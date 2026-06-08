https://crimea.ria.ru/20260608/armiya-rossii-osvobodila-esche-odin-naselennyy-punkt-v-dnr-1156683306.html
Армия России освободила еще один населенный пункт в ДНР
Армия России освободила еще один населенный пункт в ДНР - РИА Новости Крым, 08.06.2026
Армия России освободила еще один населенный пункт в ДНР
Российские войска освободили населенный пункт Химик в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 08.06.2026
2026-06-08T12:16
2026-06-08T12:16
2026-06-08T12:16
россия
вооруженные силы россии
донецкая народная республика (днр)
новости сво
министерство обороны рф
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/10/1142646671_0:334:3046:2048_1920x0_80_0_0_ee8126cfb80f7e8618b9a19f85926f61.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Российские войска освободили населенный пункт Химик в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.Ранее подразделения группировки войск "Восток" в результате активных действий освободили населенный пункт Комсомольское Запорожской области. До этого стало известно об освобождении населенного пункта Тихоновка Донецкой Народной Республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин обратился к российским военным на СВО Когда закончится СВОАрмия России освободила еще один населенный пункт в Запорожской области
россия
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/10/1142646671_345:290:2689:2048_1920x0_80_0_0_89fb1c044e801255cc77d4dbef63e063.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр), новости сво, министерство обороны рф
Армия России освободила еще один населенный пункт в ДНР
Минобороны РФ: Вооруженные силы России освободили населенный пункт Химик в ДНР