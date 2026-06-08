https://crimea.ria.ru/20260608/dva-poezda-iz-kryma-v-ponedelnik-uydut-so-stantsiy-ranshe-vremeni-1156691776.html

Два поезда из Крыма в понедельник уйдут со станций раньше времени

Два поезда из Крыма в понедельник уйдут со станций раньше времени - РИА Новости Крым, 08.06.2026

Два поезда из Крыма в понедельник уйдут со станций раньше времени

Поезда №316 Симферополь – Адлер и №007/008 Севастополь – Санкт-Петербург в понедельник отправятся от станций раньше графика. Об этом информирует пресс-служба... РИА Новости Крым, 08.06.2026

2026-06-08T14:22

2026-06-08T14:22

2026-06-08T14:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. Поезда №316 Симферополь – Адлер и №007/008 Севастополь – Санкт-Петербург в понедельник отправятся от станций раньше графика. Об этом информирует пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).До Керчи организованы автобусы от Симферополя и от станции Владиславовка, проинформировали в компании. "Из Симферополя автобус отправляется в 14:20. Пассажиров на станции Владиславовка просим прибыть на посадку в автобус не позднее 17:00. Также вы можете самостоятельно осуществить посадку в поезд на станции Керчь в 19:00", – указали в пресс-службе.Пассажиров доставят автобусом из Севастополя до станции Семь Колодезей для последующей посадки на поезд. Автобус отправится из Севастополя в 17:10. Он совершит остановки в Бахчисарае, Симферополе, Владиславовке.Пассажиров поезда №068 Москва – Симферополь, которых сегодня перевезли автобусами в Симферополь, информируют о том, что оставленные в поезде вещи будут доставлены сегодня на железнодорожный вокзал Симферополя. Их можно получить в камере хранения.В ночь на понедельник в результате удара украинского дрона по пассажирскому поезду Москва – Симферополь погиб помощник машиниста, машинист получил ранения. Пассажиры не пострадали, но для их безопасности плановое движение пассажирских поездов в Крыму было приостановлено. Также приостановлено движение некоторых электричек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар ВСУ по поезду в Крыму осложняет урегулирование конфликта – КремльЧто происходит на вокзале Симферополя после удара ВСУ по поезду из Москвы"Все, что нужно сделать – прекратить существование государства под названием Украина"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, гранд сервис экспресс, поезд "таврия", железная дорога, железные дороги крыма, ситуация с поездами в крыму после атаки всу