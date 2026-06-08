Крымский омбудсмен не получал жалоб на дефицит топлива и задержки поездов
Крымский омбудсмен Штехбарт не получал жалоб на дефицит топлива и задержки поездов
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАлександр ШТЕХБАРТ, уполномоченный по правам человека в РК
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. В Крыму не было обращений в аппарат уполномоченного по правам человека от туристов и местных жителей по поводу ситуации с нехваткой топлива и задержками поездов. Об этом заявил крымский омбудсмен Александр Штехбарт в ходе брифинга в пресс-центре РИА Новости Крым.
"Таких обращений к нам не поступало", - ответил Штехбарт на вопрос о том, были ли какие-либо просьбы в аппарат омбудсмена от жителей и гостей Крыма в связи с нехваткой бензина.
"С точки зрения пассажирооборота на транспорте – мы находимся во взаимодействии с транспортной прокуратурой и другими государственными учреждениями. К нам обращений тоже не было", – добавил омбудсмен.
Он отметил, что для решения данных вопросов организован штаб, глава республики Сергей Аксенов занимается этим лично.
"Такой ситуации, чтобы все вообще остановилось, нет, – подчеркнул Штехбарт. – Ситуация обусловлена определенными обстоятельствами – мы живем в период проведения СВО, являемся приграничной территорией. Как-то они (ВСУ – ред.) приноровились сейчас таким образом мстить крымчанам за то, что мы сделали свой выбор в 2014 году".
В ночь на понедельник, 8 июня, украинский дрон атаковал поезд в Крыму, сообщил глава республики Сергей Аксенов. При ударе по тепловозу пассажирского поезда сообщением Москва – Симферополь ранен машинист, помощник машиниста погиб, пассажиры не пострадали. Перевозчик после ЧП сообщил, что плановое движение пассажирских поездов в Крыму приостановлено.
Проблема с дефицитом топлива есть в Крыму находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения, сообщал глава Крыма Сергей Аксенов.
В Крыму с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 производился в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты – до 20 л. Позже для личных авто закрыли продажу за наличный расчет. По словам Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.
Все о ситуации с поездами, остановленными после атаки ВСУ – читайте здесь.
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