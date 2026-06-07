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ВСУ ночью атаковали жилую застройку и гражданскую инфраструктуру Энергодара
ВСУ ночью атаковали жилую застройку и гражданскую инфраструктуру Энергодара - РИА Новости Крым, 07.06.2026
ВСУ ночью атаковали жилую застройку и гражданскую инфраструктуру Энергодара
Украинские войска минувшей ночью атаковали жилую застройку и гражданскую инфраструктуру города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, сообщили РИА Новости в... РИА Новости Крым, 07.06.2026
2026-06-07T11:52
2026-06-07T11:52
2026-06-07T11:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Украинские войска минувшей ночью атаковали жилую застройку и гражданскую инфраструктуру города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.В пятницу боевики дважды ударили по станции. В первый раз ВСУ нарушили "режим тишины" на Запорожской АЭС, атаковав группу разминирования Минобороны России. В результате сброса с БПЛА ранены пятеро военных, сообщали в пресс-службе станции. Второй удар пришелся по территории, где размещена списанная техника станции. Есть раненые, сообщал губернатор региона Евгений Балицкий.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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заэс (запорожская атомная электростанция), новости, магатэ, энергодар, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), атаки всу, безопасность
ВСУ ночью атаковали жилую застройку и гражданскую инфраструктуру Энергодара
ВСУ ночью атаковали жилую застройку и гражданскую инфраструктуру Энергодара