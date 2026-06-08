https://crimea.ria.ru/20260608/marazm-krepchal-evropa-sama-finansiruet-udary-vsu-po-svoim-territoriyam-1156695209.html

Маразм крепчал: Европа сама финансирует удары ВСУ по своим территориям

Маразм крепчал: Европа сама финансирует удары ВСУ по своим территориям - РИА Новости Крым, 08.06.2026

Маразм крепчал: Европа сама финансирует удары ВСУ по своим территориям

Обеспечивая киевский режим беспилотниками, Европа за счет своих же жителей фактически финансируют удары по собственным территориям. Об этом заявил председатель... РИА Новости Крым, 08.06.2026

2026-06-08T15:43

2026-06-08T15:43

2026-06-08T16:17

вячеслав володин

государственная дума рф

европейский союз (ес)

европа

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу

в мире

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/1e/1145322417_0:0:1162:654_1920x0_80_0_0_59cd0a5ea9f6f954ca97034a91a5b7ac.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. Обеспечивая киевский режим беспилотниками, Европа за счет своих же жителей фактически финансируют удары по собственным территориям. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. В Молдавии у села Лопатна в ночь на понедельник взорвался беспилотник. В связи с инцидентом проводится расследование, сообщалось ранее. Также в ночь на 8 июня истребители НАТО сбили беспилотник в воздушном пространстве Латвии.Он также напомнил, что ранее Европа осталась без дешевых энергоресурсов из России, разрешив взорвать "Северные потоки", что стало вкладом в стагнацию экономики Германии и других европейских стран.Ранее в воздушном пространстве европейских стран неоднократно фиксировались пролеты украинских дронов. Так, посол РФ в Молдавии Олег Озеров заявлял, что именно с украинской территории дроны залетали на чужую территорию. В Молдавии также неоднократно находили обломки беспилотников, однако компетентные органы не представили доказательств, какой из сторон украинского конфликта принадлежали дроны.7 мая в латвийском Резекне беспилотник упал на объекте хранения нефтепродуктов. По данным полиции, беспилотника было два и предположительно они украинские. Премьер-министр Эвика Силиня уволила министра обороны Андриса Спрудса – представителя партии "Прогрессивных" в кабмине.19 мая в Эстонии впервые сбили залетевший с страну беспилотник. Сообщалось, что дрон, скорее всего, прилетел с территории Украины.В конце мая сообщалось, что в Румынии беспилотник врезался в многоэтажку – пострадали двое. В воздух были подняты два истребителя F-16 и вертолет ВВС Румынии, а пилотам было разрешено поражать цели.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждения о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, ранее называл эти заявления пустыми и безосновательными.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Готовы рискнуть: что значат инциденты с дронами над странами ЕвропыКиев извинился перед Таллином за свой беспилотник над ЭстониейБеспилотник ВСУ "разорвал" правительство Латвии

https://crimea.ria.ru/20260602/v-estonii-priznali-bessilie-protiv-zaletayuschikh-v-stranu-dronov-1156536716.html

европа

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав володин, государственная дума рф, европейский союз (ес), европа, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, в мире, новости