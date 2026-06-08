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Мощное землетрясение произошло на Филиппинах – объявлена угроза цунами

Мощное землетрясение произошло на Филиппинах – объявлена угроза цунами - РИА Новости Крым, 08.06.2026

Мощное землетрясение произошло на Филиппинах – объявлена угроза цунами

Землетрясение магнитудой 7,8 произошло у берегов острова Минданао на Филиппинах. В регионе объявлена угроза цунами. Об этом пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 08.06.2026

2026-06-08T06:31

2026-06-08T06:31

2026-06-08T06:31

филиппины

землетрясение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 7,8 произошло у берегов острова Минданао на Филиппинах. В регионе объявлена угроза цунами. Об этом пишет РИА Новости.Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший призвал жителей острова переместиться на возвышенности на фоне объявленной угрозы цунами после землетрясения.Как сообщат местные СМИ, из-за подземных толчков по меньшей мере один человек погиб, еще несколько получили ранения. Обрушились несколько зданий.Международный аэропорт Генерал-Сантос на острове Минданао приостановил работу в связи с землетрясением, следует из заявления Управления гражданской авиации Филиппин (CAAP).В течение двух часов после мощного землетрясения на Филиппинах произошли как минимум одиннадцать афтершоков, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. Их магнитуда составила от 4,8 до 6,5.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

филиппины

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

филиппины, землетрясение, цунами, в мире, сейсмология, стихия, новости