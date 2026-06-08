https://crimea.ria.ru/20260608/842-tonny-sanktsionnykh-mandarinov-unichtozhat-v-novorossiyske-1156678954.html

842 тонны санкционных мандаринов уничтожат в Новороссийске

842 тонны санкционных мандаринов уничтожат в Новороссийске - РИА Новости Крым, 08.06.2026

842 тонны санкционных мандаринов уничтожат в Новороссийске

Новороссийская таможня и Россельхознадзор пресекли ввоз в Россию 842 тонн санкционных мандаринов. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления. РИА Новости Крым, 08.06.2026

2026-06-08T21:07

2026-06-08T21:07

2026-06-08T21:07

новороссийск

краснодарский край

новости

таможня

фрукты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. Новороссийская таможня и Россельхознадзор пресекли ввоз в Россию 842 тонн санкционных мандаринов. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.В фитосанитарных сертификатах страной-производителем прибывших цитрусов была указана Турция, уточняет ведомство. При этом таможенники установили, что что на маркировке упаковки товара значится Кипр.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму уничтожили около 70 кг санкционной продукцииКонфискованные товары без маркировки теперь будут передавать нуждающимсяВ Крыму из оборота изъяли свыше 60 тонн запрещенной продукции

новороссийск

краснодарский край

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новороссийск, краснодарский край, новости, таможня, фрукты