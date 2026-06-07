В Крыму появился бензин на АЗС - адреса
В Крыму будут продавать АИ-92 - города и адреса
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАвтомобильная заправка
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. В Феодосию и Алушту завезли бензин марки АИ-92. Об этом сообщают власти городов.
"По информации министерства топлива и энергетики Республики Крым с 12.00 часов сегодня осуществляется розничная продажа бензина марки 95 в сети АЗК "АТАН", - сообщила в МАКС глава администрации Алушты Галина Огнева.
В Феодосии топливо можно будет приобрести на нескольких заправочных станциях.
"Информирую вас о том, что сегодня в 12.00 на АЗС "Атан" по адресу Керченское шоссе, 27Д (Ближние Камыши) поступил в свободную продажу бензин марки АИ-92. Обратите внимание: не более 20 литров на одно транспортное средство, заправка в канистры запрещена", - сообщил глава администрации Феодосии Владимир Ким.
Ранее сообщалось, что АИ-92 продают в Севастополе.
22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. В регионе отмечается недостаток различных марок топлива на заправках, на ряде фирм оно отпускалось по талонам. Чтобы не допустить искусственного ажиотажа, власти приняли решение ограничить продажу топлива на заправках – временно ввели лимит в 20 литров. По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.
Проблема с дефицитом топлива есть и в Крыму, она находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения, сообщал накануне глава Крыма Сергей Аксенов.
В Крыму с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 производился в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты - до 20 л. Позже для личных авто закрыли продажу за наличный расчет. По словам Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.
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