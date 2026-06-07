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Виноделие в Крыму развивается колоссальными темпами – эксперт
Виноделие в Крыму развивается колоссальными темпами – эксперт - РИА Новости Крым, 07.06.2026
Виноделие в Крыму развивается колоссальными темпами – эксперт
Производство винограда и вина на полуострове развивается быстрыми темпами в том числе и при поддержке государства. Виноградарство показывает колоссальное... РИА Новости Крым, 07.06.2026
2026-06-07T20:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. Производство винограда и вина на полуострове развивается быстрыми темпами в том числе и при поддержке государства. Виноградарство показывает колоссальное развитие в республике, а в виноделии имеет место небольшая "турбулентность". Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил владелец собственного винного хозяйства в Севастополе Андрюс Юцис."Мы двигаемся оперативно. Все хозяйства закладывают, перезакладывают, старые виноградники рекультивируют, выкорчевывают, закладывают новые. Но в винодельческой отрасли, если смотреть на нее в отрыве от виноградарской, есть определенные нюансы, которые связаны с рынком. Рынок корректируется за счет турбулентности. Мы эту турбулентность переживем, победа будет за нами, и стагнация перерастет в рост. Это я говорю про поднятие продаж вина. Неважно, премиального или бюджетного", – сказал спикер.По словам специалиста, интерес к крымскому и отечественному вину растет. Несомненно, влияет на это уникальность крымского и севастопольского терруара.Самое главное, по мнению спикера, возрастает качество винодельческой продукции. "Качество растет. Есть нормативы, есть отдельный закон, по которому работают все виноделы. И халтура не пройдет", – подытожил гость эфира.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Модная гастрономия: туристы едут в Крым за вином и сыромСевастопольские вина признаны лучшими на международном конкурсеТри винодельческих проекта из Севастополя получили винные "Оскары"
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виноделие в крыму, виноделие, мнения, крым, севастополь
Виноделие в Крыму развивается колоссальными темпами – эксперт
Винодельческая отрасль в Крыму и Севастополе имеет большие перспективы – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым
. Производство винограда и вина на полуострове развивается быстрыми темпами в том числе и при поддержке государства. Виноградарство показывает колоссальное развитие в республике, а в виноделии имеет место небольшая "турбулентность". Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
выразил владелец собственного винного хозяйства в Севастополе Андрюс Юцис.
"Мы двигаемся оперативно. Все хозяйства закладывают, перезакладывают, старые виноградники рекультивируют, выкорчевывают, закладывают новые. Но в винодельческой отрасли, если смотреть на нее в отрыве от виноградарской, есть определенные нюансы, которые связаны с рынком. Рынок корректируется за счет турбулентности. Мы эту турбулентность переживем, победа будет за нами, и стагнация перерастет в рост. Это я говорю про поднятие продаж вина. Неважно, премиального или бюджетного", – сказал спикер.
По словам специалиста, интерес к крымскому и отечественному вину растет. Несомненно, влияет на это уникальность крымского и севастопольского терруара.
"В Севастополе большая концентрация различных по характеру земель, которые могут давать вино разной стилистики. Это может быть мощное красное, или же, наоборот, тонкое, элегантное белое. И это огромная палитра Севастопольской зоны, уникальный терруар, и этим мы и отличаемся от континентальной части России. То, что нам дает земля в виде конечного продукта, в вине, это, безусловно, гораздо выше качеством, на порядок, на голову, чем в других регионах", – подчеркнул винодел.
Самое главное, по мнению спикера, возрастает качество винодельческой продукции. "Качество растет. Есть нормативы, есть отдельный закон, по которому работают все виноделы. И халтура не пройдет", – подытожил гость эфира.
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