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Дмитрий Киселев стал обладателем премии "ТЭФИ-2026"
Дмитрий Киселев стал обладателем премии "ТЭФИ-2026" - РИА Новости Крым, 08.06.2026
Дмитрий Киселев стал обладателем премии "ТЭФИ-2026"
Гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня", ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев стал лауреатом Национальной... РИА Новости Крым, 08.06.2026
2026-06-08T18:28
2026-06-08T18:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. Гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня", ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев стал лауреатом Национальной телевизионной премии "ТЭФИ-2026". Об этом сообщает РИА Новости.Киселев стал лучшим в номинации "Ведущий информационно-аналитической итоговой программы". Для гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня" премия "ТЭФИ-2026" уже вторая по счету, которую он получает в качестве ведущего – первую он получил в этой же категории в 2025 году.Кроме того, в номинации "Информационно-аналитическая итоговая программа" стала лучшей программа "Вести недели".Национальная телевизионная премия ТЭФИ (сокращение от "телевизионный эфир") – ежегодная российская профессиональная награда, вручаемая с целью поощрения наиболее значимых работ и представителей телевидения России.Премия ТЭФИ была учреждена 21 декабря 1994 года российским фондом развития телевидения (с 2001 года – академия российского телевидения) – организацией, объединяющей интересы телевещателей и телепроизводителей страны. Сейчас в числе учредителей фонда пять организаций – Национальная медиа группа, холдинг "Газпром-медиа", Первый канал, ВГТРК, ТВ Центр.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киселев и Симоньян получили награды от главы МВД РоссииСК наградил Киселева и Симоньян памятной медалью "80 лет Победы"Маргариту Симоньян наградят медалью Говорухина
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награды, культура, новости, дмитрий киселев, международная медиагруппа "россия сегодня", телевидение, конкурс, общество
Дмитрий Киселев стал обладателем премии "ТЭФИ-2026"
Дмитрий Киселев стал лауреатом Национальной телевизионной премии "ТЭФИ-2026"
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. Гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня", ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев стал лауреатом Национальной телевизионной премии "ТЭФИ-2026". Об этом сообщает РИА Новости.
"Я бы хотел сказать слово в защиту телевидения против интернета. Когда я пришел в эту программу, сейчас заканчивается 14-й сезон, в этом году будет 15, тогда в телевидение плевали, говорили, что это все уходящая натура, интернет всех победит. Сегодня уже ясно, что интернет вошел в пищевую цепочку телевидения. Мы питаемся интернетом. Ну и не более. А все эмоции, вся глубина, все доверие, вся любовь на самом деле на стороне телевидения", – сказал Киселев на церемонии награждения.
Киселев стал лучшим в номинации "Ведущий информационно-аналитической итоговой программы". Для гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня" премия "ТЭФИ-2026" уже вторая по счету, которую он получает в качестве ведущего – первую он получил в этой же категории в 2025 году
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Кроме того, в номинации "Информационно-аналитическая итоговая программа" стала лучшей программа "Вести недели".
Национальная телевизионная премия ТЭФИ (сокращение от "телевизионный эфир") – ежегодная российская профессиональная награда, вручаемая с целью поощрения наиболее значимых работ и представителей телевидения России.
Премия ТЭФИ была учреждена 21 декабря 1994 года российским фондом развития телевидения (с 2001 года – академия российского телевидения) – организацией, объединяющей интересы телевещателей и телепроизводителей страны. Сейчас в числе учредителей фонда пять организаций – Национальная медиа группа, холдинг "Газпром-медиа", Первый канал, ВГТРК, ТВ Центр.
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