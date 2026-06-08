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Авария на сетях обесточила 9 населенных пунктов Белогорского района - РИА Новости Крым, 08.06.2026
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Авария на сетях обесточила 9 населенных пунктов Белогорского района
Авария на сетях обесточила 9 населенных пунктов Белогорского района - РИА Новости Крым, 08.06.2026
Авария на сетях обесточила 9 населенных пунктов Белогорского района
Девять населенных пунктов Белогорского района частично обесточены из-за аварии на электрических сетях. Об этом информирует пресс-служба компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 08.06.2026
2026-06-08T17:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. Девять населенных пунктов Белогорского района частично обесточены из-за аварии на электрических сетях. Об этом информирует пресс-служба компании "Крымэнерго".Восстановить подачу электроэнергии потребителям обещают в течение трех часов.Четыре населенных пункта в Раздольненском районе Крыма в понедельник также частично оставались без электроснабжения из-за аварии на сетях. В связи с ухудшением погоды в Крыму, которое может повлечь аварии на электросетях, энергетики республики переведены в режим повышенной готовности, сообщали в Минтопэнерго Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новую ГТЭС в Крыму построят за полтора годаВ Минэнерго РФ заявили о запуске первых блоков двух крымских ТЭСВ Крыму построят до 500 мегаватт новой генерации к 2030 году
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Авария на сетях обесточила 9 населенных пунктов Белогорского района

"Крымэнерго": девять населенных пунктов под Белогорском частично обесточены из-за аварии

17:06 08.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВосстановление сетей уличного освещения, ремонт светильников и замена ламп
Восстановление сетей уличного освещения, ремонт светильников и замена ламп - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. Девять населенных пунктов Белогорского района частично обесточены из-за аварии на электрических сетях. Об этом информирует пресс-служба компании "Крымэнерго".
"Аварийное отключение в Белогорском районе, населенные пункты частично: Белогорск, Александровка, Ульяновка, Криничное, Алексеевка, Головановка, Красноселовка, Пчелиное, Карасевка", – перечислили на предприятии.
Восстановить подачу электроэнергии потребителям обещают в течение трех часов.
Четыре населенных пункта в Раздольненском районе Крыма в понедельник также частично оставались без электроснабжения из-за аварии на сетях. В связи с ухудшением погоды в Крыму, которое может повлечь аварии на электросетях, энергетики республики переведены в режим повышенной готовности, сообщали в Минтопэнерго Крыма.
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КрымНовости КрымаГУП РК "Крымэнерго"Отключение электроэнергии в Крыму
 
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