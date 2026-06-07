https://crimea.ria.ru/20260607/v-yaroslavskoy-oblasti-perevernulsya-avtobus---postradali-12-chelovek-1156670796.html

В Ярославской области перевернулся автобус - пострадали 12 человек

В Ярославской области перевернулся автобус - пострадали 12 человек - РИА Новости Крым, 07.06.2026

В Ярославской области перевернулся автобус - пострадали 12 человек

Экскурсионный автобус перевернулся в Ярославской области, пострадали 12 человек, из них двое детей, погибших нет, сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости Крым, 07.06.2026

2026-06-07T19:38

2026-06-07T19:38

2026-06-07T19:38

ярославская область

дтп

новости

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Экскурсионный автобус перевернулся в Ярославской области, пострадали 12 человек, из них двое детей, погибших нет, сообщил губернатор Михаил Евраев."Сегодня в Угличском округе в деревне Сверчково во второй половине дня опрокинулся экскурсионный автобус Yutong. По предварительным данным, в салоне находились 33 человека, включая водителя и четверых детей. В результате аварии пострадали 12 пассажиров, среди них двое детей. Погибших нет", - написал Евраев в канале на платформе МАКС.Губернатор уточнил, что пострадавших доставили в Угличскую центральную районную больницу, утечки топлива нет, дорога не перекрыта.Отмечается, что причины ДТП устанавливаются, пострадавшим будет оказана необходимая помощь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260607/na-bukovine-deti-upali-v-reku-vmeste-s-mostom-na-ekskursii-1156666886.html

ярославская область

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2026

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ярославская область, дтп, новости, происшествия