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Хотят медпомощь и на СВО: о чем заключенные просят омбудсмена в Крыму

Хотят медпомощь и на СВО: о чем заключенные просят омбудсмена в Крыму - РИА Новости Крым, 08.06.2026

Хотят медпомощь и на СВО: о чем заключенные просят омбудсмена в Крыму

Заключенные чаще всего обращаются в аппарат уполномоченного по правам человека в Республике Крым с просьбой об оказании медицинской помощи и с намерением... РИА Новости Крым, 08.06.2026

2026-06-08T16:27

2026-06-08T16:27

2026-06-08T16:27

крым

новости крыма

александр штехбарт

права человека

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Заключенные чаще всего обращаются в аппарат уполномоченного по правам человека в Республике Крым с просьбой об оказании медицинской помощи и с намерением отправиться на спецоперацию. Об этом заявил крымский омбудсмен Александр Штехбарт в ходе брифинга в пресс-центре РИА Новости Крым.По словам уполномоченного, в 2025 году в исправительных центрах Крыма, куда заключенные попадают при смягчении наказания за хорошее поведение, были организованы профилактические осмотры осужденных для выявления социально опасных и значимых заболеваний. Осмотрено около 300 таких лиц, каких-то социально опасных заболеваний выявлено не было. Штехбарт добавил, что заключенные из таких центров работают на предприятиях Крыма.Ранее сообщалось, что большая часть обращений в адрес уполномоченного по правам человека в Крыму касается вопросов ЖКХ, здравоохранения, обустройства детских и спортивных площадок и сохранения окружающей среды.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский омбудсмен не получал жалоб на дефицит топлива и задержки поездовДело добровольное: в Минобороны рассказали о поступлении в беспилотные войскаНа Украине хотят ужесточить мобилизацию

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, александр штехбарт, права человека