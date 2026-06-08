Рейтинг@Mail.ru
Где в Севастополе можно купить бензин Аи-92 - РИА Новости Крым, 08.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260608/gde-v-sevastopole-mozhno-kupit-benzin-ai-92-1156681283.html
Где в Севастополе можно купить бензин Аи-92
Где в Севастополе можно купить бензин Аи-92 - РИА Новости Крым, 08.06.2026
Где в Севастополе можно купить бензин Аи-92
В Севастополе в понедельник в свободной продаже появился бензин Аи-92 на четырех заправках. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 08.06.2026
2026-06-08T11:16
2026-06-08T11:17
севастополь
михаил развожаев
бензин
топливо
топливо в крыму
новости севастополя
азс
дефицит топлива в крыму
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111810/74/1118107477_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_dd09985d97c6d3bed64b69e37d4392e4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе в понедельник в свободной продаже появился бензин Аи-92 на четырех заправках. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Бензин будет в продаже на АЗС по адресам:При этом Развожаев уточнил, что на сети "ТЭС" заправить машины можно только по QR-кодам.В понедельник бензин в свободной продаже есть также на двух заправках в Феодосии.22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. В регионе отмечается недостаток различных марок топлива на заправках, на ряде фирм оно отпускалось по талонам. Чтобы не допустить искусственного ажиотажа, власти приняли решение ограничить продажу топлива на заправках – временно ввели лимит в 20 литров. По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.Проблема с дефицитом топлива есть и в Крыму, она находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения, сообщал накануне глава Крыма Сергей Аксенов.В Крыму с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 производился в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты - до 20 л. Позже для личных авто закрыли продажу за наличный расчет. По словам Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как заправиться в канистру в Севастополе - ответ властейПолностью решить вопрос с топливом в Крыму пока нельзя – АксеновБензин в Крыму: кто может купить и что делать остальным
https://crimea.ria.ru/20260607/chto-takoe-qr-kod-na-benzin-v-sevastopole-i-kak-eto-rabotaet-1156662008.html
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111810/74/1118107477_324:0:3055:2048_1920x0_80_0_0_6e408be183f79a4444491b5e96679269.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, михаил развожаев, бензин, топливо, топливо в крыму, новости севастополя, азс, дефицит топлива в крыму
Где в Севастополе можно купить бензин Аи-92

В Севастополе 8 июня можно купить бензин Аи-92 на четырех заправках – адреса

11:16 08.06.2026 (обновлено: 11:17 08.06.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАвтомобильная заправка
Автомобильная заправка - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе в понедельник в свободной продаже появился бензин Аи-92 на четырех заправках. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

"С 11.00 на четырех заправках "АТАН" будет в свободной продаже бензин марки Аи-92", - написал губернатор в своем канале в МАКС.

Бензин будет в продаже на АЗС по адресам:
  • АЗС 60 Любимовка, Качинское шоссе, 2;
  • АЗС 81 ул. Хрусталева 62;
  • АЗС 161 с. Гончарное ул.Дрыгина 16;
  • АЗС 85 ул. Вакуленчука 35/Б, 2.
При этом Развожаев уточнил, что на сети "ТЭС" заправить машины можно только по QR-кодам.
В понедельник бензин в свободной продаже есть также на двух заправках в Феодосии.
22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. В регионе отмечается недостаток различных марок топлива на заправках, на ряде фирм оно отпускалось по талонам. Чтобы не допустить искусственного ажиотажа, власти приняли решение ограничить продажу топлива на заправках – временно ввели лимит в 20 литров. По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.
Проблема с дефицитом топлива есть и в Крыму, она находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения, сообщал накануне глава Крыма Сергей Аксенов.
В Крыму с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 производился в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты - до 20 л. Позже для личных авто закрыли продажу за наличный расчет. По словам Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как заправиться в канистру в Севастополе - ответ властей
Полностью решить вопрос с топливом в Крыму пока нельзя – Аксенов
Бензин в Крыму: кто может купить и что делать остальным
АЗС
Вчера, 10:34
Что такое QR-код на бензин в Севастополе и как это работает
 
СевастопольМихаил РазвожаевБензинТопливоТопливо в КрымуНовости СевастополяАЗСДефицит топлива в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:22Два поезда "Таврия" отправятся в Москву из Симферополя
13:12В Севастополе запустят механизм обеспечения топливом для тяжелобольных
13:02ВСУ теряют людей и технику – жуткие цифры суточных потерь
12:50В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги
12:47Мощное землетрясение на Филиппинах: число жертв выросло до 19 человек
12:35Движение по Чонгарскому мосту запущено в реверсивном режиме
12:31В Крыму работает ПВО
12:31В Севастополе воздушная тревога
12:16Армия России освободила еще один населенный пункт в ДНР
12:12Житель Калужской области призывал разбомбить Крымский мост
12:05Крымский мост сейчас – очередь выросла до 600 машин
12:01Вырастил три килограмма запрещенки: крымчанин устроил дома мини-оранжерею
11:53Ночью в центре Молдавии взорвался дрон
11:44Новая магнитная идет к Земле – шторм будет сильным и затяжным
11:33В Судаке бензин появился в свободной продаже
11:24СК начал расследовать атаку ВСУ на поезд Москва-Симферополь
11:16Где в Севастополе можно купить бензин Аи-92
11:09Воздушная тревога в Севастополе отменена
10:57Воздушная тревога объявлена в Севастополе второй раз
10:54Раздольненский район в Крыму частично обесточен
Лента новостейМолния