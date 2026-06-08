Где в Севастополе можно купить бензин Аи-92
В Севастополе 8 июня можно купить бензин Аи-92 на четырех заправках – адреса
11:16 08.06.2026 (обновлено: 11:17 08.06.2026)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАвтомобильная заправка
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе в понедельник в свободной продаже появился бензин Аи-92 на четырех заправках. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"С 11.00 на четырех заправках "АТАН" будет в свободной продаже бензин марки Аи-92", - написал губернатор в своем канале в МАКС.
Бензин будет в продаже на АЗС по адресам:
- —АЗС 60 Любимовка, Качинское шоссе, 2;
- —АЗС 81 ул. Хрусталева 62;
- —АЗС 161 с. Гончарное ул.Дрыгина 16;
- —АЗС 85 ул. Вакуленчука 35/Б, 2.
При этом Развожаев уточнил, что на сети "ТЭС" заправить машины можно только по QR-кодам.
В понедельник бензин в свободной продаже есть также на двух заправках в Феодосии.
22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. В регионе отмечается недостаток различных марок топлива на заправках, на ряде фирм оно отпускалось по талонам. Чтобы не допустить искусственного ажиотажа, власти приняли решение ограничить продажу топлива на заправках – временно ввели лимит в 20 литров. По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.
Проблема с дефицитом топлива есть и в Крыму, она находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения, сообщал накануне глава Крыма Сергей Аксенов.
В Крыму с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 производился в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты - до 20 л. Позже для личных авто закрыли продажу за наличный расчет. По словам Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.
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