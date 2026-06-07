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В Севастополе над Фиолентом работает ПВО - сбит дрон

В Севастополе над Фиолентом работает ПВО - сбит дрон - РИА Новости Крым, 07.06.2026

В Севастополе над Фиолентом работает ПВО - сбит дрон

ВСУ снова атакуют Севастополь, звучит сигнал тревоги, работает ПВО. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 07.06.2026

2026-06-07T09:18

2026-06-07T09:18

2026-06-07T09:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. ВСУ снова атакуют Севастополь, звучит сигнал тревоги, работает ПВО. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.В городе объявлена третья тревога с начала суток. Накануне в пятницу ВСУ атаковали город 8 раз, в субботу - три раза. Пострадали мирные жители. Два человека получили легкие осколочные ранения во время третьей волны ударов украинских беспилотников по Севастополю. Также при одной из атак пострадали двое мужчин.Кроме того, сбитый БПЛА попал в торец жилого пятиэтажного дома в районе проспекта Победы и не сдетонировал. Оперативные службы эвакуировали людей. Пиротехники МЧС убрали не разорвавшуюся боевую часть БПЛА со взрывчаткой. В двух многоквартирных домах в Ленинском районе разбиты несколько окон и поврежден балкон и стена в квартире.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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