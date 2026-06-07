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В Севастополе в шестой раз объявлена воздушная тревога
В Севастополе в шестой раз объявлена воздушная тревога - РИА Новости Крым, 07.06.2026
В Севастополе в шестой раз объявлена воздушная тревога
В Севастополе снова объявлена воздушная тревога - шестой раз за сутки. Севастопольцев и гостей города призвали немедленно пройти в укрытия. РИА Новости Крым, 07.06.2026
2026-06-07T22:43
2026-06-07T22:43
2026-06-07T22:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе снова объявлена воздушная тревога - шестой раз за сутки. Севастопольцев и гостей города призвали немедленно пройти в укрытия. Во время воздушной тревоги общественный наземный и морской транспорт останавливается на ближайших остановках или в "карманах", чтобы пассажиры могли выйти и проследовать в ближайшее укрытие.При звуках сирен всем необходимо укрыться в убежищах, заглубленных помещениях и других сооружениях подземного пространства. Тем, кто находится в зданиях, следует закрыть окна, занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество.7 июня, в воскресенье ВСУ атаковали Севастополь шесть раз, совершая налеты дронов. Над городом работала авиация и системы ПВО, с земли их поддерживали мобильные огневые группы.Также ВСУ атаковали Республику Крым, нанеся удар по Чонгарскому мосту, который соедингяет полуостров с Херсонской областью. Мостовой переход поврежден, движение через АПП "Джанкой" остановлено, машины в крымидут в объезд по двум альтернативным маршрутам.Губернатор призвал горожан следить за сообщениями об отбое воздушной тревоги и не пренебрегать мерами безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Севастополе в шестой раз объявлена воздушная тревога
В Севастополе звучат сирены - объявлена тревога
22:43 07.06.2026 (обновлено: 22:45 07.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе снова объявлена воздушная тревога - шестой раз за сутки. Севастопольцев и гостей города призвали немедленно пройти в укрытия.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – написал губернатор Михаил Развожаев в своем канале в мессенджере МАКС.
Во время воздушной тревоги общественный наземный и морской транспорт останавливается на ближайших остановках или в "карманах", чтобы пассажиры могли выйти и проследовать в ближайшее укрытие.
При звуках сирен всем необходимо укрыться в убежищах, заглубленных помещениях и других сооружениях подземного пространства. Тем, кто находится в зданиях, следует закрыть окна, занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество.
7 июня, в воскресенье ВСУ атаковали Севастополь шесть раз, совершая налеты дронов. Над городом работала авиация и системы ПВО, с земли их поддерживали мобильные огневые группы.
Также ВСУ атаковали Республику Крым, нанеся удар по Чонгарскому мосту
, который соедингяет полуостров с Херсонской областью. Мостовой переход поврежден, движение через АПП "Джанкой" остановлено, машины в крымидут в объезд по двум альтернативным маршрутам.
Губернатор призвал горожан следить за сообщениями об отбое воздушной тревоги и не пренебрегать мерами безопасности.
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