Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: 8 июня - РИА Новости Крым, 08.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260608/kakoy-segodnya-prazdnik-8-iyunya-1129241493.html
Какой сегодня праздник: 8 июня
Какой сегодня праздник: 8 июня - РИА Новости Крым, 08.06.2026
Какой сегодня праздник: 8 июня
В этот день в мире отмечают День океанов, в России поздравляют социальных работников, еще в этот день родились русский живописец Иван Крамской, советский летчик РИА Новости Крым, 08.06.2026
2026-06-08T00:00
2026-06-08T00:00
праздники и памятные даты
общество
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111609/10/1116091080_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2791759128f182d82e7aa735f1bb7f63.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. В этот день в мире отмечают День океанов, в России поздравляют социальных работников, еще в этот день родились русский живописец Иван Крамской, советский летчик Иван Кожедуб и молодогвардеец Олег Кошевой.Что празднуют в миреУченые иногда шутят, что глубины Мирового океана изучены хуже, чем обратная сторона Луны. Это вполне правдивое утверждение: на сегодня, по разным данным, Мировой океан изучен только на 2-5%. Чтобы исправить эту оплошность, привлечь внимание активистов и заинтересовать молодых ученых, с 2009 года под эгидой ООН отмечают Всемирный день океанов.В России 8 июня профессиональный праздник отмечают работники сферы социальной защиты. Праздник учрежден указом президента России в 2001 году и приурочен к событию 300-летней давности: в этот день 1701 года Петр I издал царский указ о создании богадельни для нищих, больных и престарелых.В Петербурге жители города 8 июня отмечают День петербургских котов и кошек. А в Карелии – День республики, в честь создания первой Карельской трудовой коммуны.Знаменательные событияВ 1824 году канадский изобретатель Ноа Кашинг запатентовал стиральную машину.В 1868 году Айвз Макгаффни из Чикаго изобрел первый пылесос Whirlwind и основал свою компанию по созданию такой техники. До наших дней сохранилось всего два экземпляра.В 1912 году Карл Леммле основал в Лос-Анджелесе киностудию Universal. Сегодня это одна из старейших существующих голливудских киностудий.В 1940 году Эдвин Макмиллан и Филипп Абельсон впервые получили 93-й элемент таблицы Менделеева – нептуний.В 1948 году в закрытом городке Челябинск-40 (ныне Озерск) под руководством советского физика Игоря Курчатова состоялся пуск первого отечественного промышленного ядерного реактора.В 1984-м в Гильдию киноактеров США почетным членом принят диснеевский утенок Дональд Дак.Кто родилсяВ 1784 году родился известный французский повар, один из первых представителей "высокой кухни" Мари-Антуан Карем. В России при дворе Александра I его звали Антонин Карем. Среди его знаменитых рецептов – домашний бульон, окунь по-голландски, ванильный крем на водяной бане.В 1810 году родился Роберт Шуман – немецкий композитор и музыкальный критик.В 1837 году родился известный русский живописец Иван Крамской – автор портретов Льва Толстого, Дмитрия Менделеева, Ивана Шишкина, императора Александра III, а также полотен "Христос в пустыне" и "Незнакомка".В 1895 году родился испанский футболист, а впоследствии тренер и президент мадридского "Реала" Сантьяго Бернабеу. В его честь был назван стадион "Реала".В 1920 году родился советский летчик-истребитель, трижды Герой Советского Союза Иван Кожедуб, а ровно через шесть лет на свет появился руководитель подпольной комсомольской организации "Молодая гвардия", Герой Советского Союза Олег Кошевой.В 1947 году родился будущий генерал-майор Владимир Максимчук, первый Герой Российской Федерации среди пожарных, которого наградили в мирное время. Награду получил за руководство ликвидацией пожара на Чернобыльской АЭС.Также в этот день на свет появились русский публицист, переводчик, издатель Александр Аксаков, изобретатель Всемирной паутины сэр Тимоти Джон Бернерс-Ли, американский рэп-исполнитель Канье Уэст.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111609/10/1116091080_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_95b8fa6c8bfef67a4fcfdea0cff47338.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
праздники и памятные даты, общество, новости
Какой сегодня праздник: 8 июня

Что празднуют в России и мире 8 июня

00:00 08.06.2026
 
© РИА Новости . Anton Denisov / Перейти в фотобанкПогружение с экспедиционного парусного катамарана Amazing Enterprise, остров Рафаэль
Погружение с экспедиционного парусного катамарана Amazing Enterprise, остров Рафаэль - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости . Anton Denisov
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. В этот день в мире отмечают День океанов, в России поздравляют социальных работников, еще в этот день родились русский живописец Иван Крамской, советский летчик Иван Кожедуб и молодогвардеец Олег Кошевой.

Что празднуют в мире

Ученые иногда шутят, что глубины Мирового океана изучены хуже, чем обратная сторона Луны. Это вполне правдивое утверждение: на сегодня, по разным данным, Мировой океан изучен только на 2-5%. Чтобы исправить эту оплошность, привлечь внимание активистов и заинтересовать молодых ученых, с 2009 года под эгидой ООН отмечают Всемирный день океанов.
В России 8 июня профессиональный праздник отмечают работники сферы социальной защиты. Праздник учрежден указом президента России в 2001 году и приурочен к событию 300-летней давности: в этот день 1701 года Петр I издал царский указ о создании богадельни для нищих, больных и престарелых.
В Петербурге жители города 8 июня отмечают День петербургских котов и кошек. А в Карелии – День республики, в честь создания первой Карельской трудовой коммуны.

Знаменательные события

В 1824 году канадский изобретатель Ноа Кашинг запатентовал стиральную машину.
В 1868 году Айвз Макгаффни из Чикаго изобрел первый пылесос Whirlwind и основал свою компанию по созданию такой техники. До наших дней сохранилось всего два экземпляра.
В 1912 году Карл Леммле основал в Лос-Анджелесе киностудию Universal. Сегодня это одна из старейших существующих голливудских киностудий.
В 1940 году Эдвин Макмиллан и Филипп Абельсон впервые получили 93-й элемент таблицы Менделеева – нептуний.
В 1948 году в закрытом городке Челябинск-40 (ныне Озерск) под руководством советского физика Игоря Курчатова состоялся пуск первого отечественного промышленного ядерного реактора.
В 1984-м в Гильдию киноактеров США почетным членом принят диснеевский утенок Дональд Дак.

Кто родился

В 1784 году родился известный французский повар, один из первых представителей "высокой кухни" Мари-Антуан Карем. В России при дворе Александра I его звали Антонин Карем. Среди его знаменитых рецептов – домашний бульон, окунь по-голландски, ванильный крем на водяной бане.
В 1810 году родился Роберт Шуман – немецкий композитор и музыкальный критик.
В 1837 году родился известный русский живописец Иван Крамской – автор портретов Льва Толстого, Дмитрия Менделеева, Ивана Шишкина, императора Александра III, а также полотен "Христос в пустыне" и "Незнакомка".
В 1895 году родился испанский футболист, а впоследствии тренер и президент мадридского "Реала" Сантьяго Бернабеу. В его честь был назван стадион "Реала".
В 1920 году родился советский летчик-истребитель, трижды Герой Советского Союза Иван Кожедуб, а ровно через шесть лет на свет появился руководитель подпольной комсомольской организации "Молодая гвардия", Герой Советского Союза Олег Кошевой.
В 1947 году родился будущий генерал-майор Владимир Максимчук, первый Герой Российской Федерации среди пожарных, которого наградили в мирное время. Награду получил за руководство ликвидацией пожара на Чернобыльской АЭС.
Также в этот день на свет появились русский публицист, переводчик, издатель Александр Аксаков, изобретатель Всемирной паутины сэр Тимоти Джон Бернерс-Ли, американский рэп-исполнитель Канье Уэст.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Праздники и памятные датыОбществоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Погода в Крыму на понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 8 июня
23:27Над Крымом работает ПВО
23:26Шестая волна атаки на Севастополь: сбития над Балаклавой и Ленинским районом
22:43В Севастополе в шестой раз объявлена воздушная тревога
22:03Севастополь отбил пятую за день атаку дронов
21:41Явка на выборах в Армении превысила 58 процентов
21:33Удар ВСУ по Чонгару и выборы в Армении - главное за день
21:10Поселок Заозерное в Крыму почти на сутки останется без воды
20:42Виноделие в Крыму развивается колоссальными темпами – эксперт
20:3458 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России
20:33Тепло и освежающие ливни: погода в Крыму на неделю от "ФОБОС"
20:05Крымский мост - актуальные данные об очередях
19:57"Боспорские агоны": в Керчи открыли музейную страницу международного фестиваля
19:48Пятая атака на Севастополь - объявлена тревога
19:38В Ярославской области перевернулся автобус - пострадали 12 человек
19:04Зеленский не намерен выполнять обещанное ВСУ – нардеп Украины
18:48Нельзя ночью и без жилета - что изменилось для маломерных судов в Крыму
18:03Маргарита Симоньян провела встречу с читателями на фестивале "Красная площадь"
17:50Как проходят выборы в Армении и почему они важны для России и Закавказья
Лента новостейМолния