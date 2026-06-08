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Крымский омбудсмен не получал жалоб на дефицит топлива и задержки поездов - РИА Новости Крым, 08.06.2026
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Крымский омбудсмен не получал жалоб на дефицит топлива и задержки поездов
Крымский омбудсмен не получал жалоб на дефицит топлива и задержки поездов - РИА Новости Крым, 08.06.2026
Крымский омбудсмен не получал жалоб на дефицит топлива и задержки поездов
В Крыму не было обращений в аппарат уполномоченного по правам человека от туристов и местных жителей по поводу ситуации с нехваткой топлива и задержками... РИА Новости Крым, 08.06.2026
2026-06-08T14:07
2026-06-08T14:07
крым
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александр штехбарт
права человека
уполномоченный по правам человека в крыму
дефицит топлива в крыму
ситуация с поездами в крыму после атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. В Крыму не было обращений в аппарат уполномоченного по правам человека от туристов и местных жителей по поводу ситуации с нехваткой топлива и задержками поездов. Об этом заявил крымский омбудсмен Александр Штехбарт в ходе брифинга в пресс-центре РИА Новости Крым."С точки зрения пассажирооборота на транспорте – мы находимся во взаимодействии с транспортной прокуратурой и другими государственными учреждениями. К нам обращений тоже не было", – добавил омбудсмен.Он отметил, что для решения данных вопросов организован штаб, глава республики Сергей Аксенов занимается этим лично.В ночь на понедельник, 8 июня, украинский дрон атаковал поезд в Крыму, сообщил глава республики Сергей Аксенов. При ударе по тепловозу пассажирского поезда сообщением Москва – Симферополь ранен машинист, помощник машиниста погиб, пассажиры не пострадали. Перевозчик после ЧП сообщил, что плановое движение пассажирских поездов в Крыму приостановлено.Проблема с дефицитом топлива есть в Крыму находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения, сообщал глава Крыма Сергей Аксенов.В Крыму с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 производился в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты – до 20 л. Позже для личных авто закрыли продажу за наличный расчет. По словам Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.Все о ситуации с поездами, остановленными после атаки ВСУ – читайте здесь. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поезда из Крыма задерживаются на 7-10 часовПрава пассажиров поездов в Крыму контролирует прокуратураВ Крыму 400 единиц общественного транспорта не вышли на маршруты из-за топлива
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крым, новости крыма, александр штехбарт, права человека, уполномоченный по правам человека в крыму, дефицит топлива в крыму, ситуация с поездами в крыму после атаки всу
Крымский омбудсмен не получал жалоб на дефицит топлива и задержки поездов

Крымский омбудсмен Штехбарт не получал жалоб на дефицит топлива и задержки поездов

14:07 08.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАлександр ШТЕХБАРТ, уполномоченный по правам человека в РК
Александр ШТЕХБАРТ, уполномоченный по правам человека в РК - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. В Крыму не было обращений в аппарат уполномоченного по правам человека от туристов и местных жителей по поводу ситуации с нехваткой топлива и задержками поездов. Об этом заявил крымский омбудсмен Александр Штехбарт в ходе брифинга в пресс-центре РИА Новости Крым.

"Таких обращений к нам не поступало", - ответил Штехбарт на вопрос о том, были ли какие-либо просьбы в аппарат омбудсмена от жителей и гостей Крыма в связи с нехваткой бензина.

"С точки зрения пассажирооборота на транспорте – мы находимся во взаимодействии с транспортной прокуратурой и другими государственными учреждениями. К нам обращений тоже не было", – добавил омбудсмен.
Он отметил, что для решения данных вопросов организован штаб, глава республики Сергей Аксенов занимается этим лично.

"Такой ситуации, чтобы все вообще остановилось, нет, – подчеркнул Штехбарт. – Ситуация обусловлена определенными обстоятельствами – мы живем в период проведения СВО, являемся приграничной территорией. Как-­то они (ВСУ – ред.) приноровились сейчас таким образом мстить крымчанам за то, что мы сделали свой выбор в 2014 году".

В ночь на понедельник, 8 июня, украинский дрон атаковал поезд в Крыму, сообщил глава республики Сергей Аксенов. При ударе по тепловозу пассажирского поезда сообщением Москва – Симферополь ранен машинист, помощник машиниста погиб, пассажиры не пострадали. Перевозчик после ЧП сообщил, что плановое движение пассажирских поездов в Крыму приостановлено.
Проблема с дефицитом топлива есть в Крыму находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения, сообщал глава Крыма Сергей Аксенов.
В Крыму с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 производился в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты – до 20 л. Позже для личных авто закрыли продажу за наличный расчет. По словам Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.
Все о ситуации с поездами, остановленными после атаки ВСУ – читайте здесь.
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КрымНовости КрымаАлександр ШтехбартПрава человекаУполномоченный по правам человека в КрымуДефицит топлива в КрымуСитуация с поездами в Крыму после атаки ВСУ
 
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