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Электрички в Евпаторию вернулись в график - РИА Новости Крым, 08.06.2026
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Электрички в Евпаторию вернулись в график
Электрички в Евпаторию вернулись в график - РИА Новости Крым, 08.06.2026
Электрички в Евпаторию вернулись в график
В Крыму пригородные поезда в Евпаторию и обратно вернулись график – железнодорожное движение на участке Яркая – Симферополь восстановлено. Об этом информирует... РИА Новости Крым, 08.06.2026
2026-06-08T18:48
2026-06-08T18:48
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железные дороги крыма
электричка
евпатория
происшествия
ситуация с поездами в крыму после атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. В Крыму пригородные поезда в Евпаторию и обратно вернулись график – железнодорожное движение на участке Яркая – Симферополь восстановлено. Об этом информирует пресс-служба минтранса республики.Также восстановлено движение на участке станция Урожайная – Симферополь, уточнили в ведомстве.От станции Джанкой до станции Урожайная и в обратном направлении, а также от станции Азовская до станции Джанкой и в обратном направлении организовано автобусное сообщение, поскольку на этих участках временно приостановлено движение пригородных поездов, добавили в минтрансе.В ночь на понедельник после удара украинского дрона по пассажирскому поезду Москва – Симферополь погиб помощник машиниста, а машинист был ранен. К счастью, пассажиры не пострадали, но для их безопасности плановое движение пассажирских поездов в Крыму было приостановлено. Также было приостановлено движение некоторых электричек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит на вокзале Симферополя после удара ВСУ по поезду из МосквыПоезда из Крыма задерживаются на 7-10 часовСК начал расследовать атаку ВСУ на поезд Москва – Симферополь
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новости крыма, крым, железные дороги крыма, электричка, евпатория, происшествия, ситуация с поездами в крыму после атаки всу
Электрички в Евпаторию вернулись в график

В Крыму пригородные поезда в Евпаторию и обратно следуют по расписанию – минтранс

18:48 08.06.2026
 
© РИА Новости КрымЭлектричка
Электричка - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. В Крыму пригородные поезда в Евпаторию и обратно вернулись график – железнодорожное движение на участке Яркая – Симферополь восстановлено. Об этом информирует пресс-служба минтранса республики.
"Движение на участке Яркая – Симферополь восстановлено в полном объеме. Поезда из/в Евпаторию следуют по расписанию", – говорится в сообщении.
Также восстановлено движение на участке станция Урожайная – Симферополь, уточнили в ведомстве.
От станции Джанкой до станции Урожайная и в обратном направлении, а также от станции Азовская до станции Джанкой и в обратном направлении организовано автобусное сообщение, поскольку на этих участках временно приостановлено движение пригородных поездов, добавили в минтрансе.
В ночь на понедельник после удара украинского дрона по пассажирскому поезду Москва – Симферополь погиб помощник машиниста, а машинист был ранен. К счастью, пассажиры не пострадали, но для их безопасности плановое движение пассажирских поездов в Крыму было приостановлено. Также было приостановлено движение некоторых электричек.
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Новости КрымаКрымЖелезные дороги КрымаЭлектричкаЕвпаторияПроисшествияСитуация с поездами в Крыму после атаки ВСУ
 
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