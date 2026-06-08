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Дрон атаковал поезд Москва – Симферополь – погиб помощник машиниста - РИА Новости Крым, 08.06.2026
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Дрон атаковал поезд Москва – Симферополь – погиб помощник машиниста
Дрон атаковал поезд Москва – Симферополь – погиб помощник машиниста - РИА Новости Крым, 08.06.2026
Дрон атаковал поезд Москва – Симферополь – погиб помощник машиниста
Помощник машиниста погиб и машинист получил ранения в результате удара украинского дрона по пассажирскому поезду Москва – Симферополь. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 08.06.2026
2026-06-08T05:46
2026-06-08T06:02
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. Помощник машиниста погиб и машинист получил ранения в результате удара украинского дрона по пассажирскому поезду Москва – Симферополь. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.В настоящее время решается вопрос доставки пассажиров на автобусах, добавил Аксенов. Им будет оказана вся необходимая помощь и поддержка. 7 июня, в воскресенье, ВСУ атаковали Севастополь шесть раз, совершая налеты дронов. Над городом работала авиация и системы ПВО, с земли их поддерживали мобильные огневые группы.Также ВСУ атаковали Республику Крым, нанеся удар по Чонгарскому мосту, который соединяет полуостров с Херсонской областью. Мостовой переход поврежден, движение через АПП "Джанкой" остановлено, машины в Крым идут в объезд по двум альтернативным маршрутам.ПВО работала и над Республикой Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Дрон атаковал поезд Москва – Симферополь – погиб помощник машиниста

Беспилотник атаковал поезд в Крыму – Аксенов

05:46 08.06.2026 (обновлено: 06:02 08.06.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЖелезнодорожный светофор на станции
Железнодорожный светофор на станции - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. Помощник машиниста погиб и машинист получил ранения в результате удара украинского дрона по пассажирскому поезду Москва – Симферополь. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"В результате удара вражеского дрона по тепловозу пассажирского поезда сообщением Москва – Симферополь, по предварительным данным, ранен машинист, помощник машиниста – погиб, пассажиры не пострадали", - написал он в МАКС.
В настоящее время решается вопрос доставки пассажиров на автобусах, добавил Аксенов. Им будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.
7 июня, в воскресенье, ВСУ атаковали Севастополь шесть раз, совершая налеты дронов. Над городом работала авиация и системы ПВО, с земли их поддерживали мобильные огневые группы.
Также ВСУ атаковали Республику Крым, нанеся удар по Чонгарскому мосту, который соединяет полуостров с Херсонской областью. Мостовой переход поврежден, движение через АПП "Джанкой" остановлено, машины в Крым идут в объезд по двум альтернативным маршрутам.
ПВО работала и над Республикой Крым.
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