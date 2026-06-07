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В Симферополе установили памятник Гоголю - фото - РИА Новости Крым, 07.06.2026
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В Симферополе установили памятник Гоголю - фото
В Симферополе установили памятник Гоголю - фото - РИА Новости Крым, 07.06.2026
В Симферополе установили памятник Гоголю - фото
В Симферополе установили бронзовый памятник на постаменте русскому классику Николаю Гоголю. Памятник поставили на пересечении улиц Пушкина и Гоголя. РИА Новости Крым, 07.06.2026
2026-06-07T13:30
2026-06-07T14:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн — РИА Новости Крым. В Симферополе установили бронзовый памятник на постаменте русскому классику Николаю Гоголю. Памятник поставили на пересечении улиц Пушкина и Гоголя.Обращение об установке поступило в администрацию Симферополя еще два года назад от митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова).Ранее митрополит рассказывал, что еще в советское время знаменитый скульптор-монументалист, академик Сергей Меркуров по заданию государства создал памятник к столетию писателя, но он так и не был нигде установлен. По словам владыки Тихона, монумент был создан ранее, а постамент к нему делал уже современный скульптор, заслуженный художник России Виталий Шанов, который создавал множество скульптур на территории Беларуси и России, в том числе и Нового Херсонеса.Все работы по созданию и установке памятника выполнены за счет Симферопольской и Крымской епархии. Высота памятника с постаментом - около 7,5 метров, вес - около 6 тонн.Николай Гоголь посетил Крым в 1835 году. Он посетил Саки - в то время - небольшой поселок, который находится на северо-западе Крымского полуострова, и только начинал приобретать известность как грязевой курорт.В Саки писатель ехал через крымскую столицу, а в последние годы жизни, судя по переписке с родными и близкими, не раз отмечал, что здоровье его требует переезда на полуостров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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городская среда, симферополь, крымская митрополия, тихон шевкунов, памятники крыма, памятники, культура, литература, новости крыма, крым
В Симферополе установили памятник Гоголю - фото

Новый памятник в Симферополе - бронзовый Гоголь украсил один из центральных перекрестков

13:30 07.06.2026 (обновлено: 14:27 07.06.2026)
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваВ Симферополе открыли памятник Гоголю
В Симферополе открыли памятник Гоголю
© ТГ-канал Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн — РИА Новости Крым. В Симферополе установили бронзовый памятник на постаменте русскому классику Николаю Гоголю. Памятник поставили на пересечении улиц Пушкина и Гоголя.
Обращение об установке поступило в администрацию Симферополя еще два года назад от митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова).
© ТГ-канал Сергея АксеноваВ Симферополе открыли памятник Гоголю
В Симферополе открыли памятник Гоголю
© ТГ-канал Сергея Аксенова
В Симферополе открыли памятник Гоголю
Ранее митрополит рассказывал, что еще в советское время знаменитый скульптор-монументалист, академик Сергей Меркуров по заданию государства создал памятник к столетию писателя, но он так и не был нигде установлен. По словам владыки Тихона, монумент был создан ранее, а постамент к нему делал уже современный скульптор, заслуженный художник России Виталий Шанов, который создавал множество скульптур на территории Беларуси и России, в том числе и Нового Херсонеса.
© ТГ-канал Сергея АксеноваВ Симферополе открыли памятник Гоголю
В Симферополе открыли памятник Гоголю
© ТГ-канал Сергея Аксенова
В Симферополе открыли памятник Гоголю
Все работы по созданию и установке памятника выполнены за счет Симферопольской и Крымской епархии. Высота памятника с постаментом - около 7,5 метров, вес - около 6 тонн.
© ТГ-канал Сергея АксеноваВ Симферополе открыли памятник Гоголю
В Симферополе открыли памятник Гоголю
© ТГ-канал Сергея Аксенова
В Симферополе открыли памятник Гоголю
Николай Гоголь посетил Крым в 1835 году. Он посетил Саки - в то время - небольшой поселок, который находится на северо-западе Крымского полуострова, и только начинал приобретать известность как грязевой курорт.
"Был в Крыму, где пачкался в минеральных грязях", - писал Гоголь поэту Василию Жуковскому, вернувшись с курорта в Полтаву.
© ТГ-канал Сергея АксеноваВ Симферополе открыли памятник Гоголю
В Симферополе открыли памятник Гоголю
© ТГ-канал Сергея Аксенова
В Симферополе открыли памятник Гоголю
В Саки писатель ехал через крымскую столицу, а в последние годы жизни, судя по переписке с родными и близкими, не раз отмечал, что здоровье его требует переезда на полуостров.
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