https://crimea.ria.ru/20260608/dmitriy-kiselev-stal-obladatelem-premii-tefi-2026-1156701968.html

Дмитрий Киселев стал обладателем премии "ТЭФИ-2026"

Дмитрий Киселев стал обладателем премии "ТЭФИ-2026" - РИА Новости Крым, 08.06.2026

Дмитрий Киселев стал обладателем премии "ТЭФИ-2026"

Гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня", ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев стал лауреатом Национальной... РИА Новости Крым, 08.06.2026

2026-06-08T18:28

2026-06-08T18:28

2026-06-08T18:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. Гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня", ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев стал лауреатом Национальной телевизионной премии "ТЭФИ-2026". Об этом сообщает РИА Новости.Киселев стал лучшим в номинации "Ведущий информационно-аналитической итоговой программы". Для гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня" премия "ТЭФИ-2026" уже вторая по счету, которую он получает в качестве ведущего – первую он получил в этой же категории в 2025 году.Кроме того, в номинации "Информационно-аналитическая итоговая программа" стала лучшей программа "Вести недели".Национальная телевизионная премия ТЭФИ (сокращение от "телевизионный эфир") – ежегодная российская профессиональная награда, вручаемая с целью поощрения наиболее значимых работ и представителей телевидения России.Премия ТЭФИ была учреждена 21 декабря 1994 года российским фондом развития телевидения (с 2001 года – академия российского телевидения) – организацией, объединяющей интересы телевещателей и телепроизводителей страны. Сейчас в числе учредителей фонда пять организаций – Национальная медиа группа, холдинг "Газпром-медиа", Первый канал, ВГТРК, ТВ Центр.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киселев и Симоньян получили награды от главы МВД РоссииСК наградил Киселева и Симоньян памятной медалью "80 лет Победы"Маргариту Симоньян наградят медалью Говорухина

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

награды, культура, новости, дмитрий киселев, международная медиагруппа "россия сегодня", телевидение, конкурс, общество