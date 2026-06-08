https://crimea.ria.ru/20260608/kakoy-segodnya-prazdnik-8-iyunya-1129241493.html
Какой сегодня праздник: 8 июня
Какой сегодня праздник: 8 июня - РИА Новости Крым, 08.06.2026
Какой сегодня праздник: 8 июня
В этот день в мире отмечают День океанов, в России поздравляют социальных работников, еще в этот день родились русский живописец Иван Крамской, советский летчик РИА Новости Крым, 08.06.2026
2026-06-08T00:00
2026-06-08T00:00
2026-06-08T00:00
праздники и памятные даты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. В этот день в мире отмечают День океанов, в России поздравляют социальных работников, еще в этот день родились русский живописец Иван Крамской, советский летчик Иван Кожедуб и молодогвардеец Олег Кошевой.Что празднуют в миреУченые иногда шутят, что глубины Мирового океана изучены хуже, чем обратная сторона Луны. Это вполне правдивое утверждение: на сегодня, по разным данным, Мировой океан изучен только на 2-5%. Чтобы исправить эту оплошность, привлечь внимание активистов и заинтересовать молодых ученых, с 2009 года под эгидой ООН отмечают Всемирный день океанов.В России 8 июня профессиональный праздник отмечают работники сферы социальной защиты. Праздник учрежден указом президента России в 2001 году и приурочен к событию 300-летней давности: в этот день 1701 года Петр I издал царский указ о создании богадельни для нищих, больных и престарелых.В Петербурге жители города 8 июня отмечают День петербургских котов и кошек. А в Карелии – День республики, в честь создания первой Карельской трудовой коммуны.Знаменательные событияВ 1824 году канадский изобретатель Ноа Кашинг запатентовал стиральную машину.В 1868 году Айвз Макгаффни из Чикаго изобрел первый пылесос Whirlwind и основал свою компанию по созданию такой техники. До наших дней сохранилось всего два экземпляра.В 1912 году Карл Леммле основал в Лос-Анджелесе киностудию Universal. Сегодня это одна из старейших существующих голливудских киностудий.В 1940 году Эдвин Макмиллан и Филипп Абельсон впервые получили 93-й элемент таблицы Менделеева – нептуний.В 1948 году в закрытом городке Челябинск-40 (ныне Озерск) под руководством советского физика Игоря Курчатова состоялся пуск первого отечественного промышленного ядерного реактора.В 1984-м в Гильдию киноактеров США почетным членом принят диснеевский утенок Дональд Дак.Кто родилсяВ 1784 году родился известный французский повар, один из первых представителей "высокой кухни" Мари-Антуан Карем. В России при дворе Александра I его звали Антонин Карем. Среди его знаменитых рецептов – домашний бульон, окунь по-голландски, ванильный крем на водяной бане.В 1810 году родился Роберт Шуман – немецкий композитор и музыкальный критик.В 1837 году родился известный русский живописец Иван Крамской – автор портретов Льва Толстого, Дмитрия Менделеева, Ивана Шишкина, императора Александра III, а также полотен "Христос в пустыне" и "Незнакомка".В 1895 году родился испанский футболист, а впоследствии тренер и президент мадридского "Реала" Сантьяго Бернабеу. В его честь был назван стадион "Реала".В 1920 году родился советский летчик-истребитель, трижды Герой Советского Союза Иван Кожедуб, а ровно через шесть лет на свет появился руководитель подпольной комсомольской организации "Молодая гвардия", Герой Советского Союза Олег Кошевой.В 1947 году родился будущий генерал-майор Владимир Максимчук, первый Герой Российской Федерации среди пожарных, которого наградили в мирное время. Награду получил за руководство ликвидацией пожара на Чернобыльской АЭС.Также в этот день на свет появились русский публицист, переводчик, издатель Александр Аксаков, изобретатель Всемирной паутины сэр Тимоти Джон Бернерс-Ли, американский рэп-исполнитель Канье Уэст.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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праздники и памятные даты, общество, новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. В этот день в мире отмечают День океанов, в России поздравляют социальных работников, еще в этот день родились русский живописец Иван Крамской, советский летчик Иван Кожедуб и молодогвардеец Олег Кошевой.
Что празднуют в мире
Ученые иногда шутят, что глубины Мирового океана изучены хуже, чем обратная сторона Луны. Это вполне правдивое утверждение: на сегодня, по разным данным, Мировой океан изучен только на 2-5%. Чтобы исправить эту оплошность, привлечь внимание активистов и заинтересовать молодых ученых, с 2009 года под эгидой ООН отмечают Всемирный день океанов.
В России 8 июня профессиональный праздник отмечают работники сферы социальной защиты. Праздник учрежден указом президента России в 2001 году и приурочен к событию 300-летней давности: в этот день 1701 года Петр I издал царский указ о создании богадельни для нищих, больных и престарелых.
В Петербурге жители города 8 июня отмечают День петербургских котов и кошек. А в Карелии – День республики, в честь создания первой Карельской трудовой коммуны.
Знаменательные события
В 1824 году канадский изобретатель Ноа Кашинг запатентовал стиральную машину.
В 1868 году Айвз Макгаффни из Чикаго изобрел первый пылесос Whirlwind и основал свою компанию по созданию такой техники. До наших дней сохранилось всего два экземпляра.
В 1912 году Карл Леммле основал в Лос-Анджелесе киностудию Universal. Сегодня это одна из старейших существующих голливудских киностудий.
В 1940 году Эдвин Макмиллан и Филипп Абельсон впервые получили 93-й элемент таблицы Менделеева – нептуний.
В 1948 году в закрытом городке Челябинск-40 (ныне Озерск) под руководством советского физика Игоря Курчатова состоялся пуск первого отечественного промышленного ядерного реактора.
В 1984-м в Гильдию киноактеров США почетным членом принят диснеевский утенок Дональд Дак.
Кто родился
В 1784 году родился известный французский повар, один из первых представителей "высокой кухни" Мари-Антуан Карем. В России при дворе Александра I его звали Антонин Карем. Среди его знаменитых рецептов – домашний бульон, окунь по-голландски, ванильный крем на водяной бане.
В 1810 году родился Роберт Шуман – немецкий композитор и музыкальный критик.
В 1837 году родился известный русский живописец Иван Крамской – автор портретов Льва Толстого, Дмитрия Менделеева, Ивана Шишкина, императора Александра III, а также полотен "Христос в пустыне" и "Незнакомка".
В 1895 году родился испанский футболист, а впоследствии тренер и президент мадридского "Реала" Сантьяго Бернабеу. В его честь был назван стадион "Реала".
В 1920 году родился советский летчик-истребитель, трижды Герой Советского Союза Иван Кожедуб, а ровно через шесть лет на свет появился руководитель подпольной комсомольской организации "Молодая гвардия", Герой Советского Союза Олег Кошевой.
В 1947 году родился будущий генерал-майор Владимир Максимчук, первый Герой Российской Федерации среди пожарных, которого наградили в мирное время. Награду получил за руководство ликвидацией пожара на Чернобыльской АЭС.
Также в этот день на свет появились русский публицист, переводчик, издатель Александр Аксаков, изобретатель Всемирной паутины сэр Тимоти Джон Бернерс-Ли, американский рэп-исполнитель Канье Уэст.
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