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Зеленский не намерен выполнять обещанное ВСУ – нардеп Украины

Зеленский не намерен выполнять обещанное ВСУ – нардеп Украины - РИА Новости Крым, 07.06.2026

Зеленский не намерен выполнять обещанное ВСУ – нардеп Украины

Недавнее обещание Зеленского увеличить зарплату военным выполнено не будет. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook* пишет народный депутат... РИА Новости Крым, 07.06.2026

2026-06-07T19:04

2026-06-07T19:04

2026-06-07T19:04

всу (вооруженные силы украины)

бюджет

украина

владимир зеленский

минобороны украины

верховная рада украины

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн — РИА Новости Крым. Недавнее обещание Зеленского увеличить зарплату военным выполнено не будет. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook* пишет народный депутат Украины, экономист Ярослав Железняк. По его словам, это следует из работы комиссии Верховной Рады, которая в минувшую пятницу обсуждала правки в изменения в бюджет страны на 2026 год.При этом он отмечает, что бюджет министерства обороны страны будет пересмотрен не в пользу военных ("40 млрд грн заберут у минобороны"), зато "снова зальют в резервный фонд деньги на оплату популизма".Но главное, по мнению нардепа, то, что зарплаты военным, вопреки обещаниям Зеленского, подняты не будут."В бюджете на это денег не предусмотрено. Даже по сравнению с прошлым годом все равно есть дефицит. То есть, даже чтобы заплатить столько же, сколько в прошлом году, придется искать деньги. И тем же документом остается правило повышения зарплаты тыловим СБУшникам", – сообщает депутат Верховной Рады.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), бюджет, украина, владимир зеленский, минобороны украины, верховная рада украины, мнения