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Удар ВСУ по мосту в Крым на Чонгаре - что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 07.06.2026
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Удар ВСУ по мосту в Крым на Чонгаре - что известно к этому часу
Удар ВСУ по мосту в Крым на Чонгаре - что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 07.06.2026
Удар ВСУ по мосту в Крым на Чонгаре - что известно к этому часу
В ночь на 7 июня ВСУ снова нанесли удар по мосту в поселке Чонгар на границе Республики Крым и Херсонской области. Чонгарский мост соединяет Геническ в... РИА Новости Крым, 07.06.2026
2026-06-07T11:41
2026-06-07T11:54
ситуация на дорогах крыма
чонгар
удар всу по мосту на чонгаре
чонгарский мост
всу (вооруженные силы украины)
новости
херсонская область
владимир сальдо
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости крым. В ночь на 7 июня ВСУ снова нанесли удар по мосту в поселке Чонгар на границе Республики Крым и Херсонской области. Чонгарский мост соединяет Геническ в Херсонской области с Арабатской стрелкой. Профильные службы работают на месте. О сроках восстановления движения через АПП власти обещают сообщить дополнительно.Также известно, что пострадавших при ударе ВСУ по мосту в районе поселка Чонгар нет, об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко."Пострадавших, слава Богу, при ударе по мосту, нет", - сказал он.По его словам, степень повреждений моста и сроки восстановления уточняются.Схема объезда АПП "Джанкой" со стороны КрымаСхемы объезда АПП "Джанкой" со стороны Херсонской области - два маршрутаПредыдуший удар был нанесен врагом 6 августа 2023 года. Тогда мост также был временно закрыт после попадания украинской ракеты. Транспорт направяляся в объезд и также попадал на Крымский полуостров через Армянск и Перекоп. Позднее мост был восстановлен и движение возобновлено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Удар ВСУ по мосту в Крым на Чонгаре - что известно к этому часу

Удар ВСУ по мосту в Крым на Чонгаре - что известно на данный момент

11:41 07.06.2026 (обновлено: 11:54 07.06.2026)
 
© Фото: Айдер МуждабаевЧонгар
Чонгар
© Фото: Айдер Муждабаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости крым. В ночь на 7 июня ВСУ снова нанесли удар по мосту в поселке Чонгар на границе Республики Крым и Херсонской области. Чонгарский мост соединяет Геническ в Херсонской области с Арабатской стрелкой.

"В результате ночной атаки БПЛА повреждено мостовое полотно в районе населенного пункта Чонгар. В целях безопасности движение через автомобильный пункт пропуска "Джанкой" временно перекрыто. Проезд автотранспорта осуществляется через АПП "Армянск" и АПП "Перекоп", - напсиал он в МАКС.

Профильные службы работают на месте. О сроках восстановления движения через АПП власти обещают сообщить дополнительно.
Также известно, что пострадавших при ударе ВСУ по мосту в районе поселка Чонгар нет, об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко.
"Пострадавших, слава Богу, при ударе по мосту, нет", - сказал он.
По его словам, степень повреждений моста и сроки восстановления уточняются.

Схема объезда АПП "Джанкой" со стороны Крыма

© РИА Новости КрымСхема объезда АПП "Джанкой"
Схема объезда АПП Джанкой - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости Крым
Схема объезда АПП "Джанкой"

Схемы объезда АПП "Джанкой" со стороны Херсонской области - два маршрута

© АПП Джанкой/ОперативноСхема объезда АПП "Джанкой" со стороны Херсонской области
Схема объезда АПП Джанкой со стороны Херсонской области
© АПП Джанкой/Оперативно
Схема объезда АПП "Джанкой" со стороны Херсонской области
© АПП Джанкой/ОперативноСхема объезда АПП "Джанкой" со стороны Херсонской области
Схема объезда АПП Джанкой со стороны Херсонской области
© АПП Джанкой/Оперативно
Схема объезда АПП "Джанкой" со стороны Херсонской области
Предыдуший удар был нанесен врагом 6 августа 2023 года. Тогда мост также был временно закрыт после попадания украинской ракеты. Транспорт направяляся в объезд и также попадал на Крымский полуостров через Армянск и Перекоп. Позднее мост был восстановлен и движение возобновлено.
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