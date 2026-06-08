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Короткая рабочая неделя началась в Крыму - РИА Новости Крым, 08.06.2026
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Короткая рабочая неделя началась в Крыму
Короткая рабочая неделя началась в Крыму - РИА Новости Крым, 08.06.2026
Короткая рабочая неделя началась в Крыму
В Крыму стартовала короткая рабочая неделя, она продлится с 8 по 11 июня включительно. Дополнительный выходной день был установлен указом главы Крыма Сергея... РИА Новости Крым, 08.06.2026
2026-06-08T10:04
2026-06-08T10:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. В Крыму стартовала короткая рабочая неделя, она продлится с 8 по 11 июня включительно. Дополнительный выходной день был установлен указом главы Крыма Сергея Аксенова.Эта рабочая неделя в республике будет четырехдневной по случаю Дня России. Праздник приходится на пятницу, поэтому крымчане, как и все россияне, будут отдыхать три дня - с пятницы, 12 июня, до воскресенья, 14 июня, включительно.Ранее Минтруд опубликовал календарь праздничных и выходных дней на 2026 год. Следующий нерабочий праздничный день – 4 ноября по случаю Дня народного единства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, новости крыма, день россии, праздники и памятные даты
Короткая рабочая неделя началась в Крыму

В Крыму короткая рабочая неделя продлится с 8 по 11 июня

10:04 08.06.2026
 
© РИА Новости . Макс Ветров / Перейти в фотобанкЖители Симферополя гуляют по центру города
Жители Симферополя гуляют по центру города - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости . Макс Ветров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. В Крыму стартовала короткая рабочая неделя, она продлится с 8 по 11 июня включительно. Дополнительный выходной день был установлен указом главы Крыма Сергея Аксенова.
Эта рабочая неделя в республике будет четырехдневной по случаю Дня России. Праздник приходится на пятницу, поэтому крымчане, как и все россияне, будут отдыхать три дня - с пятницы, 12 июня, до воскресенья, 14 июня, включительно.
Ранее Минтруд опубликовал календарь праздничных и выходных дней на 2026 год. Следующий нерабочий праздничный день – 4 ноября по случаю Дня народного единства.
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