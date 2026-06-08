https://crimea.ria.ru/20260608/marazm-krepchal-evropa-sama-finansiruet-udary-vsu-po-svoim-territoriyam-1156695209.html
Маразм крепчал: Европа сама финансирует удары ВСУ по своим территориям
Маразм крепчал: Европа сама финансирует удары ВСУ по своим территориям - РИА Новости Крым, 08.06.2026
Маразм крепчал: Европа сама финансирует удары ВСУ по своим территориям
Обеспечивая киевский режим беспилотниками, Европа за счет своих же жителей фактически финансируют удары по собственным территориям. Об этом заявил председатель... РИА Новости Крым, 08.06.2026
2026-06-08T15:43
2026-06-08T15:43
2026-06-08T16:17
вячеслав володин
государственная дума рф
европейский союз (ес)
европа
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. Обеспечивая киевский режим беспилотниками, Европа за счет своих же жителей фактически финансируют удары по собственным территориям. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. В Молдавии у села Лопатна в ночь на понедельник взорвался беспилотник. В связи с инцидентом проводится расследование, сообщалось ранее. Также в ночь на 8 июня истребители НАТО сбили беспилотник в воздушном пространстве Латвии.Он также напомнил, что ранее Европа осталась без дешевых энергоресурсов из России, разрешив взорвать "Северные потоки", что стало вкладом в стагнацию экономики Германии и других европейских стран.Ранее в воздушном пространстве европейских стран неоднократно фиксировались пролеты украинских дронов. Так, посол РФ в Молдавии Олег Озеров заявлял, что именно с украинской территории дроны залетали на чужую территорию. В Молдавии также неоднократно находили обломки беспилотников, однако компетентные органы не представили доказательств, какой из сторон украинского конфликта принадлежали дроны.7 мая в латвийском Резекне беспилотник упал на объекте хранения нефтепродуктов. По данным полиции, беспилотника было два и предположительно они украинские. Премьер-министр Эвика Силиня уволила министра обороны Андриса Спрудса – представителя партии "Прогрессивных" в кабмине.19 мая в Эстонии впервые сбили залетевший с страну беспилотник. Сообщалось, что дрон, скорее всего, прилетел с территории Украины.В конце мая сообщалось, что в Румынии беспилотник врезался в многоэтажку – пострадали двое. В воздух были подняты два истребителя F-16 и вертолет ВВС Румынии, а пилотам было разрешено поражать цели.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждения о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, ранее называл эти заявления пустыми и безосновательными.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Готовы рискнуть: что значат инциденты с дронами над странами ЕвропыКиев извинился перед Таллином за свой беспилотник над ЭстониейБеспилотник ВСУ "разорвал" правительство Латвии
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вячеслав володин, государственная дума рф, европейский союз (ес), европа, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, в мире, новости
Маразм крепчал: Европа сама финансирует удары ВСУ по своим территориям
Евросоюз фактически сам спонсирует удары беспилотников ВСУ по своей территории - Володин
15:43 08.06.2026 (обновлено: 16:17 08.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. Обеспечивая киевский режим беспилотниками, Европа за счет своих же жителей фактически финансируют удары по собственным территориям. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
В Молдавии у села Лопатна в ночь на понедельник взорвался беспилотник. В связи с инцидентом проводится расследование, сообщалось ранее. Также в ночь на 8 июня истребители НАТО сбили беспилотник в воздушном пространстве Латвии.
"Маразм крепчал. Украинские беспилотники продолжают штурмовать европейские страны. На фоне этого глава Евродипломатии Кая Каллас заявляет, что Евросоюз выделит киевскому террористическому режиму 6 млрд евро на беспилотники. Получается, за счет средств европейских граждан спонсируются удары по территориям, где они сами проживают", – написал Володин в своем канале в МАКС.
Он также напомнил, что ранее Европа осталась без дешевых энергоресурсов из России, разрешив взорвать "Северные потоки", что стало вкладом в стагнацию экономики Германии и других европейских стран.
"Сейчас финансируют удары беспилотниками фактически по самим себе. Если бы раньше кто-то сказал, что такое возможно, вряд ли бы поверили", - констатировал спикер ГД.
Ранее в воздушном пространстве европейских стран неоднократно фиксировались пролеты украинских дронов. Так, посол РФ в Молдавии Олег Озеров заявлял, что именно с украинской территории дроны залетали на чужую территорию. В Молдавии также неоднократно находили обломки беспилотников, однако компетентные органы не представили доказательств, какой из сторон украинского конфликта принадлежали дроны.
7 мая в латвийском Резекне беспилотник упал
на объекте хранения нефтепродуктов. По данным полиции, беспилотника было два и предположительно они украинские. Премьер-министр Эвика Силиня уволила
министра обороны Андриса Спрудса – представителя партии "Прогрессивных" в кабмине.
19 мая в Эстонии впервые сбили
залетевший с страну беспилотник. Сообщалось, что дрон, скорее всего, прилетел с территории Украины.
В конце мая сообщалось, что в Румынии
беспилотник врезался в многоэтажку – пострадали двое. В воздух были подняты два истребителя F-16 и вертолет ВВС Румынии, а пилотам было разрешено поражать цели.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждения о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, ранее называл эти заявления пустыми и безосновательными.
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