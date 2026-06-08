https://crimea.ria.ru/20260608/krymskiy-most-seychas---chto-s-ocheredyami-i-vremenem-ozhidaniya-1156677218.html

Крымский мост сейчас - что с очередями и временем ожидания

Крымский мост сейчас - что с очередями и временем ожидания - РИА Новости Крым, 08.06.2026

Крымский мост сейчас - что с очередями и временем ожидания

Крымский мост сейчас открыт и работает в штатном режиме, со стороны Керчи перед пунктами досмотра растет очередь. Об этом сообщает канал оперативной информации... РИА Новости Крым, 08.06.2026

2026-06-08T09:24

2026-06-08T09:24

2026-06-08T09:24

ситуация на дорогах крыма

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очереди на крымском мосту

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас открыт и работает в штатном режиме, со стороны Керчи перед пунктами досмотра растет очередь. Об этом сообщает канал оперативной информации в мессенджере МАКС. .Двумя часами ранее очередь на выезде из Крыма составляла 100 автомобилей, сейчас число авто выросло вдвое.Со стороны Тамани проезд по транспортному переходу свободен.Мост через Керченский пролив является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста.С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти хотят уменьшить время досмотра на Крымском мостуСколько топлива можно провезти в личном автомобиле через Крымский мостНовая схема проезда у Крымского моста – с чем ехать на сканер или ручной досмотр

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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