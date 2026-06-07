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Явка на выборах в Армении превысила 58 процентов
Явка на выборах в Армении превысила 58 процентов - РИА Новости Крым, 07.06.2026
Явка на выборах в Армении превысила 58 процентов
Итоговая явка на парламентских выборах в Армении 7 июня составила 58,97%, сообщил журналистам глава Центризбиркома республики Ваагн Овакимян. РИА Новости Крым, 07.06.2026
2026-06-07T21:41
2026-06-07T21:41
2026-06-07T21:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Итоговая явка на парламентских выборах в Армении 7 июня составила 58,97%, сообщил журналистам глава Центризбиркома республики Ваагн Овакимян.Вместе с тем, по словам представителя партии "Сильная Армения" Арама Вардеваняна, на выборах фиксировали множество нарушений избирательного законодательства. Он пояснил, что были случаи, когда в квартире зарегистрировано несколько человек, а в списке оказывается 35. Лидер политсилы Самвел Карапетян сообщил о массовых арестах сторонников оппозиции.Представитель партии "Армения", возглавляемой экс-президентом Робертом Кочаряном, Ишхан Сагателян заявил, что власти использовали выборную карусель, запугивали граждан и пытались повлиять на их волеизъявление.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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выборы, армения, политика, новости
Явка на выборах в Армении превысила 58 процентов
Явка на выборах в Армении превысила 58 процентов
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Итоговая явка на парламентских выборах в Армении 7 июня составила 58,97%, сообщил журналистам глава Центризбиркома республики Ваагн Овакимян.
"Из 2 503 976 избирателей в выборах проголосовали 1 476 597 граждан, или 58,97%", - сказал Овакимян.
Вместе с тем, по словам представителя партии "Сильная Армения" Арама Вардеваняна, на выборах фиксировали множество нарушений избирательного законодательства. Он пояснил, что были случаи, когда в квартире зарегистрировано несколько человек, а в списке оказывается 35. Лидер политсилы Самвел Карапетян сообщил о массовых арестах сторонников оппозиции.
Представитель партии "Армения", возглавляемой экс-президентом Робертом Кочаряном, Ишхан Сагателян заявил, что власти использовали выборную карусель, запугивали граждан и пытались повлиять на их волеизъявление.
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