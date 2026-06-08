https://crimea.ria.ru/20260608/kak-budut-otpravlyatsya-poezda-iz-kryma--obnovlennyy-grafik-1156706314.html

Как будут отправляться поезда из Крыма – обновленный график

Как будут отправляться поезда из Крыма – обновленный график - РИА Новости Крым, 08.06.2026

Как будут отправляться поезда из Крыма – обновленный график

Пять поездов "Таврия" отправятся из Крыма по измененному расписанию – три состава уйдут с задержкой, а два – раньше графика. Об этом предупреждает... РИА Новости Крым, 08.06.2026

2026-06-08T21:52

2026-06-08T21:52

2026-06-08T21:57

гранд сервис экспресс

поезд "таврия"

новости крыма

крым

новости

железная дорога

ситуация с поездами в крыму после атаки всу

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/05/1124076093_0:95:1280:815_1920x0_80_0_0_8e4ba62c8dd8dc7d2e30415ef37ef3f2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Пять поездов "Таврия" отправятся из Крыма по измененному расписанию – три состава уйдут с задержкой, а два – раньше графика. Об этом предупреждает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).Поезд №092 Севастополь – Москва отправится 9 июня в 03:00 (вместо 20:55 8 июня);Поезд №098 Симферополь – Москва отправится 9 июня в 04:00 (вместо 01:25 9 июня);Поезд №180 Евпатория – Санкт-Петербург (с прицепной группой вагонов Евпатория – Псков) отправится 9 июня в 04:00 (вместо 17:55 8 июня);Поезд №068 Симферополь – Москва отправится сегодня, 8 июня, от станции Керчь-Южная раньше графика на 1 час, в 23:55;Поезд №026 Симферополь – Минеральные Воды отправится в ночь с 8 на 9 июня от станции Керчь-Южная раньше графика на 1 час, в 00:30.Кроме того, графиком следуют поезда:№194 Севастополь – Челябинск отправится в ночь на 9 июня, в 00:15№174 Евпатория – Москва отправится сегодня, 8 июня, в 21:45Ранее в понедельник в ГСЭ предупредили, что пассажиры поездов крымского направления в случае опасности должны быть готовы к эвакуации.В ночь на понедельник после удара украинского дрона по пассажирскому поезду Москва – Симферополь погиб помощник машиниста, а машинист был ранен. Пассажиры не пострадали, но для их безопасности плановое движение пассажирских поездов в Крыму было приостановлено. Также было приостановлено движение некоторых электричек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гранд сервис экспресс, поезд "таврия", новости крыма, крым, новости, железная дорога, ситуация с поездами в крыму после атаки всу