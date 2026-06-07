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Зеленский не намерен выполнять обещанное ВСУ – нардеп Украины - РИА Новости Крым, 07.06.2026
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Зеленский не намерен выполнять обещанное ВСУ – нардеп Украины
Зеленский не намерен выполнять обещанное ВСУ – нардеп Украины - РИА Новости Крым, 07.06.2026
Зеленский не намерен выполнять обещанное ВСУ – нардеп Украины
Недавнее обещание Зеленского увеличить зарплату военным выполнено не будет. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook* пишет народный депутат... РИА Новости Крым, 07.06.2026
2026-06-07T19:04
2026-06-07T19:04
всу (вооруженные силы украины)
бюджет
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владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн — РИА Новости Крым. Недавнее обещание Зеленского увеличить зарплату военным выполнено не будет. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook* пишет народный депутат Украины, экономист Ярослав Железняк. По его словам, это следует из работы комиссии Верховной Рады, которая в минувшую пятницу обсуждала правки в изменения в бюджет страны на 2026 год.При этом он отмечает, что бюджет министерства обороны страны будет пересмотрен не в пользу военных ("40 млрд грн заберут у минобороны"), зато "снова зальют в резервный фонд деньги на оплату популизма".Но главное, по мнению нардепа, то, что зарплаты военным, вопреки обещаниям Зеленского, подняты не будут."В бюджете на это денег не предусмотрено. Даже по сравнению с прошлым годом все равно есть дефицит. То есть, даже чтобы заплатить столько же, сколько в прошлом году, придется искать деньги. И тем же документом остается правило повышения зарплаты тыловим СБУшникам", – сообщает депутат Верховной Рады.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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всу (вооруженные силы украины), бюджет, украина, владимир зеленский, минобороны украины, верховная рада украины, мнения
Зеленский не намерен выполнять обещанное ВСУ – нардеп Украины

Зеленский намерен сократить финансирование украинской армии

19:04 07.06.2026
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн — РИА Новости Крым. Недавнее обещание Зеленского увеличить зарплату военным выполнено не будет. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook* пишет народный депутат Украины, экономист Ярослав Железняк. По его словам, это следует из работы комиссии Верховной Рады, которая в минувшую пятницу обсуждала правки в изменения в бюджет страны на 2026 год.
"Правки составили 1865 штук (на 433 страницах). Но в пятницу состоялась встреча "малой фракции" с президентом и последний сказал отклонить почти все поправки", - пишет Железняк.
При этом он отмечает, что бюджет министерства обороны страны будет пересмотрен не в пользу военных ("40 млрд грн заберут у минобороны"), зато "снова зальют в резервный фонд деньги на оплату популизма".
Но главное, по мнению нардепа, то, что зарплаты военным, вопреки обещаниям Зеленского, подняты не будут.
"В бюджете на это денег не предусмотрено. Даже по сравнению с прошлым годом все равно есть дефицит. То есть, даже чтобы заплатить столько же, сколько в прошлом году, придется искать деньги. И тем же документом остается правило повышения зарплаты тыловим СБУшникам", – сообщает депутат Верховной Рады.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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ВСУ (Вооруженные силы Украины)БюджетУкраинаВладимир ЗеленскийМинобороны УкраиныВерховная Рада УкраиныМнения
 
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