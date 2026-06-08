https://crimea.ria.ru/20260608/gde-v-sevastopole-mozhno-kupit-benzin-ai-92-1156681283.html

Где в Севастополе можно купить бензин Аи-92

Где в Севастополе можно купить бензин Аи-92 - РИА Новости Крым, 08.06.2026

Где в Севастополе можно купить бензин Аи-92

В Севастополе в понедельник в свободной продаже появился бензин Аи-92 на четырех заправках. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 08.06.2026

2026-06-08T11:16

2026-06-08T11:16

2026-06-08T11:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе в понедельник в свободной продаже появился бензин Аи-92 на четырех заправках. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Бензин будет в продаже на АЗС по адресам:При этом Развожаев уточнил, что на сети "ТЭС" заправить машины можно только по QR-кодам.В понедельник бензин в свободной продаже есть также на двух заправках в Феодосии.22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. В регионе отмечается недостаток различных марок топлива на заправках, на ряде фирм оно отпускалось по талонам. Чтобы не допустить искусственного ажиотажа, власти приняли решение ограничить продажу топлива на заправках – временно ввели лимит в 20 литров. По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.Проблема с дефицитом топлива есть и в Крыму, она находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения, сообщал накануне глава Крыма Сергей Аксенов.В Крыму с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 производился в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты - до 20 л. Позже для личных авто закрыли продажу за наличный расчет. По словам Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как заправиться в канистру в Севастополе - ответ властейПолностью решить вопрос с топливом в Крыму пока нельзя – АксеновБензин в Крыму: кто может купить и что делать остальным

https://crimea.ria.ru/20260607/chto-takoe-qr-kod-na-benzin-v-sevastopole-i-kak-eto-rabotaet-1156662008.html

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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