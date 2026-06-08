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Как будут отправляться поезда из Крыма – обновленный график - РИА Новости Крым, 08.06.2026
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Как будут отправляться поезда из Крыма – обновленный график
Как будут отправляться поезда из Крыма – обновленный график - РИА Новости Крым, 08.06.2026
Как будут отправляться поезда из Крыма – обновленный график
Пять поездов "Таврия" отправятся из Крыма по измененному расписанию – три состава уйдут с задержкой, а два – раньше графика. Об этом предупреждает... РИА Новости Крым, 08.06.2026
2026-06-08T21:52
2026-06-08T21:57
гранд сервис экспресс
поезд "таврия"
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железная дорога
ситуация с поездами в крыму после атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Пять поездов "Таврия" отправятся из Крыма по измененному расписанию – три состава уйдут с задержкой, а два – раньше графика. Об этом предупреждает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).Поезд №092 Севастополь – Москва отправится 9 июня в 03:00 (вместо 20:55 8 июня);Поезд №098 Симферополь – Москва отправится 9 июня в 04:00 (вместо 01:25 9 июня);Поезд №180 Евпатория – Санкт-Петербург (с прицепной группой вагонов Евпатория – Псков) отправится 9 июня в 04:00 (вместо 17:55 8 июня);Поезд №068 Симферополь – Москва отправится сегодня, 8 июня, от станции Керчь-Южная раньше графика на 1 час, в 23:55;Поезд №026 Симферополь – Минеральные Воды отправится в ночь с 8 на 9 июня от станции Керчь-Южная раньше графика на 1 час, в 00:30.Кроме того, графиком следуют поезда:№194 Севастополь – Челябинск отправится в ночь на 9 июня, в 00:15№174 Евпатория – Москва отправится сегодня, 8 июня, в 21:45Ранее в понедельник в ГСЭ предупредили, что пассажиры поездов крымского направления в случае опасности должны быть готовы к эвакуации.В ночь на понедельник после удара украинского дрона по пассажирскому поезду Москва – Симферополь погиб помощник машиниста, а машинист был ранен. Пассажиры не пострадали, но для их безопасности плановое движение пассажирских поездов в Крыму было приостановлено. Также было приостановлено движение некоторых электричек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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гранд сервис экспресс, поезд "таврия", новости крыма, крым, новости, железная дорога, ситуация с поездами в крыму после атаки всу
Как будут отправляться поезда из Крыма – обновленный график

Отправление поездов в Крым и из Крыма после удара дрона ВСУ – обновленный график

21:52 08.06.2026 (обновлено: 21:57 08.06.2026)
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Пять поездов "Таврия" отправятся из Крыма по измененному расписанию – три состава уйдут с задержкой, а два – раньше графика. Об этом предупреждает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).
Поезд №092 Севастополь – Москва отправится 9 июня в 03:00 (вместо 20:55 8 июня);
Поезд №098 Симферополь – Москва отправится 9 июня в 04:00 (вместо 01:25 9 июня);
Поезд №180 Евпатория – Санкт-Петербург (с прицепной группой вагонов Евпатория – Псков) отправится 9 июня в 04:00 (вместо 17:55 8 июня);
Поезд №068 Симферополь – Москва отправится сегодня, 8 июня, от станции Керчь-Южная раньше графика на 1 час, в 23:55;
Поезд №026 Симферополь – Минеральные Воды отправится в ночь с 8 на 9 июня от станции Керчь-Южная раньше графика на 1 час, в 00:30.
Кроме того, графиком следуют поезда:
№194 Севастополь – Челябинск отправится в ночь на 9 июня, в 00:15
№174 Евпатория – Москва отправится сегодня, 8 июня, в 21:45

"Для пассажиров, чьи поезда задерживаются в пути либо отправляются не с начальных станций своего маршрута возможен возврат без удержания средств", – напомнили в компании-перевозчике.

Ранее в понедельник в ГСЭ предупредили, что пассажиры поездов крымского направления в случае опасности должны быть готовы к эвакуации.
В ночь на понедельник после удара украинского дрона по пассажирскому поезду Москва – Симферополь погиб помощник машиниста, а машинист был ранен. Пассажиры не пострадали, но для их безопасности плановое движение пассажирских поездов в Крыму было приостановлено. Также было приостановлено движение некоторых электричек.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Гранд Сервис ЭкспрессПоезд "Таврия"Новости КрымаКрымНовостиЖелезная дорогаСитуация с поездами в Крыму после атаки ВСУ
 
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