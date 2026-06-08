https://crimea.ria.ru/20260608/krymchan-priglashayut-na-krestnyy-khod-v-gory-1156664475.html

Крымчан приглашают на Крестный ход в горы

Крымчан приглашают на Крестный ход в горы - РИА Новости Крым, 08.06.2026

Крымчан приглашают на Крестный ход в горы

Православных крымчан приглашают на крестный ход в горы. 14 июня в Неделю всех святых, в земле русской просиявших, паломники поднимутся на вершину горы... РИА Новости Крым, 08.06.2026

2026-06-08T09:01

2026-06-08T09:01

2026-06-08T09:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн — РИА Новости Крым. Православных крымчан приглашают на крестный ход в горы. 14 июня в Неделю всех святых, в земле русской просиявших, паломники поднимутся на вершину горы Пахкал-Кая (Лысый Иван). Этот поход уже стал традиционным в Крымской митрополии. Маршрут крестного хода - от Ангарского перевала в районе поста ГАИ на вершину горы, к месту, где стоял древний монастырь во имя святого пророка Иоанна Предтечи.При этом верующих просят обратить особое внимание на погоду, которая может быть непредсказуемой, одеваться соответствено. А также настоятельно рекомендуют рассчитать свои силы перед продолжительным подъемом.Ранее в Духов день, который в 2026 году выпал на 1 июня, верующие поднимались крестным ходом от Ангарского перевала до вершины Эклизи-Бурун (Церковный мыс) горы Чатыр-Даг. В крестном ходе приняли участие священнослужители благочиний Симферопольской и Крымской епархии, а также паломники из Судака, Феодосии и Керчи – всего более 150 человек."На вершине, перед поклонным крестом, священники и молящиеся совершили водосвятный молебен, поблагодарив Господа за все Его благодеяния. В молитвенном чине были возглашены особые прошения из полевого требника СВО о наших воинах, об их чадах, родителях и женах, а также молитвы о Святой Руси и воинах, на брани находящихся", - говорится в сообщении Крымской митрополии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымская митрополия, религия, рпц (русская православная церковь), православие, крым, новости крыма