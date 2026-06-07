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В Севастополе над Фиолентом работает ПВО - сбит дрон - РИА Новости Крым, 07.06.2026
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В Севастополе над Фиолентом работает ПВО - сбит дрон
В Севастополе над Фиолентом работает ПВО - сбит дрон - РИА Новости Крым, 07.06.2026
В Севастополе над Фиолентом работает ПВО - сбит дрон
ВСУ снова атакуют Севастополь, звучит сигнал тревоги, работает ПВО. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 07.06.2026
2026-06-07T09:18
2026-06-07T09:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. ВСУ снова атакуют Севастополь, звучит сигнал тревоги, работает ПВО. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.В городе объявлена третья тревога с начала суток. Накануне в пятницу ВСУ атаковали город 8 раз, в субботу - три раза. Пострадали мирные жители. Два человека получили легкие осколочные ранения во время третьей волны ударов украинских беспилотников по Севастополю. Также при одной из атак пострадали двое мужчин.Кроме того, сбитый БПЛА попал в торец жилого пятиэтажного дома в районе проспекта Победы и не сдетонировал. Оперативные службы эвакуировали людей. Пиротехники МЧС убрали не разорвавшуюся боевую часть БПЛА со взрывчаткой. В двух многоквартирных домах в Ленинском районе разбиты несколько окон и поврежден балкон и стена в квартире.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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В Севастополе над Фиолентом работает ПВО - сбит дрон

В Севастополе над Фиолентом работает ПВО - сбит дрон

09:18 07.06.2026 (обновлено: 09:51 07.06.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. ВСУ снова атакуют Севастополь, звучит сигнал тревоги, работает ПВО. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Уже сбит 1 БПЛА в районе Фиолента. Все кто находятся на улицах, проследуйте в укрытия, в ближайшие магазины, кафе. Главное сейчас не находиться на открытых пространствах!", - написал он в своем канале в МАКС.
В городе объявлена третья тревога с начала суток. Накануне в пятницу ВСУ атаковали город 8 раз, в субботу - три раза. Пострадали мирные жители. Два человека получили легкие осколочные ранения во время третьей волны ударов украинских беспилотников по Севастополю. Также при одной из атак пострадали двое мужчин.
Кроме того, сбитый БПЛА попал в торец жилого пятиэтажного дома в районе проспекта Победы и не сдетонировал. Оперативные службы эвакуировали людей. Пиротехники МЧС убрали не разорвавшуюся боевую часть БПЛА со взрывчаткой. В двух многоквартирных домах в Ленинском районе разбиты несколько окон и поврежден балкон и стена в квартире.
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