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Армия России освободила еще один населенный пункт в ДНР

Армия России освободила еще один населенный пункт в ДНР - РИА Новости Крым, 08.06.2026

Армия России освободила еще один населенный пункт в ДНР

Российские войска освободили населенный пункт Химик в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 08.06.2026

2026-06-08T12:16

2026-06-08T12:16

2026-06-08T12:16

россия

вооруженные силы россии

донецкая народная республика (днр)

новости сво

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Российские войска освободили населенный пункт Химик в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.Ранее подразделения группировки войск "Восток" в результате активных действий освободили населенный пункт Комсомольское Запорожской области. До этого стало известно об освобождении населенного пункта Тихоновка Донецкой Народной Республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин обратился к российским военным на СВО Когда закончится СВОАрмия России освободила еще один населенный пункт в Запорожской области

россия

донецкая народная республика (днр)

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр), новости сво, министерство обороны рф