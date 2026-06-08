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Крымчане приехали в Гродно с национально-культурной миссией
Крымчане приехали в Гродно с национально-культурной миссией - РИА Новости Крым, 08.06.2026
Крымчане приехали в Гродно с национально-культурной миссией
Делегация из Крыма поучаствовала в XV Республиканском фестивале национальных культур, который состоялся в Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба мининформа... РИА Новости Крым, 08.06.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. Делегация из Крыма поучаствовала в XV Республиканском фестивале национальных культур, который состоялся в Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба мининформа РК.Фестиваль проходил в белорусском городе Гродно, который на несколько дней стал столицей дружбы народов.В свою очередь, как рассказали в пресс-службе минкультуры Крыма, участники крымской делегации по прибытию на белорусскую землю возложили цветы к Братской могиле советских воинов и партизан в Гродно.Кроме того, в рамках деловой программы прошла встреча в Генеральном консульстве России, где обговаривались вопросы дальнейшего сотрудничества и развития культурных связей.Делегаты подписали соглашения о сотрудничестве и взаимной деятельности в сфере культуры и образования – для совместных проектов и обмена опытом между Крымом и Беларусью, добавили в минкультуры.Ранее, когда проходили Дни Крыма в Белоруссии, белорусским гостям показали культурную жизнь полуострова в миниатюре, рассказывал рассказал депутат Государственного совета Крыма, замглавы "Ассамблеи народов России" РК Ибраим Ширин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие премьеры в 2026 году покажут зрителям театры КрымаКакое место занимает Белоруссия во внешней торговле КрымаВ Узбекистане и Турции проявляют большой интерес к культуре России
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Крымчане приехали в Гродно с национально-культурной миссией
Делегация из Крыма стала участником XV Республиканского фестиваля нацкультур в Белоруссии
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. Делегация из Крыма поучаствовала в XV Республиканском фестивале национальных культур, который состоялся в Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба мининформа РК.
Фестиваль проходил в белорусском городе Гродно, который на несколько дней стал столицей дружбы народов.
"В этом году среди 42 делегаций особое внимание привлекли представители Крыма. Впервые полуостров принял участие в фестивале с творческими коллективами, мастерами народных ремесел, официальными делегациями, насыщенной деловой программой и конкретными инициативами", – говорится в сообщении профильного министерства.
В свою очередь, как рассказали
в пресс-службе минкультуры Крыма, участники крымской делегации по прибытию на белорусскую землю возложили цветы к Братской могиле советских воинов и партизан в Гродно.
Кроме того, в рамках деловой программы прошла встреча в Генеральном консульстве России, где обговаривались вопросы дальнейшего сотрудничества и развития культурных связей.
"Особое внимание в ходе визита было уделено знакомству с культурой и историко-культурным наследием города Ивье. Члены делегации посетили ряд значимых учреждений и объектов: Музей национальных культур, где ознакомились с интересными выставками, экспозицию "Колесо истории", памятные знаки: "В честь дружбы и согласия конфессий ивьевщины" и Ивьевской арианской академии, церковь Святого мученика младенца Гавриила Белостокского и Слуцкого, костел Святых Апостолов Петра и Павла, Ивьевскую мечеть", – рассказали в ведомстве.
Делегаты подписали соглашения о сотрудничестве и взаимной деятельности в сфере культуры и образования – для совместных проектов и обмена опытом между Крымом и Беларусью, добавили в минкультуры.
Ранее, когда проходили Дни Крыма в Белоруссии
, белорусским гостям показали культурную жизнь полуострова в миниатюре, рассказывал рассказал депутат Государственного совета Крыма, замглавы "Ассамблеи народов России" РК Ибраим Ширин.
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