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842 тонны санкционных мандаринов уничтожат в Новороссийске - РИА Новости Крым, 08.06.2026
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842 тонны санкционных мандаринов уничтожат в Новороссийске
842 тонны санкционных мандаринов уничтожат в Новороссийске - РИА Новости Крым, 08.06.2026
842 тонны санкционных мандаринов уничтожат в Новороссийске
Новороссийская таможня и Россельхознадзор пресекли ввоз в Россию 842 тонн санкционных мандаринов. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления. РИА Новости Крым, 08.06.2026
2026-06-08T21:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. Новороссийская таможня и Россельхознадзор пресекли ввоз в Россию 842 тонн санкционных мандаринов. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.В фитосанитарных сертификатах страной-производителем прибывших цитрусов была указана Турция, уточняет ведомство. При этом таможенники установили, что что на маркировке упаковки товара значится Кипр.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму уничтожили около 70 кг санкционной продукцииКонфискованные товары без маркировки теперь будут передавать нуждающимсяВ Крыму из оборота изъяли свыше 60 тонн запрещенной продукции
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новороссийск, краснодарский край, новости, таможня, фрукты
842 тонны санкционных мандаринов уничтожат в Новороссийске

842 тонны санкционных мандаринов выявили в Новороссийском порту – таможня

21:07 08.06.2026
 
© Фото: пресс-служба крымского управления Россельхознадзора / Перейти в фотобанкМандарины
Мандарины
© Фото: пресс-служба крымского управления Россельхознадзора
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. Новороссийская таможня и Россельхознадзор пресекли ввоз в Россию 842 тонн санкционных мандаринов. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

"В Новороссийском порту пресечен незаконный ввоз крупной партии мандаринов, подпадающих под действие продовольственного эмбарго. Вся партия санкционных мандаринов общим весом 842 тонны изъята и подлежит уничтожению", – говорится в сообщении.

В фитосанитарных сертификатах страной-производителем прибывших цитрусов была указана Турция, уточняет ведомство. При этом таможенники установили, что что на маркировке упаковки товара значится Кипр.
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