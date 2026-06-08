https://crimea.ria.ru/20260608/krymskie-poezda-tavriya-vremenno-budut-otpravlyatsya-iz-kerchi--kak-dobratsya-1156677975.html
Крымские поезда "Таврия" временно будут отправляться из Керчи – как добраться
Крымские поезда "Таврия" временно будут отправляться из Керчи – как добраться - РИА Новости Крым, 08.06.2026
Крымские поезда "Таврия" временно будут отправляться из Керчи – как добраться
Пассажирские поезда из Крыма временно будут отправляться из Керчи. Туда пассажиров доставят на автобусах. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 08.06.2026
2026-06-08T09:58
2026-06-08T09:58
2026-06-08T10:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Пассажирские поезда из Крыма временно будут отправляться из Керчи. Туда пассажиров доставят на автобусах. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс".В ночь на понедельник, 8 июня, украинский дрон атаковал поезд в Крыму, сообщил глава республики Сергей Аксенов. При ударе по тепловозу пассажирского поезда сообщением Москва – Симферополь ранен машинист, помощник машиниста погиб, пассажиры не пострадали. Перевозчик после ЧП сообщил, что плановое движение пассажирских поездов в Крыму приостановлено.Там подчеркнули, что автобусы будут заполняться и отправляться по мере прибытия и очередности в соответствии с расписанием поездов. Ситуацию на местах отправления координируют сотрудники компании.В настоящий момент в Симферополь на автобусах везут пассажиров поездов №77 Санкт-Петербург - Симферополь отправлением 6 июня и №7 Санкт-Петербург – Севастополь отправлением 6 июня. Пассажиры поезда №068 Москва-Симферополь (отправлением 6 июня) доставлены автобусами на вокзал Симферополя.Со второй половины дня 8 июня на вокзале Симферополя будут ожидать пассажиров поездов для отправления автобусами в Керчь:- №316 Симферополь - Адлер, отправлением 8 июня. Автобус отправится в 12:30;- №25 Симферополь - Минеральные Воды, отправлением 8 июня, в 20-30;- №27/28 Симферополь - Москва, отправлением 8 июня. Информация об отправлении будет сообщено дополнительно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Права пассажиров поездов в Крыму контролирует прокуратураНа Кубани призвали не снимать и не публиковать фото поездов и грузовиковСтанция Джанкой становится технической - поезда следует новым маршрутом
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Крымские поезда "Таврия" временно будут отправляться из Керчи – как добраться
В Крыму пассажирские поезда временно будут отправляться из Керчи - Гранд Сервис Экспресс
09:58 08.06.2026 (обновлено: 10:21 08.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Пассажирские поезда из Крыма временно будут отправляться из Керчи. Туда пассажиров доставят на автобусах. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс".
В ночь на понедельник, 8 июня,
украинский дрон атаковал поезд в Крыму, сообщил глава республики Сергей Аксенов. При ударе по тепловозу пассажирского поезда сообщением Москва – Симферополь ранен машинист, помощник машиниста погиб, пассажиры не пострадали. Перевозчик после ЧП сообщил, что плановое движение пассажирских поездов в Крыму приостановлено.
"В связи с тем, что движение поездов по Крымской железной дороге остановлено после ночной атаки БПЛА, поезда по направлению из Крыма на материк начнут движение из Керчи. До Керчи пассажиры будут отправляться автобусами", - отметили в компании.
Там подчеркнули, что автобусы будут заполняться и отправляться по мере прибытия и очередности в соответствии с расписанием поездов. Ситуацию на местах отправления координируют сотрудники компании.
"В настоящий момент в Керчь уже отправлена часть пассажиров из поезда №92 Севастополь - Москва, отправлением 7 июня. Далее планируется отправка автобусами из Симферополя пассажиров поездов: №92 Севастополь - Москва, отправлением 7 июня; №174 Евпатория - Москва, отправлением 7 июня; №98 Симферополь - Москва, отправлением 8 июня", - сообщил перевозчик.
В настоящий момент в Симферополь на автобусах везут пассажиров поездов №77 Санкт-Петербург - Симферополь отправлением 6 июня и №7 Санкт-Петербург – Севастополь отправлением 6 июня. Пассажиры поезда №068 Москва-Симферополь (отправлением 6 июня) доставлены автобусами на вокзал Симферополя.
Со второй половины дня 8 июня на вокзале Симферополя будут ожидать пассажиров поездов для отправления автобусами в Керчь:
- №316 Симферополь - Адлер, отправлением 8 июня. Автобус отправится в 12:30;
- №25 Симферополь - Минеральные Воды, отправлением 8 июня, в 20-30;
- №27/28 Симферополь - Москва, отправлением 8 июня. Информация об отправлении будет сообщено дополнительно.
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