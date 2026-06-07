https://crimea.ria.ru/20260607/v-yaroslavskoy-oblasti-perevernulsya-avtobus---postradali-12-chelovek-1156670796.html
В Ярославской области перевернулся автобус - пострадали 12 человек
В Ярославской области перевернулся автобус - пострадали 12 человек - РИА Новости Крым, 07.06.2026
В Ярославской области перевернулся автобус - пострадали 12 человек
Экскурсионный автобус перевернулся в Ярославской области, пострадали 12 человек, из них двое детей, погибших нет, сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости Крым, 07.06.2026
2026-06-07T19:38
2026-06-07T19:38
2026-06-07T19:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Экскурсионный автобус перевернулся в Ярославской области, пострадали 12 человек, из них двое детей, погибших нет, сообщил губернатор Михаил Евраев."Сегодня в Угличском округе в деревне Сверчково во второй половине дня опрокинулся экскурсионный автобус Yutong. По предварительным данным, в салоне находились 33 человека, включая водителя и четверых детей. В результате аварии пострадали 12 пассажиров, среди них двое детей. Погибших нет", - написал Евраев в канале на платформе МАКС.Губернатор уточнил, что пострадавших доставили в Угличскую центральную районную больницу, утечки топлива нет, дорога не перекрыта.Отмечается, что причины ДТП устанавливаются, пострадавшим будет оказана необходимая помощь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ярославская область, дтп, новости, происшествия
В Ярославской области перевернулся автобус - пострадали 12 человек
Автобус перевернулся в Ярославской области - пострадали 12 человек, из них двое детей
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Экскурсионный автобус перевернулся в Ярославской области, пострадали 12 человек, из них двое детей, погибших нет, сообщил губернатор Михаил Евраев.
"Сегодня в Угличском округе в деревне Сверчково во второй половине дня опрокинулся экскурсионный автобус Yutong. По предварительным данным, в салоне находились 33 человека, включая водителя и четверых детей. В результате аварии пострадали 12 пассажиров, среди них двое детей. Погибших нет", - написал Евраев в канале на платформе МАКС.
Губернатор уточнил, что пострадавших доставили в Угличскую центральную районную больницу, утечки топлива нет, дорога не перекрыта.
Отмечается, что причины ДТП устанавливаются, пострадавшим будет оказана необходимая помощь.
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