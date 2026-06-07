https://crimea.ria.ru/20260607/v-sevastopol-zavezli-benzin-a-92-v-svobodnuyu-prodazhu---gde-kupit-1156663765.html

В Севастополь завезли бензин АИ-92 в свободную продажу - где купить

В Севастополь завезли бензин АИ-92 в свободную продажу - где купить - РИА Новости Крым, 07.06.2026

В Севастополь завезли бензин АИ-92 в свободную продажу - где купить

На трех заправках в Севастополе появится бензин в свободной продаже. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем канале в МАКС: РИА Новости Крым, 07.06.2026

2026-06-07T12:02

2026-06-07T12:02

2026-06-07T12:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. На трех заправках в Севастополе появится бензин в свободной продаже. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем канале в МАКС:С 12.00 на трех заправках "АТАН" будет в свободной продаже бензин марки АИ-92:АЗС 67 - ул. Хрусталева, 74 ГАЗС 81 - ул. Хрусталева, 62АЗС 161 - с. Гончарное ул. Дрыгина, 16Как заправиться в канистру в Севастополе - ответ властей >>На сети "ТЭС" заправка продолжается только по QR-кодам.22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. В регионе отмечается недостаток различных марок топлива на заправках, на ряде фирм оно отпускалось по талонам. Чтобы не допустить искусственного ажиотажа, власти приняли решение ограничить продажу топлива на заправках – временно ввели лимит в 20 литров. По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.Проблема с дефицитом топлива есть и в Крыму, она находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения, сообщал накануне глава Крыма Сергей Аксенов.В Крыму с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 производился в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты - до 20 л. Позже для личных авто закрыли продажу за наличный расчет. По словам Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Севастополе появится топливо в свободной продажеПолностью решить вопрос с топливом в Крыму пока нельзя – АксеновБензин в Крыму: кто может купить и что делать остальным

https://crimea.ria.ru/20260607/chto-takoe-qr-kod-na-benzin-v-sevastopole-i-kak-eto-rabotaet-1156662008.html

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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