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В Ярославской области перевернулся автобус - пострадали 12 человек - РИА Новости Крым, 07.06.2026
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В Ярославской области перевернулся автобус - пострадали 12 человек
В Ярославской области перевернулся автобус - пострадали 12 человек - РИА Новости Крым, 07.06.2026
В Ярославской области перевернулся автобус - пострадали 12 человек
Экскурсионный автобус перевернулся в Ярославской области, пострадали 12 человек, из них двое детей, погибших нет, сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости Крым, 07.06.2026
2026-06-07T19:38
2026-06-07T19:38
ярославская область
дтп
новости
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Экскурсионный автобус перевернулся в Ярославской области, пострадали 12 человек, из них двое детей, погибших нет, сообщил губернатор Михаил Евраев."Сегодня в Угличском округе в деревне Сверчково во второй половине дня опрокинулся экскурсионный автобус Yutong. По предварительным данным, в салоне находились 33 человека, включая водителя и четверых детей. В результате аварии пострадали 12 пассажиров, среди них двое детей. Погибших нет", - написал Евраев в канале на платформе МАКС.Губернатор уточнил, что пострадавших доставили в Угличскую центральную районную больницу, утечки топлива нет, дорога не перекрыта.Отмечается, что причины ДТП устанавливаются, пострадавшим будет оказана необходимая помощь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
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ярославская область, дтп, новости, происшествия
В Ярославской области перевернулся автобус - пострадали 12 человек

Автобус перевернулся в Ярославской области - пострадали 12 человек, из них двое детей

19:38 07.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДорожная ситуация
Дорожная ситуация - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Экскурсионный автобус перевернулся в Ярославской области, пострадали 12 человек, из них двое детей, погибших нет, сообщил губернатор Михаил Евраев.
"Сегодня в Угличском округе в деревне Сверчково во второй половине дня опрокинулся экскурсионный автобус Yutong. По предварительным данным, в салоне находились 33 человека, включая водителя и четверых детей. В результате аварии пострадали 12 пассажиров, среди них двое детей. Погибших нет", - написал Евраев в канале на платформе МАКС.
Губернатор уточнил, что пострадавших доставили в Угличскую центральную районную больницу, утечки топлива нет, дорога не перекрыта.
Отмечается, что причины ДТП устанавливаются, пострадавшим будет оказана необходимая помощь.
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