https://crimea.ria.ru/20260608/krymchane-priekhali-v-grodno-s-natsionalno-kulturnoy-missiey-1156699845.html

Крымчане приехали в Гродно с национально-культурной миссией

Крымчане приехали в Гродно с национально-культурной миссией - РИА Новости Крым, 08.06.2026

Крымчане приехали в Гродно с национально-культурной миссией

Делегация из Крыма поучаствовала в XV Республиканском фестивале национальных культур, который состоялся в Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба мининформа... РИА Новости Крым, 08.06.2026

2026-06-08T20:33

2026-06-08T20:33

2026-06-08T20:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. Делегация из Крыма поучаствовала в XV Республиканском фестивале национальных культур, который состоялся в Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба мининформа РК.Фестиваль проходил в белорусском городе Гродно, который на несколько дней стал столицей дружбы народов.В свою очередь, как рассказали в пресс-службе минкультуры Крыма, участники крымской делегации по прибытию на белорусскую землю возложили цветы к Братской могиле советских воинов и партизан в Гродно.Кроме того, в рамках деловой программы прошла встреча в Генеральном консульстве России, где обговаривались вопросы дальнейшего сотрудничества и развития культурных связей.Делегаты подписали соглашения о сотрудничестве и взаимной деятельности в сфере культуры и образования – для совместных проектов и обмена опытом между Крымом и Беларусью, добавили в минкультуры.Ранее, когда проходили Дни Крыма в Белоруссии, белорусским гостям показали культурную жизнь полуострова в миниатюре, рассказывал рассказал депутат Государственного совета Крыма, замглавы "Ассамблеи народов России" РК Ибраим Ширин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие премьеры в 2026 году покажут зрителям театры КрымаКакое место занимает Белоруссия во внешней торговле КрымаВ Узбекистане и Турции проявляют большой интерес к культуре России

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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