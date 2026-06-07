https://crimea.ria.ru/20260607/vinodelie-v-krymu-razvivaetsya-kolossalnymi-tempami--ekspert-1156384991.html

Виноделие в Крыму развивается колоссальными темпами – эксперт

Виноделие в Крыму развивается колоссальными темпами – эксперт - РИА Новости Крым, 07.06.2026

Виноделие в Крыму развивается колоссальными темпами – эксперт

Производство винограда и вина на полуострове развивается быстрыми темпами в том числе и при поддержке государства. Виноградарство показывает колоссальное... РИА Новости Крым, 07.06.2026

2026-06-07T20:42

2026-06-07T20:42

2026-06-07T20:42

виноделие в крыму

виноделие

мнения

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севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. Производство винограда и вина на полуострове развивается быстрыми темпами в том числе и при поддержке государства. Виноградарство показывает колоссальное развитие в республике, а в виноделии имеет место небольшая "турбулентность". Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил владелец собственного винного хозяйства в Севастополе Андрюс Юцис."Мы двигаемся оперативно. Все хозяйства закладывают, перезакладывают, старые виноградники рекультивируют, выкорчевывают, закладывают новые. Но в винодельческой отрасли, если смотреть на нее в отрыве от виноградарской, есть определенные нюансы, которые связаны с рынком. Рынок корректируется за счет турбулентности. Мы эту турбулентность переживем, победа будет за нами, и стагнация перерастет в рост. Это я говорю про поднятие продаж вина. Неважно, премиального или бюджетного", – сказал спикер.По словам специалиста, интерес к крымскому и отечественному вину растет. Несомненно, влияет на это уникальность крымского и севастопольского терруара.Самое главное, по мнению спикера, возрастает качество винодельческой продукции. "Качество растет. Есть нормативы, есть отдельный закон, по которому работают все виноделы. И халтура не пройдет", – подытожил гость эфира.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Модная гастрономия: туристы едут в Крым за вином и сыромСевастопольские вина признаны лучшими на международном конкурсеТри винодельческих проекта из Севастополя получили винные "Оскары"

крым

севастополь

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виноделие в крыму, виноделие, мнения, крым, севастополь