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FPV-дроны группировки "Днепр" ликвидировали позиции ВСУ
FPV-дроны группировки "Днепр" ликвидировали позиции ВСУ - РИА Новости Крым, 08.06.2026
FPV-дроны группировки "Днепр" ликвидировали позиции ВСУ
FPV-дроны десантников группировки войск "Днепр" в ходе разведки выявили укрепленные позиции украинских военных в Херсонской области. В результате точных... РИА Новости Крым, 08.06.2026
2026-06-08T15:55
2026-06-08T15:55
2026-06-08T15:55
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
новости сво
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. FPV-дроны десантников группировки войск "Днепр" в ходе разведки выявили укрепленные позиции украинских военных в Херсонской области. В результате точных попаданий ударных БПЛА позиции противника были полностью разрушены. Об этом сообщили в Минобороны России.Оператор FPV-дрона с позывным "Хакер" рассказал, что бойцы в основном работают по блиндажам и дотам. Бывают срочные вылеты по движущимся целям, например, по автомобилям или вражеским дронам типа "Баба-яга".В Минобороны отметили, что высокая эффективность работы расчетов FPV-дронов десантников "Днепра" достигается благодаря поражению целей на значительных удалениях. Разведподразделения оперативно вскрывают объекты противника и передают их координаты на пункты управления, что позволяет беспилотным подразделениям точно и своевременно наносить огневое поражение.Ранее сообщалось, что военнослужащие 42-й мотострелковой дивизии 58-й гвардейской общевойсковой армии группировки "Днепр" сорвали ротацию ВСУ на Ореховском направлении Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кто составляет кадровый резерв операторов БПЛА в КрымуКак российские бойцы уходят от "свободной охоты" дронов ВСУ под ЗапорожьемДрон ВСУ атаковал автомобиль с сотрудниками Запорожской АЭС
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министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, херсонская область, вооруженные силы россии, видео
FPV-дроны группировки "Днепр" ликвидировали позиции ВСУ
Расчеты FPV-дронов группировки "Днепр" уничтожили позиции ВСУ на Херсонском направлении
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. FPV-дроны десантников группировки войск "Днепр" в ходе разведки выявили укрепленные позиции украинских военных в Херсонской области. В результате точных попаданий ударных БПЛА позиции противника были полностью разрушены. Об этом сообщили в Минобороны России.
Оператор FPV-дрона с позывным "Хакер" рассказал, что бойцы в основном работают по блиндажам и дотам. Бывают срочные вылеты по движущимся целям, например, по автомобилям или вражеским дронам типа "Баба-яга".
"Как только поступает команда, сразу вылетаем. Чаще всего работаем ночью: когда над нашими позициями появляется "Баба-яга", разведчики ее фиксируют, подают сигнал, и мы поднимаем в воздух дроны со сбросами. Обнаружив цель, сбрасываем на нее боевой комплект. В последнее время основными целями стали пикапы, осуществляющие ротацию или подвоз боеприпасов. Противник тоже действует преимущественно в темное время суток, видя, что в небе много наших "птиц", и активно маскируется", – рассказал боец.
В Минобороны отметили, что высокая эффективность работы расчетов FPV-дронов десантников "Днепра" достигается благодаря поражению целей на значительных удалениях. Разведподразделения оперативно вскрывают объекты противника и передают их координаты на пункты управления, что позволяет беспилотным подразделениям точно и своевременно наносить огневое поражение.
Ранее сообщалось, что военнослужащие 42-й мотострелковой дивизии 58-й гвардейской общевойсковой армии группировки "Днепр" сорвали ротацию
ВСУ на Ореховском направлении Запорожской области.
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