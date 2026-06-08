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Движение по Чонгарскому мосту запущено в реверсивном режиме - РИА Новости Крым, 08.06.2026
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Движение по Чонгарскому мосту запущено в реверсивном режиме
Движение по Чонгарскому мосту запущено в реверсивном режиме - РИА Новости Крым, 08.06.2026
Движение по Чонгарскому мосту запущено в реверсивном режиме
Движение по Чонгарскому мосту возобновлено, на данный момент авто пропускают в реверсивном режиме. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир... РИА Новости Крым, 08.06.2026
2026-06-08T12:35
2026-06-08T12:35
чонгар
удар всу по мосту на чонгаре
чонгарский мост
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крым
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Движение по Чонгарскому мосту возобновлено, на данный момент авто пропускают в реверсивном режиме. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Чонгарский мост, соединяющий север Крыма и материковую часть, был поврежден в результате обстрелов ВСУ 7 июня. Движение по нему через АПП "Джанкой" было перекрыто, машины, движущиеся в Крым, направляли через АПП "Армянск" и АПП "Перекоп".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Движение по Чонгарскому мосту запущено в реверсивном режиме

Движение по Чонгарскому мосту запущено в реверсивном режиме - Сальдо

12:35 08.06.2026
 
© РИА Новости/Денис Петров / Перейти в фотобанкУказатель поселка Чонгар, у которого активисты блокируют автомобильную трассу на границе Украины и Крыма
Указатель поселка Чонгар, у которого активисты блокируют автомобильную трассу на границе Украины и Крыма
© РИА Новости/Денис Петров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Движение по Чонгарскому мосту возобновлено, на данный момент авто пропускают в реверсивном режиме. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Чонгарский мост, соединяющий север Крыма и материковую часть, был поврежден в результате обстрелов ВСУ 7 июня. Движение по нему через АПП "Джанкой" было перекрыто, машины, движущиеся в Крым, направляли через АПП "Армянск" и АПП "Перекоп".
"Движение по мосту через Чонгарский пролив возобновлено в реверсивном режиме. Специалисты уже обследовали место повреждения. Ремонтные работы будут проведены в максимально короткие сроки", - сообщил Сальдо.
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