https://crimea.ria.ru/20260607/v-simferopole-ustanovili-pamyatnik-gogolyu-1156664554.html

В Симферополе установили памятник Гоголю - фото

В Симферополе установили памятник Гоголю - фото - РИА Новости Крым, 07.06.2026

В Симферополе установили памятник Гоголю - фото

В Симферополе установили бронзовый памятник на постаменте русскому классику Николаю Гоголю. Памятник поставили на пересечении улиц Пушкина и Гоголя. РИА Новости Крым, 07.06.2026

2026-06-07T13:30

2026-06-07T13:30

2026-06-07T14:27

городская среда

симферополь

крымская митрополия

тихон шевкунов

памятники крыма

памятники

культура

литература

новости крыма

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/07/1156665918_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_bcb94fd6fae614b3b69fc4552dd2f7a0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн — РИА Новости Крым. В Симферополе установили бронзовый памятник на постаменте русскому классику Николаю Гоголю. Памятник поставили на пересечении улиц Пушкина и Гоголя.Обращение об установке поступило в администрацию Симферополя еще два года назад от митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова).Ранее митрополит рассказывал, что еще в советское время знаменитый скульптор-монументалист, академик Сергей Меркуров по заданию государства создал памятник к столетию писателя, но он так и не был нигде установлен. По словам владыки Тихона, монумент был создан ранее, а постамент к нему делал уже современный скульптор, заслуженный художник России Виталий Шанов, который создавал множество скульптур на территории Беларуси и России, в том числе и Нового Херсонеса.Все работы по созданию и установке памятника выполнены за счет Симферопольской и Крымской епархии. Высота памятника с постаментом - около 7,5 метров, вес - около 6 тонн.Николай Гоголь посетил Крым в 1835 году. Он посетил Саки - в то время - небольшой поселок, который находится на северо-западе Крымского полуострова, и только начинал приобретать известность как грязевой курорт.В Саки писатель ехал через крымскую столицу, а в последние годы жизни, судя по переписке с родными и близкими, не раз отмечал, что здоровье его требует переезда на полуостров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

симферополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городская среда, симферополь, крымская митрополия, тихон шевкунов, памятники крыма, памятники, культура, литература, новости крыма, крым