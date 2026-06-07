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Велосипедист попал под колеса иномарки в центре Симферополя
Велосипедист попал под колеса иномарки в центре Симферополя - РИА Новости Крым, 07.06.2026
Велосипедист попал под колеса иномарки в центре Симферополя
Велосипедист попал под колеса иномарки в центре Симферополя, сообщает ГАИ Крыма. РИА Новости Крым, 07.06.2026
2026-06-07T13:55
2026-06-07T13:55
2026-06-07T14:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Велосипедист попал под колеса иномарки в центре Симферополя, сообщает ГАИ Крыма."По предварительной информации в субботу, в 21:20 водитель автомобиля Нисан Кашкай, 1976 г.р., двигаясь по проспекту Кирова, вблизи д. 62 со стороны площади Куйбышева в направлении площади Советской, совершил наезд на велосипедиста 2006 г.р., который двигался попутно в правой полосе и начал перестраиваться в левую полосу", - говорится в сообщении.По данным ГАИ, в результате дорожно-транспортного происшествия велосипедист получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в медицинское учреждение. Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Госавтоинспекция напоминает что велосипеды должны двигаться по специально отведенным полосам или обочинам, а при необходимости совершения маневра следует убедиться в его безопасности и пропустить другие транспортные средства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Велосипедист попал под колеса иномарки в центре Симферополя
Велосипедист попал под колеса иномарки в центре Симферополя
13:55 07.06.2026 (обновлено: 14:14 07.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Велосипедист попал под колеса иномарки в центре Симферополя, сообщает ГАИ Крыма.
"По предварительной информации в субботу, в 21:20 водитель автомобиля Нисан Кашкай, 1976 г.р., двигаясь по проспекту Кирова, вблизи д. 62 со стороны площади Куйбышева в направлении площади Советской, совершил наезд на велосипедиста 2006 г.р., который двигался попутно в правой полосе и начал перестраиваться в левую полосу", - говорится в сообщении.
По данным ГАИ, в результате дорожно-транспортного происшествия велосипедист получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в медицинское учреждение.
Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Госавтоинспекция напоминает что велосипеды должны двигаться по специально отведенным полосам или обочинам, а при необходимости совершения маневра следует убедиться в его безопасности и пропустить другие транспортные средства.
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