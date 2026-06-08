Рейтинг@Mail.ru
Ливни с грозами и градом надвигаются на Крым - экстренное предупреждение - РИА Новости Крым, 08.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260608/livni-s-grozami-i-gradom-nadvigayutsya-na-krym-1156677592.html
Ливни с грозами и градом надвигаются на Крым - экстренное предупреждение
Ливни с грозами и градом надвигаются на Крым - экстренное предупреждение - РИА Новости Крым, 08.06.2026
Ливни с грозами и градом надвигаются на Крым - экстренное предупреждение
В понедельник, 8 июня, на территории Крыма ожидаются ливни, грозы, град и усиление ветра до 15-20 м/с. Об этом сообщили в республиканском главка МЧС России по... РИА Новости Крым, 08.06.2026
2026-06-08T09:43
2026-06-08T09:51
крым
новости крыма
погода в крыму
крымская погода
гу мчс рф по республике крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/05/1136315056_140:208:1151:777_1920x0_80_0_0_1e9c63f31be5d2f826e6621c64f2fe49.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. В понедельник, 8 июня, на территории Крыма ожидаются ливни, грозы, град и усиление ветра до 15-20 м/с. Об этом сообщили в республиканском главка МЧС России по Крыму.Там также предупредили о возможных подтоплениях низменных участков местности.По данным Гидрометцентра Крыма, 8-10 июня погода в Крыму будет определяться областью пониженного атмосферного давления. Температура воздуха ночью составит 14-19 градусов тепла, днем ожидается до плюс 29 градусов, в горах прохладнее - плюс 18-23 градусов.Ранее сообщалось, что переходы от солнечной погоды к локальным ливням и грозам ожидают крымчан и гостей полуострова на предстоящей неделе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Снег в мае и жара в январе: погодных аномалий на юге России будет все большеВ Краснодарском крае ввели режим ЧС из-за разлива КубаниВ Симферополе улица ушла под воду – прокуратура начала проверку
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/05/1136315056_0:63:1280:1023_1920x0_80_0_0_11df0eea98ff56829e14e0db30811fbf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, погода в крыму, крымская погода, гу мчс рф по республике крым
Ливни с грозами и градом надвигаются на Крым - экстренное предупреждение

В Крыму 8 июня ожидаются сильные ливни с грозами и градом - МЧС

09:43 08.06.2026 (обновлено: 09:51 08.06.2026)
 
© РИА Новости КрымНадвигающаяся гроза
Надвигающаяся гроза - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. В понедельник, 8 июня, на территории Крыма ожидаются ливни, грозы, град и усиление ветра до 15-20 м/с. Об этом сообщили в республиканском главка МЧС России по Крыму.
"Местами сильные ливни, грозы, град, усиление ветра до 15-20 м/с ожидаются в Крыму 8 июня. МЧС рекомендует исключить выход в горнолесную местность, не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения", - отметили в ведомстве.
Там также предупредили о возможных подтоплениях низменных участков местности.
"Рекомендуем населению, проживающему в непосредственной близости от водных объектов и в районах пересохших русел принять меры по сохранности своего имущества", - добавили в МЧС.
По данным Гидрометцентра Крыма, 8-10 июня погода в Крыму будет определяться областью пониженного атмосферного давления. Температура воздуха ночью составит 14-19 градусов тепла, днем ожидается до плюс 29 градусов, в горах прохладнее - плюс 18-23 градусов.
Ранее сообщалось, что переходы от солнечной погоды к локальным ливням и грозам ожидают крымчан и гостей полуострова на предстоящей неделе.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Снег в мае и жара в январе: погодных аномалий на юге России будет все больше
В Краснодарском крае ввели режим ЧС из-за разлива Кубани
В Симферополе улица ушла под воду – прокуратура начала проверку
 
КрымНовости КрымаПогода в КрымуКрымская погодаГУ МЧС РФ по Республике Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:22Два поезда "Таврия" отправятся в Москву из Симферополя
13:12В Севастополе запустят механизм обеспечения топливом для тяжелобольных
13:02ВСУ теряют людей и технику – жуткие цифры суточных потерь
12:50В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги
12:47Мощное землетрясение на Филиппинах: число жертв выросло до 19 человек
12:35Движение по Чонгарскому мосту запущено в реверсивном режиме
12:31В Крыму работает ПВО
12:31В Севастополе воздушная тревога
12:16Армия России освободила еще один населенный пункт в ДНР
12:12Житель Калужской области призывал разбомбить Крымский мост
12:05Крымский мост сейчас – очередь выросла до 600 машин
12:01Вырастил три килограмма запрещенки: крымчанин устроил дома мини-оранжерею
11:53Ночью в центре Молдавии взорвался дрон
11:44Новая магнитная идет к Земле – шторм будет сильным и затяжным
11:33В Судаке бензин появился в свободной продаже
11:24СК начал расследовать атаку ВСУ на поезд Москва-Симферополь
11:16Где в Севастополе можно купить бензин Аи-92
11:09Воздушная тревога в Севастополе отменена
10:57Воздушная тревога объявлена в Севастополе второй раз
10:54Раздольненский район в Крыму частично обесточен
Лента новостейМолния