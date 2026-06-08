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Крымский мост сейчас - что с очередями и временем ожидания - РИА Новости Крым, 08.06.2026
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https://crimea.ria.ru/20260608/krymskiy-most-seychas---chto-s-ocheredyami-i-vremenem-ozhidaniya-1156677218.html
Крымский мост сейчас - что с очередями и временем ожидания
Крымский мост сейчас - что с очередями и временем ожидания - РИА Новости Крым, 08.06.2026
Крымский мост сейчас - что с очередями и временем ожидания
Крымский мост сейчас открыт и работает в штатном режиме, со стороны Керчи перед пунктами досмотра растет очередь. Об этом сообщает канал оперативной информации... РИА Новости Крым, 08.06.2026
2026-06-08T09:24
2026-06-08T09:24
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
новости крыма
логистика
транспорт
очереди на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас открыт и работает в штатном режиме, со стороны Керчи перед пунктами досмотра растет очередь. Об этом сообщает канал оперативной информации в мессенджере МАКС. .Двумя часами ранее очередь на выезде из Крыма составляла 100 автомобилей, сейчас число авто выросло вдвое.Со стороны Тамани проезд по транспортному переходу свободен.Мост через Керченский пролив является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста.С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти хотят уменьшить время досмотра на Крымском мостуСколько топлива можно провезти в личном автомобиле через Крымский мостНовая схема проезда у Крымского моста – с чем ехать на сканер или ручной досмотр
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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крымский мост, крым, новости крыма, логистика, транспорт, очереди на крымском мосту
Крымский мост сейчас - что с очередями и временем ожидания

Крымский мост сейчас - проезда ждут 250 авто

09:24 08.06.2026
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас открыт и работает в штатном режиме, со стороны Керчи перед пунктами досмотра растет очередь. Об этом сообщает канал оперативной информации в мессенджере МАКС. .
Двумя часами ранее очередь на выезде из Крыма составляла 100 автомобилей, сейчас число авто выросло вдвое.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 250 транспортных средств. Время ожидания около часа", – сказано в сообщении по состоянию на 9 часов утра.
Со стороны Тамани проезд по транспортному переходу свободен.
Мост через Керченский пролив является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста.
С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымНовости КрымаЛогистикаТранспортОчереди на Крымском мосту
 
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