https://crimea.ria.ru/20260608/krymskiy-ombudsmen-ne-poluchal-zhalob-na-defitsit-topliva-i-zaderzhki-poezdov-1156688805.html

Крымский омбудсмен не получал жалоб на дефицит топлива и задержки поездов

Крымский омбудсмен не получал жалоб на дефицит топлива и задержки поездов - РИА Новости Крым, 08.06.2026

Крымский омбудсмен не получал жалоб на дефицит топлива и задержки поездов

В Крыму не было обращений в аппарат уполномоченного по правам человека от туристов и местных жителей по поводу ситуации с нехваткой топлива и задержками... РИА Новости Крым, 08.06.2026

2026-06-08T14:07

2026-06-08T14:07

2026-06-08T14:07

крым

новости крыма

александр штехбарт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. В Крыму не было обращений в аппарат уполномоченного по правам человека от туристов и местных жителей по поводу ситуации с нехваткой топлива и задержками поездов. Об этом заявил крымский омбудсмен Александр Штехбарт в ходе брифинга в пресс-центре РИА Новости Крым."С точки зрения пассажирооборота на транспорте – мы находимся во взаимодействии с транспортной прокуратурой и другими государственными учреждениями. К нам обращений тоже не было", – добавил омбудсмен.Он отметил, что для решения данных вопросов организован штаб, глава республики Сергей Аксенов занимается этим лично.В ночь на понедельник, 8 июня, украинский дрон атаковал поезд в Крыму, сообщил глава республики Сергей Аксенов. При ударе по тепловозу пассажирского поезда сообщением Москва – Симферополь ранен машинист, помощник машиниста погиб, пассажиры не пострадали. Перевозчик после ЧП сообщил, что плановое движение пассажирских поездов в Крыму приостановлено.Проблема с дефицитом топлива есть в Крыму находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения, сообщал глава Крыма Сергей Аксенов.В Крыму с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 производился в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты – до 20 л. Позже для личных авто закрыли продажу за наличный расчет. По словам Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.Все о ситуации с поездами, остановленными после атаки ВСУ – читайте здесь. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поезда из Крыма задерживаются на 7-10 часовПрава пассажиров поездов в Крыму контролирует прокуратураВ Крыму 400 единиц общественного транспорта не вышли на маршруты из-за топлива

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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