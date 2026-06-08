https://crimea.ria.ru/20260608/dva-poezda-tavriya-otpravyatsya-v-moskvu-iz-simferopolya-1156687525.html

Два поезда "Таврия" отправятся в Москву из Симферополя

Два поезда "Таврия" отправятся в Москву из Симферополя - РИА Новости Крым, 08.06.2026

Два поезда "Таврия" отправятся в Москву из Симферополя

Отправление двух пассажирских поездов Симферополь – Москва запланировано из крымской столицы. Об этом РИА Новости Крым сообщили в компании "Гранд Сервис... РИА Новости Крым, 08.06.2026

2026-06-08T13:22

2026-06-08T13:22

2026-06-08T13:57

гранд сервис экспресс

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Отправление двух пассажирских поездов Симферополь – Москва запланировано из крымской столицы. Об этом РИА Новости Крым сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс".Отправление пассажиров поезда №180 Евпатория – Санкт-Петербург также планируется из Евпатории.Сейчас на местах посадки пассажиров работают сотрудники компании, которые помогают и направляют людей, добавили в компании.В ночь на понедельник украинский дрон атаковал поезд в Крыму, сообщил глава республики Сергей Аксенов. По его данным, при ударе по тепловозу пассажирского поезда сообщением Москва – Симферополь ранен машинист, помощник машиниста – погиб, пассажиры не пострадали. Перевозчик после ЧП сообщил, что плановое движение пассажирских поездов в Крыму было приостановлено.По состоянию на 10:20 задерживались четыре поезда, время задержки составляло 7,5-10 часов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму приостановили движение электричек на двух участкахВ Крыму для перевозки пассажиров остановленных поездов часть автобусов сняли с рейсовПрава пассажиров поездов в Крыму контролирует прокуратура

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симферополь

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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