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Где в Феодосии появился бензин
Где в Феодосии появился бензин - РИА Новости Крым, 08.06.2026
Где в Феодосии появился бензин
В понедельник, 8 июня, в Феодосии с 11:00 начнется продажа бензина марки АИ-92. Об этом сообщил глава администрации города Владимир Ким. РИА Новости Крым, 08.06.2026
2026-06-08T10:31
2026-06-08T10:31
2026-06-08T10:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. В понедельник, 8 июня, в Феодосии с 11:00 начнется продажа бензина марки АИ-92. Об этом сообщил глава администрации города Владимир Ким.На АЗС будут отпускать не более 20 литров на одно транспортное средство. При этом заправка в канистры запрещена.Кроме того, в понедельник можно будет заправиться на АЗС "Атан" на Симферопольском шоссе в районе остановки "Турист". Здесь также в свободную продажу поступил бензин марки АИ-92. Лимит такой же. В Крыму с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 производился в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты - до 20 л. Позже для личных авто закрыли продажу за наличный расчет. По словам Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.Проблема с дефицитом топлива находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения, сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Полностью решить вопрос с топливом в Крыму пока нельзя – АксеновБензин в Крыму: кто может купить и что делать остальнымЧто такое QR-код на бензин в Севастополе и как это работает
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Где в Феодосии появился бензин
В Феодосию завезли бензин марки АИ-92 для свободной продажи
10:31 08.06.2026 (обновлено: 10:54 08.06.2026)