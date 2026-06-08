https://crimea.ria.ru/20260608/dvizhenie-po-chongarskomu-mostu-zapuscheno-v-reversivnom-rezhime-1156684213.html
Движение по Чонгарскому мосту запущено в реверсивном режиме
Движение по Чонгарскому мосту запущено в реверсивном режиме - РИА Новости Крым, 08.06.2026
Движение по Чонгарскому мосту запущено в реверсивном режиме
Движение по Чонгарскому мосту возобновлено, на данный момент авто пропускают в реверсивном режиме. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир... РИА Новости Крым, 08.06.2026
2026-06-08T12:35
2026-06-08T12:35
2026-06-08T12:35
чонгар
удар всу по мосту на чонгаре
чонгарский мост
новости крыма
крым
херсонская область
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111454/33/1114543330_467:0:965:280_1920x0_80_0_0_276193ea44d6c5d30ff5073ef6c7b92a.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Движение по Чонгарскому мосту возобновлено, на данный момент авто пропускают в реверсивном режиме. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Чонгарский мост, соединяющий север Крыма и материковую часть, был поврежден в результате обстрелов ВСУ 7 июня. Движение по нему через АПП "Джанкой" было перекрыто, машины, движущиеся в Крым, направляли через АПП "Армянск" и АПП "Перекоп".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260607/udar-vsu-po-mostu-v-krym-na-chongare---chto-izvestno-k-etomu-chasu-1156663355.html
чонгар
крым
херсонская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111454/33/1114543330_509:0:965:342_1920x0_80_0_0_a1e9602bc3d3ed72050c5368ff5f3486.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чонгар, удар всу по мосту на чонгаре, чонгарский мост, новости крыма, крым, херсонская область
Движение по Чонгарскому мосту запущено в реверсивном режиме
Движение по Чонгарскому мосту запущено в реверсивном режиме - Сальдо