https://crimea.ria.ru/20260608/krymskiy-most-seychas--obstanovka-k-utru-ponedelnika-1156673730.html
Крымский мост сейчас – обстановка к утру понедельника
Крымский мост сейчас – обстановка к утру понедельника - РИА Новости Крым, 08.06.2026
Крымский мост сейчас – обстановка к утру понедельника
Утром в понедельник у Крымского моста растет очередь со стороны Керчи перед пунктами досмотра. Об этом канал оперативной информации Крымского моста в... РИА Новости Крым, 08.06.2026
2026-06-08T06:12
2026-06-08T06:12
2026-06-08T08:30
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
керчь
тамань
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148688023_0:178:3012:1872_1920x0_80_0_0_009b07247963404da61782322df2fc95.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. Утром в понедельник у Крымского моста растет очередь со стороны Керчи перед пунктами досмотра. Об этом канал оперативной информации Крымского моста в мессенджере МАКС.При этом со стороны Тамани проезд свободен - очередей перед пунктами досмотра нет.Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста.С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
крымский мост
керчь
тамань
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148688023_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_d120aa9b7c0db46337ec8191b27fe16d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости, новости крыма
Крымский мост сейчас – обстановка к утру понедельника
У Крымского моста сейчас в очереди стоят 100 машин
06:12 08.06.2026 (обновлено: 08:30 08.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. Утром в понедельник у Крымского моста растет очередь со стороны Керчи перед пунктами досмотра. Об этом канал оперативной информации Крымского моста в мессенджере МАКС.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 100 транспортных средств", - сказано в сообщении с данными на 6 утра.
При этом со стороны Тамани проезд свободен - очередей перед пунктами досмотра нет.
Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста.
С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле изменилась схема
движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.