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В Севастополь завезли бензин АИ-92 в свободную продажу - где купить - РИА Новости Крым, 07.06.2026
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В Севастополь завезли бензин АИ-92 в свободную продажу - где купить
В Севастополь завезли бензин АИ-92 в свободную продажу - где купить - РИА Новости Крым, 07.06.2026
В Севастополь завезли бензин АИ-92 в свободную продажу - где купить
На трех заправках в Севастополе появится бензин в свободной продаже. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем канале в МАКС: РИА Новости Крым, 07.06.2026
2026-06-07T12:02
2026-06-07T12:06
бензин
топливо
топливо в крыму
севастополь
азс
михаил развожаев
новости севастополя
qr-коды на топливо в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. На трех заправках в Севастополе появится бензин в свободной продаже. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем канале в МАКС:С 12.00 на трех заправках "АТАН" будет в свободной продаже бензин марки АИ-92:АЗС 67 - ул. Хрусталева, 74 ГАЗС 81 - ул. Хрусталева, 62АЗС 161 - с. Гончарное ул. Дрыгина, 16Как заправиться в канистру в Севастополе - ответ властей &gt;&gt;На сети "ТЭС" заправка продолжается только по QR-кодам.22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. В регионе отмечается недостаток различных марок топлива на заправках, на ряде фирм оно отпускалось по талонам. Чтобы не допустить искусственного ажиотажа, власти приняли решение ограничить продажу топлива на заправках – временно ввели лимит в 20 литров. По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.Проблема с дефицитом топлива есть и в Крыму, она находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения, сообщал накануне глава Крыма Сергей Аксенов.В Крыму с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 производился в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты - до 20 л. Позже для личных авто закрыли продажу за наличный расчет. По словам Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Севастополе появится топливо в свободной продажеПолностью решить вопрос с топливом в Крыму пока нельзя – АксеновБензин в Крыму: кто может купить и что делать остальным
https://crimea.ria.ru/20260607/chto-takoe-qr-kod-na-benzin-v-sevastopole-i-kak-eto-rabotaet-1156662008.html
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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бензин, топливо, топливо в крыму, севастополь, азс, михаил развожаев, новости севастополя, qr-коды на топливо в севастополе
В Севастополь завезли бензин АИ-92 в свободную продажу - где купить

В Севастополь завезли бензин АИ-92 в свободную продажу - адреса заправок

12:02 07.06.2026 (обновлено: 12:06 07.06.2026)
 
© РИА Новости КрымАЗС в Крыму
АЗС в Крыму - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. На трех заправках в Севастополе появится бензин в свободной продаже. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем канале в МАКС:
С 12.00 на трех заправках "АТАН" будет в свободной продаже бензин марки АИ-92:
АЗС 67 - ул. Хрусталева, 74 Г
АЗС 81 - ул. Хрусталева, 62
АЗС 161 - с. Гончарное ул. Дрыгина, 16
Как заправиться в канистру в Севастополе - ответ властей >>
На сети "ТЭС" заправка продолжается только по QR-кодам.
22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. В регионе отмечается недостаток различных марок топлива на заправках, на ряде фирм оно отпускалось по талонам. Чтобы не допустить искусственного ажиотажа, власти приняли решение ограничить продажу топлива на заправках – временно ввели лимит в 20 литров. По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.
Проблема с дефицитом топлива есть и в Крыму, она находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения, сообщал накануне глава Крыма Сергей Аксенов.
В Крыму с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 производился в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты - до 20 л. Позже для личных авто закрыли продажу за наличный расчет. По словам Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.
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Бензин в Крыму: кто может купить и что делать остальным
АЗС
10:34
Что такое QR-код на бензин в Севастополе и как это работает
 
БензинТопливоТопливо в КрымуСевастопольАЗСМихаил РазвожаевНовости СевастополяQR-коды на топливо в Севастополе
 
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Заголовок открываемого материала
12:02В Севастополь завезли бензин АИ-92 в свободную продажу - где купить
11:52ВСУ ночью атаковали жилую застройку и гражданскую инфраструктуру Энергодара
11:41Удар ВСУ по мосту в Крым на Чонгаре - что известно к этому часу
11:13Атака ВСУ на Чонгарский мост - власти рассказали подробности
11:10Крымский мост сейчас - обстановка после перекрытия движения
10:55Гимн и флаг России разрешен уже в 12 олимпийских видах спорта
10:34Что такое QR-код на бензин в Севастополе и как это работает
10:26На Крымском мосту возобновили движение
10:15В Севастополе звучит отбой третьей воздушной тревоги за день
09:59Чонгарский мост поврежден - машины в Крым направляют через Армянск и Перекоп
09:30Крымский мост перекрыт – движение остановлено
09:18В Севастополе над Фиолентом работает ПВО - сбит дрон
09:16Как заправиться в канистру в Севастополе - ответ властей
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