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Еще два поезда отправятся из Крыма раньше графика - РИА Новости Крым, 08.06.2026
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Еще два поезда отправятся из Крыма раньше графика
Еще два поезда отправятся из Крыма раньше графика - РИА Новости Крым, 08.06.2026
Еще два поезда отправятся из Крыма раньше графика
Пассажирские поезда №068 Симферополь-Москва и №026 Симферополь - Минеральные Воды отправятся из Крыма раньше графика. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис... РИА Новости Крым, 08.06.2026
2026-06-08T16:51
2026-06-08T16:51
атаки всу на крым
поезд "таврия"
ситуация с поездами в крыму после атаки всу
гранд сервис экспресс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. Пассажирские поезда №068 Симферополь-Москва и №026 Симферополь - Минеральные Воды отправятся из Крыма раньше графика. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс".В ночь на понедельник в результате удара украинского дрона по пассажирскому поезду Москва – Симферополь погиб помощник машиниста, машинист получил ранения. Пассажиры не пострадали, но для их безопасности плановое движение пассажирских поездов в Крыму было приостановлено. Также приостановлено движение некоторых электричек. Позже перевозчик скорректировал расписание движения составов.Поезд №026 Симферополь - Минеральные Воды отправится в ночь с 8 на 9 июня от станции Керчь-Южная в 00:30, на 1 час раньше запланированного времени. До станции Керчь-Южная будут организованы автобусы от Симферополя в 20:30 и от Владиславовки в 21:30.О времени и месте отправления других поездов из Крыма - №180 Евпатория - Санкт-Петербург, №092 Севастополь – Москва, №174 Евпатория – Москва, №098 Симферополь – Москва, №194 Севастополь – Челябинск – сообщат позже. Эти составы должны выехать сегодня вечером или в ночь на 9 июня.Ранее сообщалось, что поезда №316 Симферополь – Адлер и №007/008 Севастополь – Санкт-Петербург в понедельник отправятся от станций раньше графика.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар ВСУ по поезду в Крыму осложняет урегулирование конфликта – КремльЧто происходит на вокзале Симферополя после удара ВСУ по поезду из МосквыПоезд Севастополь – Москва возобновил движение после остановки
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атаки всу на крым, поезд "таврия", ситуация с поездами в крыму после атаки всу, гранд сервис экспресс
Еще два поезда отправятся из Крыма раньше графика

Поезда из Симферополя в Москву и Минеральные Воды отправятся в путь не по расписанию

16:51 08.06.2026
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. Пассажирские поезда №068 Симферополь-Москва и №026 Симферополь - Минеральные Воды отправятся из Крыма раньше графика. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс".
В ночь на понедельник в результате удара украинского дрона по пассажирскому поезду Москва – Симферополь погиб помощник машиниста, машинист получил ранения. Пассажиры не пострадали, но для их безопасности плановое движение пассажирских поездов в Крыму было приостановлено. Также приостановлено движение некоторых электричек. Позже перевозчик скорректировал расписание движения составов.
"Поезд №068 Симферополь - Москва отправится сегодня, 8 июня, от станции Керчь-Южная раньше графика на 1 час, в 23:55. До станции Керчь будут организованы бесплатные автобусы от Симферополя в 19:50 и от Владиславовки в 21:30. Также вы можете для посадки в поезд доехать до ж/д станции Керчи самостоятельно", - предупредили в компании.
Поезд №026 Симферополь - Минеральные Воды отправится в ночь с 8 на 9 июня от станции Керчь-Южная в 00:30, на 1 час раньше запланированного времени. До станции Керчь-Южная будут организованы автобусы от Симферополя в 20:30 и от Владиславовки в 21:30.
О времени и месте отправления других поездов из Крыма - №180 Евпатория - Санкт-Петербург, №092 Севастополь – Москва, №174 Евпатория – Москва, №098 Симферополь – Москва, №194 Севастополь – Челябинск – сообщат позже. Эти составы должны выехать сегодня вечером или в ночь на 9 июня.
Ранее сообщалось, что поезда №316 Симферополь – Адлер и №007/008 Севастополь – Санкт-Петербург в понедельник отправятся от станций раньше графика.
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Атаки ВСУ на КрымПоезд "Таврия"Ситуация с поездами в Крыму после атаки ВСУГранд Сервис Экспресс
 
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