https://crimea.ria.ru/20260607/v-sevastopole-obyavili-vozdushnuyu-trevogu---tretyu-s-nachala-sutok-1156660160.html

В Севастополе объявили воздушную тревогу - третью с начала суток

В Севастополе объявили воздушную тревогу - третью с начала суток - РИА Новости Крым, 07.06.2026

В Севастополе объявили воздушную тревогу - третью с начала суток

В Севастополе снова объявлена воздушная тревога - третий раз за утро. Жителей и гостей города призвали срочно пройти в укрытия. РИА Новости Крым, 07.06.2026

2026-06-07T08:27

2026-06-07T08:27

2026-06-07T08:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе снова объявлена воздушная тревога - третий раз за утро. Жителей и гостей города призвали срочно пройти в укрытия.Во время воздушной тревоги общественный наземный и морской транспорт останавливается на ближайших остановках или в "карманах", чтобы пассажиры могли выйти и проследовать в ближайшее укрытие.При звуках серен всем необходимо укрыться в убежищах, заглубленных помещениях и других сооружениях подземного пространства. Тем, кто находится в зданиях, следует закрыть окна, занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество.Накануне, 6 июня, воздушную тревогу объявляли три раза за сутки.Ранее Развожаев предупреждал об изменении порядка подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь он будет звучать три раза и затем прекращаться. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято для того, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.Губернатор призвал горожан следить за сообщениями об отбое воздушной тревоги и не пренебрегать мерами безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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