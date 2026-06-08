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Курчатов и "Аннушка" – факты о первом промышленном реакторе в СССР - РИА Новости Крым, 08.06.2026
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Инфографика
https://crimea.ria.ru/20260608/kurchatov-i-annushka--fakty-o-pervom-promyshlennom-reaktore-v-sssr-1156687871.html
Курчатов и "Аннушка" – факты о первом промышленном реакторе в СССР
Курчатов и "Аннушка" – факты о первом промышленном реакторе в СССР - РИА Новости Крым, 08.06.2026
Курчатов и "Аннушка" – факты о первом промышленном реакторе в СССР
В 00.30 8 июня 1948 года физик Игорь Курчатов собственноручно запустил первый в Советском Союзе промышленный ядерный реактор. Начиная с 19 июня реактор работал... РИА Новости Крым, 08.06.2026
2026-06-08T13:33
2026-06-08T13:33
инфографика
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история
атомная энергетика
россия
испытание ядерного оружия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. В 00.30 8 июня 1948 года физик Игорь Курчатов собственноручно запустил первый в Советском Союзе промышленный ядерный реактор. Начиная с 19 июня реактор работал в штатном режиме.Реактор проекта А-1 – "Аннушка", как его ласково называли физики, возвели под Челябинском. В строительстве объекта принимали участие 55 тысяч человек. Место получило кодовое имя Челябинск-40. Сейчас это город Озерск.Вывод на проектную мощность начался 17 июня, а уже через два дня реактор начал производить первый плутоний. По проекту "Аннушка" должна была проработать всего три года, но эксплуатация продлилась до 1987-го.Эти и другие факты о первом промышленном ядерном реакторе в СССР – в инфографике РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в России появился первый трамвай на электрической тяге – инфографикаПервая подводная кругосветка – как это былоПервый в истории выход человека в открытый космос - Инфографика
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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ссср, история, атомная энергетика, россия, испытание ядерного оружия, инфографика
Курчатов и "Аннушка" – факты о первом промышленном реакторе в СССР

Первый промышленный реактор в СССР – инфографика РИА Новости Крым

13:33 08.06.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. В 00.30 8 июня 1948 года физик Игорь Курчатов собственноручно запустил первый в Советском Союзе промышленный ядерный реактор. Начиная с 19 июня реактор работал в штатном режиме.
Реактор проекта А-1 – "Аннушка", как его ласково называли физики, возвели под Челябинском. В строительстве объекта принимали участие 55 тысяч человек. Место получило кодовое имя Челябинск-40. Сейчас это город Озерск.
Вывод на проектную мощность начался 17 июня, а уже через два дня реактор начал производить первый плутоний. По проекту "Аннушка" должна была проработать всего три года, но эксплуатация продлилась до 1987-го.
Эти и другие факты о первом промышленном ядерном реакторе в СССР – в инфографике РИА Новости Крым.
Первый промышленный реактор в СССР – инфографика РИА Новости КрымПервый промышленный реактор в СССР – инфографика РИА Новости Крым
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