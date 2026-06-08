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Хотят медпомощь и на СВО: о чем заключенные просят омбудсмена в Крыму - РИА Новости Крым, 08.06.2026
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Хотят медпомощь и на СВО: о чем заключенные просят омбудсмена в Крыму
Хотят медпомощь и на СВО: о чем заключенные просят омбудсмена в Крыму - РИА Новости Крым, 08.06.2026
Хотят медпомощь и на СВО: о чем заключенные просят омбудсмена в Крыму
Заключенные чаще всего обращаются в аппарат уполномоченного по правам человека в Республике Крым с просьбой об оказании медицинской помощи и с намерением... РИА Новости Крым, 08.06.2026
2026-06-08T16:27
2026-06-08T16:27
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новости крыма
александр штехбарт
права человека
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Заключенные чаще всего обращаются в аппарат уполномоченного по правам человека в Республике Крым с просьбой об оказании медицинской помощи и с намерением отправиться на спецоперацию. Об этом заявил крымский омбудсмен Александр Штехбарт в ходе брифинга в пресс-центре РИА Новости Крым.По словам уполномоченного, в 2025 году в исправительных центрах Крыма, куда заключенные попадают при смягчении наказания за хорошее поведение, были организованы профилактические осмотры осужденных для выявления социально опасных и значимых заболеваний. Осмотрено около 300 таких лиц, каких-то социально опасных заболеваний выявлено не было. Штехбарт добавил, что заключенные из таких центров работают на предприятиях Крыма.Ранее сообщалось, что большая часть обращений в адрес уполномоченного по правам человека в Крыму касается вопросов ЖКХ, здравоохранения, обустройства детских и спортивных площадок и сохранения окружающей среды.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский омбудсмен не получал жалоб на дефицит топлива и задержки поездовДело добровольное: в Минобороны рассказали о поступлении в беспилотные войскаНа Украине хотят ужесточить мобилизацию
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РИА Новости Крым
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96
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крым, новости крыма, александр штехбарт, права человека
Хотят медпомощь и на СВО: о чем заключенные просят омбудсмена в Крыму

Заключенные в Крыму чаще всего обращаются к омбудсмену за медпомощью и контрактами на СВО

16:27 08.06.2026
 
Решётка в исправительном учреждении
Решётка в исправительном учреждении
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Заключенные чаще всего обращаются в аппарат уполномоченного по правам человека в Республике Крым с просьбой об оказании медицинской помощи и с намерением отправиться на спецоперацию. Об этом заявил крымский омбудсмен Александр Штехбарт в ходе брифинга в пресс-центре РИА Новости Крым.

"Заключенные тоже к нам общаются. Основная часть таких обращений, которые поступили к нам в прошлом году, касалась вопросов оказания медпомощи, вопросов заключения контрактов для участия в СВО, несогласия с привлечением к уголовной ответственности", – рассказал Штехбарт.

По словам уполномоченного, в 2025 году в исправительных центрах Крыма, куда заключенные попадают при смягчении наказания за хорошее поведение, были организованы профилактические осмотры осужденных для выявления социально опасных и значимых заболеваний. Осмотрено около 300 таких лиц, каких-то социально опасных заболеваний выявлено не было. Штехбарт добавил, что заключенные из таких центров работают на предприятиях Крыма.
Ранее сообщалось, что большая часть обращений в адрес уполномоченного по правам человека в Крыму касается вопросов ЖКХ, здравоохранения, обустройства детских и спортивных площадок и сохранения окружающей среды.
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