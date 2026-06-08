Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас – обстановка к утру понедельника - РИА Новости Крым, 08.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20260608/krymskiy-most-seychas--obstanovka-k-utru-ponedelnika-1156673730.html
Крымский мост сейчас – обстановка к утру понедельника
Крымский мост сейчас – обстановка к утру понедельника - РИА Новости Крым, 08.06.2026
Крымский мост сейчас – обстановка к утру понедельника
Утром в понедельник у Крымского моста растет очередь со стороны Керчи перед пунктами досмотра. Об этом канал оперативной информации Крымского моста в... РИА Новости Крым, 08.06.2026
2026-06-08T06:12
2026-06-08T08:30
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
керчь
тамань
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148688023_0:178:3012:1872_1920x0_80_0_0_009b07247963404da61782322df2fc95.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. Утром в понедельник у Крымского моста растет очередь со стороны Керчи перед пунктами досмотра. Об этом канал оперативной информации Крымского моста в мессенджере МАКС.При этом со стороны Тамани проезд свободен - очередей перед пунктами досмотра нет.Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста.С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
крымский мост
керчь
тамань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148688023_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_d120aa9b7c0db46337ec8191b27fe16d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости, новости крыма
Крымский мост сейчас – обстановка к утру понедельника

У Крымского моста сейчас в очереди стоят 100 машин

06:12 08.06.2026 (обновлено: 08:30 08.06.2026)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. Утром в понедельник у Крымского моста растет очередь со стороны Керчи перед пунктами досмотра. Об этом канал оперативной информации Крымского моста в мессенджере МАКС.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 100 транспортных средств", - сказано в сообщении с данными на 6 утра.
При этом со стороны Тамани проезд свободен - очередей перед пунктами досмотра нет.
Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста.
С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостОчереди на Крымском мостуТранспортЛогистикаКерчьТаманьНовостиНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:36В Крыму приостановили движение электричек на двух участках
09:24Крымский мост сейчас - что с очередями и временем ожидания
09:16Силовики задержали 24 человека за организацию онлайн-казино
09:10В Крыму для перевозки пассажиров остановленных поездов часть автобусов сняли с рейсов
09:01Крымчан приглашают на Крестный ход в горы
08:47Помощь на старте: какие меры поддержки работают для бизнеса в Крыму
08:38Рейд в Севастополе открыли
08:25Над Крымом, Черным и Азовским морями сбили беспилотники
08:19Отбой воздушной тревоги в Севастополе
08:18Перевалочный комплекс горит в Новороссийске
08:02Выборы в Армении: партия Пашиняна теряет лидерство
07:45Только по счетчику: что даст людям изменение порядка оплаты за отопление
07:32НАТО начинает масштабные учения у границ России
07:17Военные отражают атаку на Севастополь
07:05В Севастополе объявили воздушную тревогу
07:02Права пассажиров поездов в Крыму контролирует прокуратура
06:50В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт
06:41В Крыму семьи с детьми получили 17 млрд рублей поддержки с начала года
06:31Мощное землетрясение произошло на Филиппинах – объявлена угроза цунами
06:12Крымский мост сейчас – обстановка к утру понедельника
Лента новостейМолния