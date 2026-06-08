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Мощное землетрясение произошло на Филиппинах – объявлена угроза цунами
Мощное землетрясение произошло на Филиппинах – объявлена угроза цунами - РИА Новости Крым, 08.06.2026
Мощное землетрясение произошло на Филиппинах – объявлена угроза цунами
Землетрясение магнитудой 7,8 произошло у берегов острова Минданао на Филиппинах. В регионе объявлена угроза цунами. Об этом пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 08.06.2026
2026-06-08T06:31
2026-06-08T06:31
2026-06-08T06:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 7,8 произошло у берегов острова Минданао на Филиппинах. В регионе объявлена угроза цунами. Об этом пишет РИА Новости.Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший призвал жителей острова переместиться на возвышенности на фоне объявленной угрозы цунами после землетрясения.Как сообщат местные СМИ, из-за подземных толчков по меньшей мере один человек погиб, еще несколько получили ранения. Обрушились несколько зданий.Международный аэропорт Генерал-Сантос на острове Минданао приостановил работу в связи с землетрясением, следует из заявления Управления гражданской авиации Филиппин (CAAP).В течение двух часов после мощного землетрясения на Филиппинах произошли как минимум одиннадцать афтершоков, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. Их магнитуда составила от 4,8 до 6,5.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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филиппины, землетрясение, цунами, в мире, сейсмология, стихия, новости
Мощное землетрясение произошло на Филиппинах – объявлена угроза цунами
На Филиппинах после мощного землетрясения объявили угрозу цунами
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 7,8 произошло у берегов острова Минданао на Филиппинах. В регионе объявлена угроза цунами. Об этом пишет РИА Новости.
Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший призвал жителей острова переместиться на возвышенности на фоне объявленной угрозы цунами после землетрясения.
"Пожалуйста, прислушайтесь к предупреждению о цунами. Сейчас же переместитесь на возвышенность", - написал он в соцсетях.
Как сообщат местные СМИ, из-за подземных толчков по меньшей мере один человек погиб, еще несколько получили ранения. Обрушились несколько зданий.
Международный аэропорт Генерал-Сантос на острове Минданао приостановил работу в связи с землетрясением, следует из заявления Управления гражданской авиации Филиппин (CAAP).
"Управление гражданской авиации Филиппин (CAAP) объявляет о временной приостановке работы аэропорта Генерал-Сантос в связи с землетрясением", - цитирует заявление ведомства РИА Новости.
В течение двух часов после мощного землетрясения на Филиппинах произошли как минимум одиннадцать афтершоков, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. Их магнитуда составила от 4,8 до 6,5.
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