https://crimea.ria.ru/20260608/fpv-drony-gruppirovki-dnepr-likvidirovali-pozitsii-vsu-1156694443.html

FPV-дроны группировки "Днепр" ликвидировали позиции ВСУ

FPV-дроны группировки "Днепр" ликвидировали позиции ВСУ - РИА Новости Крым, 08.06.2026

FPV-дроны группировки "Днепр" ликвидировали позиции ВСУ

FPV-дроны десантников группировки войск "Днепр" в ходе разведки выявили укрепленные позиции украинских военных в Херсонской области. В результате точных... РИА Новости Крым, 08.06.2026

2026-06-08T15:55

2026-06-08T15:55

2026-06-08T15:55

министерство обороны рф

беспилотник (бпла, дрон)

новости сво

херсонская область

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. FPV-дроны десантников группировки войск "Днепр" в ходе разведки выявили укрепленные позиции украинских военных в Херсонской области. В результате точных попаданий ударных БПЛА позиции противника были полностью разрушены. Об этом сообщили в Минобороны России.Оператор FPV-дрона с позывным "Хакер" рассказал, что бойцы в основном работают по блиндажам и дотам. Бывают срочные вылеты по движущимся целям, например, по автомобилям или вражеским дронам типа "Баба-яга".В Минобороны отметили, что высокая эффективность работы расчетов FPV-дронов десантников "Днепра" достигается благодаря поражению целей на значительных удалениях. Разведподразделения оперативно вскрывают объекты противника и передают их координаты на пункты управления, что позволяет беспилотным подразделениям точно и своевременно наносить огневое поражение.Ранее сообщалось, что военнослужащие 42-й мотострелковой дивизии 58-й гвардейской общевойсковой армии группировки "Днепр" сорвали ротацию ВСУ на Ореховском направлении Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кто составляет кадровый резерв операторов БПЛА в КрымуКак российские бойцы уходят от "свободной охоты" дронов ВСУ под ЗапорожьемДрон ВСУ атаковал автомобиль с сотрудниками Запорожской АЭС

херсонская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, херсонская область, вооруженные силы россии, видео