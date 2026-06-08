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Армия России освободила еще один населенный пункт в ДНР - РИА Новости Крым, 08.06.2026
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Армия России освободила еще один населенный пункт в ДНР
Армия России освободила еще один населенный пункт в ДНР - РИА Новости Крым, 08.06.2026
Армия России освободила еще один населенный пункт в ДНР
Российские войска освободили населенный пункт Химик в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 08.06.2026
2026-06-08T12:16
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вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Российские войска освободили населенный пункт Химик в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.Ранее подразделения группировки войск "Восток" в результате активных действий освободили населенный пункт Комсомольское Запорожской области. До этого стало известно об освобождении населенного пункта Тихоновка Донецкой Народной Республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин обратился к российским военным на СВО Когда закончится СВОАрмия России освободила еще один населенный пункт в Запорожской области
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россия, вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр), новости сво, министерство обороны рф
Армия России освободила еще один населенный пункт в ДНР

Минобороны РФ: Вооруженные силы России освободили населенный пункт Химик в ДНР

12:16 08.06.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкНовые освобожденные территории в ДНР
Новые освобожденные территории в ДНР - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Российские войска освободили населенный пункт Химик в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск решительными действиями освободили населенный пункт Химик Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке оборонного ведомства.
Ранее подразделения группировки войск "Восток" в результате активных действий освободили населенный пункт Комсомольское Запорожской области. До этого стало известно об освобождении населенного пункта Тихоновка Донецкой Народной Республики.
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Армия России освободила еще один населенный пункт в Запорожской области
 
РоссияВооруженные силы РоссииДонецкая Народная Республика (ДНР)Новости СВОМинистерство обороны РФ
 
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