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Два поезда "Таврия" отправятся в Москву из Симферополя - РИА Новости Крым, 08.06.2026
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Два поезда "Таврия" отправятся в Москву из Симферополя
Два поезда "Таврия" отправятся в Москву из Симферополя - РИА Новости Крым, 08.06.2026
Два поезда "Таврия" отправятся в Москву из Симферополя
Отправление двух пассажирских поездов Симферополь – Москва запланировано из крымской столицы. Об этом РИА Новости Крым сообщили в компании "Гранд Сервис... РИА Новости Крым, 08.06.2026
2026-06-08T13:22
2026-06-08T13:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Отправление двух пассажирских поездов Симферополь – Москва запланировано из крымской столицы. Об этом РИА Новости Крым сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс".Отправление пассажиров поезда №180 Евпатория – Санкт-Петербург также планируется из Евпатории.Сейчас на местах посадки пассажиров работают сотрудники компании, которые помогают и направляют людей, добавили в компании.В ночь на понедельник украинский дрон атаковал поезд в Крыму, сообщил глава республики Сергей Аксенов. По его данным, при ударе по тепловозу пассажирского поезда сообщением Москва – Симферополь ранен машинист, помощник машиниста – погиб, пассажиры не пострадали. Перевозчик после ЧП сообщил, что плановое движение пассажирских поездов в Крыму было приостановлено.По состоянию на 10:20 задерживались четыре поезда, время задержки составляло 7,5-10 часов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму приостановили движение электричек на двух участкахВ Крыму для перевозки пассажиров остановленных поездов часть автобусов сняли с рейсовПрава пассажиров поездов в Крыму контролирует прокуратура
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РИА Новости Крым
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Два поезда "Таврия" отправятся в Москву из Симферополя

Два пассажирских поезда "Таврия" отправятся в Москву из Симферополя

13:22 08.06.2026 (обновлено: 13:57 08.06.2026)
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Двухэтажный поезд "Таврия"
Двухэтажный поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Отправление двух пассажирских поездов Симферополь – Москва запланировано из крымской столицы. Об этом РИА Новости Крым сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс".
"Два поезда №18 Симферополь – Москва и №28 Симферополь – Москва планируется отправить из крымской столицы", – сообщил перевозчик.
Отправление пассажиров поезда №180 Евпатория – Санкт-Петербург также планируется из Евпатории.
Сейчас на местах посадки пассажиров работают сотрудники компании, которые помогают и направляют людей, добавили в компании.
В ночь на понедельник украинский дрон атаковал поезд в Крыму, сообщил глава республики Сергей Аксенов. По его данным, при ударе по тепловозу пассажирского поезда сообщением Москва – Симферополь ранен машинист, помощник машиниста – погиб, пассажиры не пострадали. Перевозчик после ЧП сообщил, что плановое движение пассажирских поездов в Крыму было приостановлено.
По состоянию на 10:20 задерживались четыре поезда, время задержки составляло 7,5-10 часов.
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Гранд Сервис ЭкспрессНовости КрымаПоезд "Таврия"Железная дорогаМоскваСанкт-ПетербургЕвпаторияСимферопольНовостиЖелезные дороги КрымаСитуация с поездами в Крыму после атаки ВСУ
 
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