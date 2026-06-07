https://crimea.ria.ru/20260607/udar-vsu-po-chongaru-i-vybory-v-armenii---glavnoe-za-den-1156670151.html

Удар ВСУ по Чонгару и выборы в Армении - главное за день

Удар ВСУ по Чонгару и выборы в Армении - главное за день - РИА Новости Крым, 07.06.2026

Удар ВСУ по Чонгару и выборы в Армении - главное за день

ВСУ атаковали соединяющий Крым с материком мост. Энергодар, где расположена атомная станция, пострадал от обстрелов Киева. Ситуация с бензином в Крыму меняется... РИА Новости Крым, 07.06.2026

2026-06-07T21:33

2026-06-07T21:33

2026-06-07T21:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн — РИА Новости Крым. ВСУ атаковали соединяющий Крым с материком мост. Энергодар, где расположена атомная станция, пострадал от обстрелов Киева. Ситуация с бензином в Крыму меняется - завезли АИ-92. В Симферополе открыли большо памятник Николая Гоголю – главные новости дня в дайджесте РИА Новости Крым.Обстрел Чонгарского мостаЧонгарский мост, соединяющий север Крыма и материковую часть, был поврежден в результате обстрелов ВСУ. В настоящее время движение по нему через АПП "Джанкой" перекрыто, машины, движущиеся в Крым, направили через АПП "Армянск" и АПП "Перекоп", сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Пострадавших, к счастью, не было. Схемы объезда опубликованы.6 августа 2023 года Чонгарский мост также был временно закрыт после попадания украинской ракеты. Позднее мост был восстановлен и движение возобновлено.Бензин в Крыму начал появляться в свободной продажеВ Севастополе изменили условия покупки топлива. Теперь в городе-герое можно купить топливо в канистру на заправке при наличии оригинала СТС (свидетельства о регистрации транспортного средства). В субботу в Севастополе разработали специальные QR-коды для жителей города, которые дают возможность севастопольцам раз в неделю заправить до 20 литров топлива."Департамент цифрового развития совместно с IT-специалистами завершил разработку системы учета и продажи топлива на городских АЗС. Ее цель — в условиях ограниченных поставок упорядочить, систематизировать и обеспечить справедливый доступ к горючему для всех жителей", - пояснил губернатор региона Михаил Развожаев.По информации губернатора, количество доступных к выдаче QR-кодов ежедневно будет соответствовать объему топлива в свободной продаже на сутки. Алгоритм действий для получения кода также обнародовало правительство.Также, прежде чем ехать на заправку, автомобилистам рекомендуют проверить доступность топлива на ресурсе https://fuel.sevtech.org/mapВ воскресенье же в Феодосию и Алушту на несколько заправок в свободную продажу завезли бензин марки АИ-92.Новая атака на ЭнегродарУкраинские войска в ночь с субботы на воскресенье атаковали жилую застройку и гражданскую инфраструктуру города-спутника Запорожской АЭС Энергодара.В пятницу боевики дважды ударили по станции. В первый раз ВСУ нарушили "режим тишины" на Запорожской АЭС, атаковав группу разминирования Минобороны России. В результате сброса с БПЛА ранены пятеро военных, сообщали в пресс-службе станции. Второй удар пришелся по территории, где размещена списанная техника станции. Есть раненые, сообщал губернатор региона Евгений Балицкий.В Симферополе появился новый большой памятникКо Дню Симферополя, который отмечается в первое воскресенье июня,на перекрестке двух центральных улиц города – Пушкина и Гоголя - установили памятник классику русской литературы Николаю Гоголю. Памятник выполнен из бронзы. Его автор – известнейший советский скульптор-монументалист Сергей Меркурьев. Автор художественно украшенного пьедестала - современный скульптор, заслуженный художник России Виталий Шанов. Инициатива установки памятника принадлежала митрополиту Симферопольскому и Крымскому, главе Крымской митрополии Тихону (Шевкунову). Все работы выполнены за счет Крымской митрополии.Высота бронзового памятника с постаментом - около 7,5 метров, вес - около 6 тонн.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260607/nalet-na-sevastopol---vlasti-rasskazali-o-posledstviyakh-1156668113.html

https://crimea.ria.ru/20260607/margarita-simonyan-provela-vstrechu-s-chitatelyami-na-festivale-krasnaya-ploschad-1156669686.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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