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Что происходит на вокзале Симферополя после удара ВСУ по поезду из Москвы - РИА Новости Крым, 08.06.2026
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Что происходит на вокзале Симферополя после удара ВСУ по поезду из Москвы
Что происходит на вокзале Симферополя после удара ВСУ по поезду из Москвы - РИА Новости Крым, 08.06.2026
Что происходит на вокзале Симферополя после удара ВСУ по поезду из Москвы
На Симферопольском вокзале под часовой башней необычная суета: пассажиры с чемоданами, сумками, детьми в колясках и некоторые даже с животными. Временно им... РИА Новости Крым, 08.06.2026
2026-06-08T13:42
2026-06-08T14:50
симферополь
поезд "таврия"
крым
москва
новости крыма
железные дороги крыма
ситуация с поездами в крыму после атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым, Ольга Леонова. На Симферопольском вокзале под часовой башней необычная суета: пассажиры с чемоданами, сумками, детьми в колясках и некоторые даже с животными. Временно им предстоит стать пассажирами автобусов прежде, чем зайти в свои вагоны и занять места согласно купленным билетам.В ночь на понедельник в результате удара украинского дрона по пассажирскому поезду Москва – Симферополь погиб помощник машиниста, а сам машинист получил ранения. К счастью, пассажиры не пострадали, но для их безопасности плановое движение пассажирских поездов в Крыму было приостановлено. Также приостановлено движение некоторых электричек.Пассажирские поезда из Крыма временно будут отправляться из Керчи. Туда пассажиров доставят на автобусах. Для этого часть подвижного состава автопарков сняли с рейсов.Автобус с надписью "Саки – Симферополь" останавливается на непривычном для себя месте и высаживает пассажиров.Тут же на широком тротуаре за посадкой и высадкой пассажиров, которым, к сожалению, сегодня не пришлось ехать электричкой, дежурят сотрудники Южной пригородной пассажирской компании. Внимательно следят за порядком сотрудники транспортной безопасности.– Мужчина, а вы пассажир? – спрашивает товарищ в форме у молодого парня.– Я проводник, мы сейчас в Керчь поедем, – отвечает тот, показывая на припаркованный автобус.Семья из мамы и троих детей, самая маленькая из которых важно сидит на чемодане, только что вышли с вокзала с десятками таких же пассажиров. По плитке гремят колеса чемоданов и сумок, мелькают загорелые лица. Видно, что люди с отдыха. Старшая в семействе рассказывает, что они отдыхали в Ялте, приехали на маршрутке в Симферополь, чтобы сесть на поезд. Но на вокзале их организованно попросили пройти в автобусы и сейчас повезут в Керчь, где их ждет пересадка в поезд до Воронежа.Тут же рядом на скамейке с чемоданами сидит чета средних лет. Они с оптимизмом смотрят в будущее, говорят, что ждут поезда, который обещают через час: "Мы на поезд до Москвы. Сказали, что пока он не задерживается".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:СК начал расследовать атаку ВСУ на поезд Москва-СимферопольПоезда из Крыма задерживаются на 7-10 часовПрава пассажиров поездов в Крыму контролирует прокуратура
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РИА Новости Крым
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симферополь, поезд "таврия", крым, москва, новости крыма, железные дороги крыма, ситуация с поездами в крыму после атаки всу
Что происходит на вокзале Симферополя после удара ВСУ по поезду из Москвы

Обстановка на вокзале в Симферополе после удара ВСУ по поезду из Москвы

13:42 08.06.2026 (обновлено: 14:50 08.06.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым, Ольга Леонова. На Симферопольском вокзале под часовой башней необычная суета: пассажиры с чемоданами, сумками, детьми в колясках и некоторые даже с животными. Временно им предстоит стать пассажирами автобусов прежде, чем зайти в свои вагоны и занять места согласно купленным билетам.
В ночь на понедельник в результате удара украинского дрона по пассажирскому поезду Москва – Симферополь погиб помощник машиниста, а сам машинист получил ранения. К счастью, пассажиры не пострадали, но для их безопасности плановое движение пассажирских поездов в Крыму было приостановлено. Также приостановлено движение некоторых электричек.
Пассажирские поезда из Крыма временно будут отправляться из Керчи. Туда пассажиров доставят на автобусах. Для этого часть подвижного состава автопарков сняли с рейсов.
Автобус с надписью "Саки – Симферополь" останавливается на непривычном для себя месте и высаживает пассажиров.
"Из Евпатории довезли до Яркой, а от Яркой пересадили на автобус. Организация супер, великолепно. Будем надеяться, что все будет хорошо", – с улыбкой рассказывает пожилая крымчанка, которой пришлось добираться из Евпатории в Симферополь на автобусе вместо электрички.
Тут же на широком тротуаре за посадкой и высадкой пассажиров, которым, к сожалению, сегодня не пришлось ехать электричкой, дежурят сотрудники Южной пригородной пассажирской компании. Внимательно следят за порядком сотрудники транспортной безопасности.
– Мужчина, а вы пассажир? – спрашивает товарищ в форме у молодого парня.
– Я проводник, мы сейчас в Керчь поедем, – отвечает тот, показывая на припаркованный автобус.
Семья из мамы и троих детей, самая маленькая из которых важно сидит на чемодане, только что вышли с вокзала с десятками таких же пассажиров. По плитке гремят колеса чемоданов и сумок, мелькают загорелые лица. Видно, что люди с отдыха. Старшая в семействе рассказывает, что они отдыхали в Ялте, приехали на маршрутке в Симферополь, чтобы сесть на поезд. Но на вокзале их организованно попросили пройти в автобусы и сейчас повезут в Керчь, где их ждет пересадка в поезд до Воронежа.
"Наш поезд отменили. Будем добираться автобусами до Керчи, а дальше нас должны на поезд посадить. Немного чувствуется суета, у людей присутствует волнение, но один поезд уже рассадили, поэтому, я думаю, что проблем никаких не будет, ждем посадки. Потихоньку будем двигаться к дому", – рассказывает туристка.
Тут же рядом на скамейке с чемоданами сидит чета средних лет. Они с оптимизмом смотрят в будущее, говорят, что ждут поезда, который обещают через час: "Мы на поезд до Москвы. Сказали, что пока он не задерживается".
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