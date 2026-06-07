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В Севастополе в шестой раз объявлена воздушная тревога

В Севастополе в шестой раз объявлена воздушная тревога - РИА Новости Крым, 07.06.2026

В Севастополе в шестой раз объявлена воздушная тревога

В Севастополе снова объявлена воздушная тревога - шестой раз за сутки. Севастопольцев и гостей города призвали немедленно пройти в укрытия. РИА Новости Крым, 07.06.2026

2026-06-07T22:43

2026-06-07T22:43

2026-06-07T22:45

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севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе снова объявлена воздушная тревога - шестой раз за сутки. Севастопольцев и гостей города призвали немедленно пройти в укрытия. Во время воздушной тревоги общественный наземный и морской транспорт останавливается на ближайших остановках или в "карманах", чтобы пассажиры могли выйти и проследовать в ближайшее укрытие.При звуках сирен всем необходимо укрыться в убежищах, заглубленных помещениях и других сооружениях подземного пространства. Тем, кто находится в зданиях, следует закрыть окна, занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество.7 июня, в воскресенье ВСУ атаковали Севастополь шесть раз, совершая налеты дронов. Над городом работала авиация и системы ПВО, с земли их поддерживали мобильные огневые группы.Также ВСУ атаковали Республику Крым, нанеся удар по Чонгарскому мосту, который соедингяет полуостров с Херсонской областью. Мостовой переход поврежден, движение через АПП "Джанкой" остановлено, машины в крымидут в объезд по двум альтернативным маршрутам.Губернатор призвал горожан следить за сообщениями об отбое воздушной тревоги и не пренебрегать мерами безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260607/nalet-na-sevastopol---vlasti-rasskazali-o-posledstviyakh-1156668113.html

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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