https://crimea.ria.ru/20260607/udar-vsu-po-mostu-v-krym-na-chongare---chto-izvestno-k-etomu-chasu-1156663355.html

Удар ВСУ по мосту в Крым на Чонгаре - что известно к этому часу

Удар ВСУ по мосту в Крым на Чонгаре - что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 07.06.2026

Удар ВСУ по мосту в Крым на Чонгаре - что известно к этому часу

В ночь на 7 июня ВСУ снова нанесли удар по мосту в поселке Чонгар на границе Республики Крым и Херсонской области. Чонгарский мост соединяет Геническ в... РИА Новости Крым, 07.06.2026

2026-06-07T11:41

2026-06-07T11:41

2026-06-07T11:54

ситуация на дорогах крыма

чонгар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости крым. В ночь на 7 июня ВСУ снова нанесли удар по мосту в поселке Чонгар на границе Республики Крым и Херсонской области. Чонгарский мост соединяет Геническ в Херсонской области с Арабатской стрелкой. Профильные службы работают на месте. О сроках восстановления движения через АПП власти обещают сообщить дополнительно.Также известно, что пострадавших при ударе ВСУ по мосту в районе поселка Чонгар нет, об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко."Пострадавших, слава Богу, при ударе по мосту, нет", - сказал он.По его словам, степень повреждений моста и сроки восстановления уточняются.Схема объезда АПП "Джанкой" со стороны КрымаСхемы объезда АПП "Джанкой" со стороны Херсонской области - два маршрутаПредыдуший удар был нанесен врагом 6 августа 2023 года. Тогда мост также был временно закрыт после попадания украинской ракеты. Транспорт направяляся в объезд и также попадал на Крымский полуостров через Армянск и Перекоп. Позднее мост был восстановлен и движение возобновлено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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