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Ливни с грозами и градом надвигаются на Крым - экстренное предупреждение
Ливни с грозами и градом надвигаются на Крым - экстренное предупреждение - РИА Новости Крым, 08.06.2026
Ливни с грозами и градом надвигаются на Крым - экстренное предупреждение
В понедельник, 8 июня, на территории Крыма ожидаются ливни, грозы, град и усиление ветра до 15-20 м/с. Об этом сообщили в республиканском главка МЧС России по... РИА Новости Крым, 08.06.2026
2026-06-08T09:43
2026-06-08T09:43
2026-06-08T09:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. В понедельник, 8 июня, на территории Крыма ожидаются ливни, грозы, град и усиление ветра до 15-20 м/с. Об этом сообщили в республиканском главка МЧС России по Крыму.Там также предупредили о возможных подтоплениях низменных участков местности.По данным Гидрометцентра Крыма, 8-10 июня погода в Крыму будет определяться областью пониженного атмосферного давления. Температура воздуха ночью составит 14-19 градусов тепла, днем ожидается до плюс 29 градусов, в горах прохладнее - плюс 18-23 градусов.Ранее сообщалось, что переходы от солнечной погоды к локальным ливням и грозам ожидают крымчан и гостей полуострова на предстоящей неделе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Снег в мае и жара в январе: погодных аномалий на юге России будет все большеВ Краснодарском крае ввели режим ЧС из-за разлива КубаниВ Симферополе улица ушла под воду – прокуратура начала проверку
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Ливни с грозами и градом надвигаются на Крым - экстренное предупреждение
В Крыму 8 июня ожидаются сильные ливни с грозами и градом - МЧС
09:43 08.06.2026 (обновлено: 09:51 08.06.2026)