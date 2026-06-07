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В Севастополе дважы за ночь звучал сигнал воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 07.06.2026
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В Севастополе дважы за ночь звучал сигнал воздушной тревоги
В Севастополе дважы за ночь звучал сигнал воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 07.06.2026
В Севастополе дважы за ночь звучал сигнал воздушной тревоги
В Севастополе дважды в течение ночи и утра объявляли воздушную тревогу. Об этом сообщало правительство города. РИА Новости Крым, 07.06.2026
2026-06-07T07:34
2026-06-07T07:34
севастополь
атаки всу на крым
всу (вооруженные силы украины)
безопасность республики крым и севастополя
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе дважды в течение ночи и утра объявляли воздушную тревогу. Об этом сообщало правительство города.В первый раз опасность была объявлена в 2.07 и продлилась да 2.42. Во второй раз сигнал опасности звучал с 6.45 до 6.56.Ранее сообщалось, что над Крымом, Черным морем и другими регионами России сбили 339 беспилотников ВСУ.В субботу в Севастополе трижды включали сирены. Над регионом сбивали беспилотники в районе Ленинского и Нахимовского районов, бухты Омега, Северной стороны и мыса Херсонес. При одной из атак пострадали двое мужчин. У них осколочные ранения легкой степени, сообщал ранее Развожаев.Кроме того, сбитый БПЛА попал в торец жилого пятиэтажного дома в районе проспекта Победы и не сдетонировал. Оперативные службы эвакуировали людей. На месте работают пиротехники МЧС, чтобы убрать не разорвавшуюся боевую часть БПЛА со взрывчаткой. В двух многоквартирных домах в Ленинском районе разбиты несколько окон и поврежден балкон и стена в квартире.Повторная атака пришлась по Ленинскому и Балаклавскому районам, бухте Омега и Северной стороне. Ранены еще два человека.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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севастополь, атаки всу на крым, всу (вооруженные силы украины), безопасность республики крым и севастополя, крым, новости севастополя
В Севастополе дважы за ночь звучал сигнал воздушной тревоги

В Севастополе дважы за ночь звучал сигнал воздушной тревоги

07:34 07.06.2026
 
© РИА Новости КрымВид на Севастополь
Вид на Севастополь - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе дважды в течение ночи и утра объявляли воздушную тревогу. Об этом сообщало правительство города.
В первый раз опасность была объявлена в 2.07 и продлилась да 2.42. Во второй раз сигнал опасности звучал с 6.45 до 6.56.
Ранее сообщалось, что над Крымом, Черным морем и другими регионами России сбили 339 беспилотников ВСУ.
В субботу в Севастополе трижды включали сирены. Над регионом сбивали беспилотники в районе Ленинского и Нахимовского районов, бухты Омега, Северной стороны и мыса Херсонес. При одной из атак пострадали двое мужчин. У них осколочные ранения легкой степени, сообщал ранее Развожаев.
Кроме того, сбитый БПЛА попал в торец жилого пятиэтажного дома в районе проспекта Победы и не сдетонировал. Оперативные службы эвакуировали людей. На месте работают пиротехники МЧС, чтобы убрать не разорвавшуюся боевую часть БПЛА со взрывчаткой. В двух многоквартирных домах в Ленинском районе разбиты несколько окон и поврежден балкон и стена в квартире.
Повторная атака пришлась по Ленинскому и Балаклавскому районам, бухте Омега и Северной стороне. Ранены еще два человека.
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