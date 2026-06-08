https://crimea.ria.ru/20260608/moschnoe-zemletryasenie-na-filippinakh-chislo-zhertv-vyroslo-do-19-chelovek-1156682483.html

Мощное землетрясение на Филиппинах: число жертв выросло до 19 человек

Мощное землетрясение на Филиппинах: число жертв выросло до 19 человек - РИА Новости Крым, 08.06.2026

Мощное землетрясение на Филиппинах: число жертв выросло до 19 человек

До 19 человек выросло число жертв разрушительного землетрясения на Филиппинах. Еще семеро числятся пропавшими без вести. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на РИА Новости Крым, 08.06.2026

2026-06-08T12:47

2026-06-08T12:47

2026-06-08T12:47

филиппины

землетрясение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. До 19 человек выросло число жертв разрушительного землетрясения на Филиппинах. Еще семеро числятся пропавшими без вести. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на филиппинское Управление гражданской обороны страны.Сильное землетрясение магнитудой в 7,8 произошло в понедельник в 07.38 по местному времени (02.38 мск) у берегов острова Минданао на Филиппинах. По словам официального представителя управления Джуни Кастильо, 16 человек погибли в регионе Сокксксархен и еще три - в регионе Давао.Кастильо также отметил, что в настоящий момент семь человек числятся пропавшими без вести, а 134 получили ранения.Ранее сообщалось, что международный аэропорт Генерал-Сантос на острове Минданао приостановил работу в связи с землетрясением, следует из заявления Управления гражданской авиации Филиппин (CAAP).В течение двух часов после мощного землетрясения на Филиппинах произошли как минимум одиннадцать афтершоков, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. Их магнитуда составила от 4,8 до 6,5.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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филиппины, землетрясение, стихия, сейсмология, в мире, новости, происшествия