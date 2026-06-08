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Беременная и с детьми: в Крыму женщина-сирота шесть лет бьется за жилье - РИА Новости Крым, 08.06.2026
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Беременная и с детьми: в Крыму женщина-сирота шесть лет бьется за жилье
Беременная и с детьми: в Крыму женщина-сирота шесть лет бьется за жилье - РИА Новости Крым, 08.06.2026
Беременная и с детьми: в Крыму женщина-сирота шесть лет бьется за жилье
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль дело о нарушении жилищных прав беременной жительницы Симферополя с двумя детьми. Как... РИА Новости Крым, 08.06.2026
2026-06-08T21:22
2026-06-08T21:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль дело о нарушении жилищных прав беременной жительницы Симферополя с двумя детьми. Как сообщает пресс-служба СК России, женщина из числа детей-сирот в течение шести лет вынуждена жить у знакомых.Крымские следователи возбудили по данному факту уголовное дело, о ходе и результатах расследования которого, а также работе по реализации права сироты на благоустроенное жилое помещение им предстоит доложить председателю Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину."Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", – констатировали в СК.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму сироте дали квартиру без газа и воды: дело на контроле БастрыкинаСирота из Евпатории не может получить жилье — дело на контроле СК РФВ 2025 году в Крыму более 300 сирот получили жилье
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новости крыма, симферополь, жилье в крыму, следком крыма и севастополя, происшествия
Беременная и с детьми: в Крыму женщина-сирота шесть лет бьется за жилье

В Крыму беременная женщина-сирота с двумя детьми шесть лет не может получить жилье

21:22 08.06.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль дело о нарушении жилищных прав беременной жительницы Симферополя с двумя детьми. Как сообщает пресс-служба СК России, женщина из числа детей-сирот в течение шести лет вынуждена жить у знакомых.
"С 2020 года девушка состоит на учете лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, однако до настоящего времени мер к реализации ее прав не принято. В связи с этим заявительница, воспитывающая двух малолетних детей и ожидающая появления третьего ребенка, вынуждена проживать у знакомой", – приводит пресс-служба информацию из обращения сироты в приемную Бастрыкина "ВКонтакте".
Крымские следователи возбудили по данному факту уголовное дело, о ходе и результатах расследования которого, а также работе по реализации права сироты на благоустроенное жилое помещение им предстоит доложить председателю Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину.
"Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", – констатировали в СК.
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