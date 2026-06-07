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Велосипедист попал под колеса иномарки в центре Симферополя

Велосипедист попал под колеса иномарки в центре Симферополя - РИА Новости Крым, 07.06.2026

Велосипедист попал под колеса иномарки в центре Симферополя

Велосипедист попал под колеса иномарки в центре Симферополя, сообщает ГАИ Крыма. РИА Новости Крым, 07.06.2026

2026-06-07T13:55

2026-06-07T13:55

2026-06-07T14:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Велосипедист попал под колеса иномарки в центре Симферополя, сообщает ГАИ Крыма."По предварительной информации в субботу, в 21:20 водитель автомобиля Нисан Кашкай, 1976 г.р., двигаясь по проспекту Кирова, вблизи д. 62 со стороны площади Куйбышева в направлении площади Советской, совершил наезд на велосипедиста 2006 г.р., который двигался попутно в правой полосе и начал перестраиваться в левую полосу", - говорится в сообщении.По данным ГАИ, в результате дорожно-транспортного происшествия велосипедист получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в медицинское учреждение. Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Госавтоинспекция напоминает что велосипеды должны двигаться по специально отведенным полосам или обочинам, а при необходимости совершения маневра следует убедиться в его безопасности и пропустить другие транспортные средства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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