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Мощное землетрясение на Филиппинах: число жертв выросло до 19 человек
Мощное землетрясение на Филиппинах: число жертв выросло до 19 человек - РИА Новости Крым, 08.06.2026
Мощное землетрясение на Филиппинах: число жертв выросло до 19 человек
До 19 человек выросло число жертв разрушительного землетрясения на Филиппинах. Еще семеро числятся пропавшими без вести. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на РИА Новости Крым, 08.06.2026
2026-06-08T12:47
2026-06-08T12:47
2026-06-08T12:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. До 19 человек выросло число жертв разрушительного землетрясения на Филиппинах. Еще семеро числятся пропавшими без вести. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на филиппинское Управление гражданской обороны страны.Сильное землетрясение магнитудой в 7,8 произошло в понедельник в 07.38 по местному времени (02.38 мск) у берегов острова Минданао на Филиппинах. По словам официального представителя управления Джуни Кастильо, 16 человек погибли в регионе Сокксксархен и еще три - в регионе Давао.Кастильо также отметил, что в настоящий момент семь человек числятся пропавшими без вести, а 134 получили ранения.Ранее сообщалось, что международный аэропорт Генерал-Сантос на острове Минданао приостановил работу в связи с землетрясением, следует из заявления Управления гражданской авиации Филиппин (CAAP).В течение двух часов после мощного землетрясения на Филиппинах произошли как минимум одиннадцать афтершоков, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. Их магнитуда составила от 4,8 до 6,5.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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филиппины, землетрясение, стихия, сейсмология, в мире, новости, происшествия
Мощное землетрясение на Филиппинах: число жертв выросло до 19 человек
На Филиппинах число жертв мощного землетрясения выросло до 19 человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. До 19 человек выросло число жертв разрушительного землетрясения на Филиппинах. Еще семеро числятся пропавшими без вести. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на филиппинское Управление гражданской обороны страны.
Сильное землетрясение магнитудой в 7,8 произошло
в понедельник в 07.38 по местному времени (02.38 мск) у берегов острова Минданао на Филиппинах.
"Число жертв землетрясения магнитудой в 7,8, которое произошло у берегов Минданао в понедельник, выросло до 19, сообщили Управлении гражданской обороны", - говорится в материале телеканала.
По словам официального представителя управления Джуни Кастильо, 16 человек погибли в регионе Сокксксархен и еще три - в регионе Давао.
Кастильо также отметил, что в настоящий момент семь человек числятся пропавшими без вести, а 134 получили ранения.
Ранее сообщалось, что международный аэропорт Генерал-Сантос на острове Минданао приостановил работу в связи с землетрясением, следует из заявления Управления гражданской авиации Филиппин (CAAP).
В течение двух часов после мощного землетрясения на Филиппинах произошли как минимум одиннадцать афтершоков, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. Их магнитуда составила от 4,8 до 6,5.
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