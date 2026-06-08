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36 вражеских беспилотников ВСУ уничтожены над Севастополем
36 вражеских беспилотников ВСУ уничтожены над Севастополем - РИА Новости Крым, 08.06.2026
36 вражеских беспилотников ВСУ уничтожены над Севастополем
Российские военные за сутки уничтожили 36 украинских беспилотников над Севастополем, отразив 10 вражеских атак. Об этом проинформировал губернатор города Михаил РИА Новости Крым, 08.06.2026
2026-06-08T10:41
2026-06-08T10:41
2026-06-08T10:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили 36 украинских беспилотников над Севастополем, отразив 10 вражеских атак. Об этом проинформировал губернатор города Михаил Развожаев.По его данным, вечером в воскресенье и в ночь на понедельник спасательная служба фиксировала информацию о падении обломков беспилотников в разных районах города.Накануне в Севастополе шесть раз звучал сигнал воздушной тревоги. Вечером в воскресенье беспилотники были уничтожены над Балаклавой и Ленинским районом. Утром в понедельник силы противовоздушной обороны совместно с мобильными огневыми группами продолжили отражать налеты вражеских беспилотников на Севастополь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом, Черным и Азовским морями сбили беспилотникиДрон атаковал поезд Москва – Симферополь – погиб помощник машинистаНад Крымом работает ПВО
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36 вражеских беспилотников ВСУ уничтожены над Севастополем
Над Севастополем за сутки уничтожены 36 вражеских беспилотников – Развожаев