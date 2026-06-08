https://crimea.ria.ru/20260608/avariya-na-setyakh-obestochila-9-naselennykh-punktov-belogorskogo-rayona-1156699147.html
Авария на сетях обесточила 9 населенных пунктов Белогорского района
Авария на сетях обесточила 9 населенных пунктов Белогорского района - РИА Новости Крым, 08.06.2026
Авария на сетях обесточила 9 населенных пунктов Белогорского района
Девять населенных пунктов Белогорского района частично обесточены из-за аварии на электрических сетях. Об этом информирует пресс-служба компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 08.06.2026
2026-06-08T17:06
2026-06-08T17:06
2026-06-08T17:06
крым
новости крыма
гуп рк "крымэнерго"
отключение электроэнергии в крыму
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/10/1155252593_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_3edce910aa58e9b5f759f19583da680c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. Девять населенных пунктов Белогорского района частично обесточены из-за аварии на электрических сетях. Об этом информирует пресс-служба компании "Крымэнерго".Восстановить подачу электроэнергии потребителям обещают в течение трех часов.Четыре населенных пункта в Раздольненском районе Крыма в понедельник также частично оставались без электроснабжения из-за аварии на сетях. В связи с ухудшением погоды в Крыму, которое может повлечь аварии на электросетях, энергетики республики переведены в режим повышенной готовности, сообщали в Минтопэнерго Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новую ГТЭС в Крыму построят за полтора годаВ Минэнерго РФ заявили о запуске первых блоков двух крымских ТЭСВ Крыму построят до 500 мегаватт новой генерации к 2030 году
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/10/1155252593_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_5295b4f050dbc823c281aced6a9810bc.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, гуп рк "крымэнерго", отключение электроэнергии в крыму
Авария на сетях обесточила 9 населенных пунктов Белогорского района
"Крымэнерго": девять населенных пунктов под Белогорском частично обесточены из-за аварии