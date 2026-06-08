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Дефицит топлива на юге России – Минэнерго сформировало отраслевой штаб
Дефицит топлива на юге России – Минэнерго сформировало отраслевой штаб - РИА Новости Крым, 08.06.2026
Дефицит топлива на юге России – Минэнерго сформировало отраслевой штаб
Для стабилизации ситуации с топливом на юге России сформирован отраслевой штаб. Об этом сообщили в Минэнерго РФ. РИА Новости Крым, 08.06.2026
2026-06-08T20:23
2026-06-08T20:23
2026-06-08T20:23
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министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Для стабилизации ситуации с топливом на юге России сформирован отраслевой штаб. Об этом сообщили в Минэнерго РФ.В последнее время предприятия топливно-энергетического комплекса все чаще атакует с воздуха противник, что приводит к временным сложностям с поставками топлива в ряде южных регионов, обратили внимание в профильном министерстве.Ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Минэнергетики России работает над комплексом мер для устранения дефицита топлива в Крыму.Проблема с дефицитом топлива в Крыму находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения, сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов.В Крыму с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 производился в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты – до 20 литров. Позже для личных авто закрыли продажу за наличный расчет. По словам Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Топливный дефицит в Крыму – над решением вопроса работает Минэнерго РоссииСевастополь полностью обеспечен продуктами питания на фоне дефицита топливаВ Севастополе запустят механизм обеспечения топливом для тяжелобольных
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РИА Новости Крым
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новости, министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф), топливо, новости крыма, топливо в крыму
Дефицит топлива на юге России – Минэнерго сформировало отраслевой штаб
Для стабилизации ситуации с топливом на юге России создан отраслевой штаб – Минэнерго