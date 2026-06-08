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Крымский мост сейчас – очередь выросла до 600 машин
Крымский мост сейчас – очередь выросла до 600 машин - РИА Новости Крым, 08.06.2026
Крымский мост сейчас – очередь выросла до 600 машин
У Крымского моста к полудню понедельника очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи выросла в 2,5 раза. Об этом сообщает канал оперативной информации в... РИА Новости Крым, 08.06.2026
2026-06-08T12:05
2026-06-08T12:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. У Крымского моста к полудню понедельника очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи выросла в 2,5 раза. Об этом сообщает канал оперативной информации в мессенджере МАКС.Пробка на выезде в Крым начала расти в 6 утра. К 9 утра в пробке уже было 250 машин.При этом въезд в Крым остается свободным - со стороны Тамани пробок перед пунктами досмотра нет.Мост через Керченский пролив является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста.С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Крымский мост сейчас – очередь выросла до 600 машин
У Крымского моста сейчас в пробке стоят 600 машин со стороны Керчи
12:05 08.06.2026 (обновлено: 12:06 08.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. У Крымского моста к полудню понедельника очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи выросла в 2,5 раза. Об этом сообщает канал оперативной информации в мессенджере МАКС.
Пробка на выезде в Крым начала расти
в 6 утра. К 9 утра в пробке уже было 250 машин.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 600 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", - сказано в сообщении.
При этом въезд в Крым остается свободным - со стороны Тамани пробок перед пунктами досмотра нет.
Мост через Керченский пролив является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста.
С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле изменилась схема
движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.
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