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Два поезда из Крыма в понедельник уйдут со станций раньше времени
Два поезда из Крыма в понедельник уйдут со станций раньше времени - РИА Новости Крым, 08.06.2026
Два поезда из Крыма в понедельник уйдут со станций раньше времени
Поезда №316 Симферополь – Адлер и №007/008 Севастополь – Санкт-Петербург в понедельник отправятся от станций раньше графика. Об этом информирует пресс-служба... РИА Новости Крым, 08.06.2026
2026-06-08T14:22
2026-06-08T14:22
2026-06-08T14:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. Поезда №316 Симферополь – Адлер и №007/008 Севастополь – Санкт-Петербург в понедельник отправятся от станций раньше графика. Об этом информирует пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).До Керчи организованы автобусы от Симферополя и от станции Владиславовка, проинформировали в компании. "Из Симферополя автобус отправляется в 14:20. Пассажиров на станции Владиславовка просим прибыть на посадку в автобус не позднее 17:00. Также вы можете самостоятельно осуществить посадку в поезд на станции Керчь в 19:00", – указали в пресс-службе.Пассажиров доставят автобусом из Севастополя до станции Семь Колодезей для последующей посадки на поезд. Автобус отправится из Севастополя в 17:10. Он совершит остановки в Бахчисарае, Симферополе, Владиславовке.Пассажиров поезда №068 Москва – Симферополь, которых сегодня перевезли автобусами в Симферополь, информируют о том, что оставленные в поезде вещи будут доставлены сегодня на железнодорожный вокзал Симферополя. Их можно получить в камере хранения.В ночь на понедельник в результате удара украинского дрона по пассажирскому поезду Москва – Симферополь погиб помощник машиниста, машинист получил ранения. Пассажиры не пострадали, но для их безопасности плановое движение пассажирских поездов в Крыму было приостановлено. Также приостановлено движение некоторых электричек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар ВСУ по поезду в Крыму осложняет урегулирование конфликта – КремльЧто происходит на вокзале Симферополя после удара ВСУ по поезду из Москвы"Все, что нужно сделать – прекратить существование государства под названием Украина"
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новости крыма, крым, гранд сервис экспресс, поезд "таврия", железная дорога, железные дороги крыма, ситуация с поездами в крыму после атаки всу
Два поезда из Крыма в понедельник уйдут со станций раньше времени
Два поезда из Крыма уйдут раньше времени со станций отправления в понедельник – перевозчик
14:22 08.06.2026 (обновлено: 14:45 08.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. Поезда №316 Симферополь – Адлер и №007/008 Севастополь – Санкт-Петербург в понедельник отправятся от станций раньше графика. Об этом информирует пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).
"В связи с текущей ситуацией поезд №316 Симферополь – Адлер отправится в Адлер сегодня, 8 июня, от Керчи раньше графика – в 19:00", – сказано в сообщении.
До Керчи организованы автобусы от Симферополя и от станции Владиславовка, проинформировали в компании. "Из Симферополя автобус отправляется в 14:20. Пассажиров на станции Владиславовка просим прибыть на посадку в автобус не позднее 17:00. Также вы можете самостоятельно осуществить посадку в поезд на станции Керчь в 19:00", – указали в пресс-службе.
Кроме того, раньше графика – в 20 часов 8 июня – от станции Семь Колодезей отправится поезд №007/008 Севастополь – Санкт-Петербург, также проинформировали в ГСЭ.
Пассажиров доставят автобусом из Севастополя до станции Семь Колодезей для последующей посадки на поезд. Автобус отправится из Севастополя в 17:10. Он совершит остановки в Бахчисарае, Симферополе, Владиславовке.
"Пассажиры поездов №174 Евпатория – Москва (отправлением 7 июня), №092 Севастополь – Москва (отправлением 7 июня), №098 Симферополь – Москва (отправлением 8 июня) отправились автобусами из Владиславовки до станции Керчь-Южная", – также уточняет перевозчик.
Пассажиров поезда №068 Москва – Симферополь, которых сегодня перевезли автобусами в Симферополь, информируют о том, что оставленные в поезде вещи будут доставлены сегодня на железнодорожный вокзал Симферополя. Их можно получить в камере хранения.
В ночь на понедельник в результате удара украинского дрона
по пассажирскому поезду Москва – Симферополь погиб помощник машиниста, машинист получил ранения. Пассажиры не пострадали, но для их безопасности плановое движение
пассажирских поездов в Крыму было приостановлено. Также приостановлено движение некоторых электричек.
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