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В Армении начались парламентские выборы - РИА Новости Крым, 07.06.2026
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В Армении начались парламентские выборы
В Армении начались парламентские выборы - РИА Новости Крым, 07.06.2026
В Армении начались парламентские выборы
В Армении начались парламентские выборы. Голосование стартовало в 8:00 по местному времени. К работе приступили 2005 избирательных участков. РИА Новости Крым, 07.06.2026
2026-06-07T08:05
2026-06-07T08:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. В Армении начались парламентские выборы. Голосование стартовало в 8:00 по местному времени. К работе приступили 2005 избирательных участков.За места в законодательном органе страны борются 18 политических сил: 16 партий и два блока. Проходной барьер составляет четыре процента, но для блоков, в которые входят до трех партий — восемь процентов, а для фракций, состоящих из четырех и более — десять процентов. Порога явки нет.Всего в Национальное Собрание планируют избрать как минимум 101 депутата. При этом избирательным кодексом закреплены квоты для национальных меньшинств: русских, езидов, курдов и ассирийцев.По данным службы миграции и гражданства МВД Армении, общее число избирателей составляет 2 485 851 человек. Голосование организовано только на территории Армении, а зарубежных участков, согласно законодательству республики, нет.Выборы в парламент проходят по пропорциональной избирательной системе.При этом избирательным кодексом гарантируется формирование стабильного парламентского большинства — 54 процентов. Если по итогам выборов или после образования коалиции стабильное парламентское большинство не сформируется, пройдет второй тур, по результатам которого победившая партия получает такое минимальное количество дополнительных мандатов, чтобы в процентном выражении оно составляло не менее 54 процентов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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армения, выборы, в мире, новости
В Армении начались парламентские выборы

В Армении начались парламентские выборы

08:05 07.06.2026
 
© РИА Новости . Юрий Кочетков / Перейти в фотобанкЕреван накануне парламентских выборов
Ереван накануне парламентских выборов - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости . Юрий Кочетков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. В Армении начались парламентские выборы. Голосование стартовало в 8:00 по местному времени. К работе приступили 2005 избирательных участков.
За места в законодательном органе страны борются 18 политических сил: 16 партий и два блока. Проходной барьер составляет четыре процента, но для блоков, в которые входят до трех партий — восемь процентов, а для фракций, состоящих из четырех и более — десять процентов. Порога явки нет.
Всего в Национальное Собрание планируют избрать как минимум 101 депутата. При этом избирательным кодексом закреплены квоты для национальных меньшинств: русских, езидов, курдов и ассирийцев.
По данным службы миграции и гражданства МВД Армении, общее число избирателей составляет 2 485 851 человек. Голосование организовано только на территории Армении, а зарубежных участков, согласно законодательству республики, нет.
Выборы в парламент проходят по пропорциональной избирательной системе.
При этом избирательным кодексом гарантируется формирование стабильного парламентского большинства — 54 процентов. Если по итогам выборов или после образования коалиции стабильное парламентское большинство не сформируется, пройдет второй тур, по результатам которого победившая партия получает такое минимальное количество дополнительных мандатов, чтобы в процентном выражении оно составляло не менее 54 процентов.
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