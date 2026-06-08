https://crimea.ria.ru/20260608/dron-atakoval-poezd-moskva--simferopol--pogib-pomoschnik-mashinista-1156673468.html

Дрон атаковал поезд Москва – Симферополь – погиб помощник машиниста

Дрон атаковал поезд Москва – Симферополь – погиб помощник машиниста - РИА Новости Крым, 08.06.2026

Дрон атаковал поезд Москва – Симферополь – погиб помощник машиниста

Помощник машиниста погиб и машинист получил ранения в результате удара украинского дрона по пассажирскому поезду Москва – Симферополь. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 08.06.2026

2026-06-08T05:46

2026-06-08T05:46

2026-06-08T06:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. Помощник машиниста погиб и машинист получил ранения в результате удара украинского дрона по пассажирскому поезду Москва – Симферополь. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.В настоящее время решается вопрос доставки пассажиров на автобусах, добавил Аксенов. Им будет оказана вся необходимая помощь и поддержка. 7 июня, в воскресенье, ВСУ атаковали Севастополь шесть раз, совершая налеты дронов. Над городом работала авиация и системы ПВО, с земли их поддерживали мобильные огневые группы.Также ВСУ атаковали Республику Крым, нанеся удар по Чонгарскому мосту, который соединяет полуостров с Херсонской областью. Мостовой переход поврежден, движение через АПП "Джанкой" остановлено, машины в Крым идут в объезд по двум альтернативным маршрутам.ПВО работала и над Республикой Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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