Рейтинг@Mail.ru
Удар ВСУ по Чонгару и выборы в Армении - главное за день - РИА Новости Крым, 07.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260607/udar-vsu-po-chongaru-i-vybory-v-armenii---glavnoe-za-den-1156670151.html
Удар ВСУ по Чонгару и выборы в Армении - главное за день
Удар ВСУ по Чонгару и выборы в Армении - главное за день - РИА Новости Крым, 07.06.2026
Удар ВСУ по Чонгару и выборы в Армении - главное за день
ВСУ атаковали соединяющий Крым с материком мост. Энергодар, где расположена атомная станция, пострадал от обстрелов Киева. Ситуация с бензином в Крыму меняется... РИА Новости Крым, 07.06.2026
2026-06-07T21:33
2026-06-07T21:33
главное за день
новости крыма
общество
в мире
крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/16/1141267196_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1438a5fb016904b318188a951fabe14e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн — РИА Новости Крым. ВСУ атаковали соединяющий Крым с материком мост. Энергодар, где расположена атомная станция, пострадал от обстрелов Киева. Ситуация с бензином в Крыму меняется - завезли АИ-92. В Симферополе открыли большо памятник Николая Гоголю – главные новости дня в дайджесте РИА Новости Крым.Обстрел Чонгарского мостаЧонгарский мост, соединяющий север Крыма и материковую часть, был поврежден в результате обстрелов ВСУ. В настоящее время движение по нему через АПП "Джанкой" перекрыто, машины, движущиеся в Крым, направили через АПП "Армянск" и АПП "Перекоп", сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Пострадавших, к счастью, не было. Схемы объезда опубликованы.6 августа 2023 года Чонгарский мост также был временно закрыт после попадания украинской ракеты. Позднее мост был восстановлен и движение возобновлено.Бензин в Крыму начал появляться в свободной продажеВ Севастополе изменили условия покупки топлива. Теперь в городе-герое можно купить топливо в канистру на заправке при наличии оригинала СТС (свидетельства о регистрации транспортного средства). В субботу в Севастополе разработали специальные QR-коды для жителей города, которые дают возможность севастопольцам раз в неделю заправить до 20 литров топлива."Департамент цифрового развития совместно с IT-специалистами завершил разработку системы учета и продажи топлива на городских АЗС. Ее цель — в условиях ограниченных поставок упорядочить, систематизировать и обеспечить справедливый доступ к горючему для всех жителей", - пояснил губернатор региона Михаил Развожаев.По информации губернатора, количество доступных к выдаче QR-кодов ежедневно будет соответствовать объему топлива в свободной продаже на сутки. Алгоритм действий для получения кода также обнародовало правительство.Также, прежде чем ехать на заправку, автомобилистам рекомендуют проверить доступность топлива на ресурсе https://fuel.sevtech.org/mapВ воскресенье же в Феодосию и Алушту на несколько заправок в свободную продажу завезли бензин марки АИ-92.Новая атака на ЭнегродарУкраинские войска в ночь с субботы на воскресенье атаковали жилую застройку и гражданскую инфраструктуру города-спутника Запорожской АЭС Энергодара.В пятницу боевики дважды ударили по станции. В первый раз ВСУ нарушили "режим тишины" на Запорожской АЭС, атаковав группу разминирования Минобороны России. В результате сброса с БПЛА ранены пятеро военных, сообщали в пресс-службе станции. Второй удар пришелся по территории, где размещена списанная техника станции. Есть раненые, сообщал губернатор региона Евгений Балицкий.В Симферополе появился новый большой памятникКо Дню Симферополя, который отмечается в первое воскресенье июня,на перекрестке двух центральных улиц города – Пушкина и Гоголя - установили памятник классику русской литературы Николаю Гоголю. Памятник выполнен из бронзы. Его автор – известнейший советский скульптор-монументалист Сергей Меркурьев. Автор художественно украшенного пьедестала - современный скульптор, заслуженный художник России Виталий Шанов. Инициатива установки памятника принадлежала митрополиту Симферопольскому и Крымскому, главе Крымской митрополии Тихону (Шевкунову). Все работы выполнены за счет Крымской митрополии.Высота бронзового памятника с постаментом - около 7,5 метров, вес - около 6 тонн.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260607/nalet-na-sevastopol---vlasti-rasskazali-o-posledstviyakh-1156668113.html
https://crimea.ria.ru/20260607/margarita-simonyan-provela-vstrechu-s-chitatelyami-na-festivale-krasnaya-ploschad-1156669686.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/16/1141267196_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_53f8570c6d84379d82dcd0b9a4b56df6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
главное за день, новости крыма, общество, в мире, крым

Удар ВСУ по Чонгару и выборы в Армении - главное за день

21:33 07.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн — РИА Новости Крым. ВСУ атаковали соединяющий Крым с материком мост. Энергодар, где расположена атомная станция, пострадал от обстрелов Киева. Ситуация с бензином в Крыму меняется - завезли АИ-92. В Симферополе открыли большо памятник Николая Гоголю – главные новости дня в дайджесте РИА Новости Крым.

Обстрел Чонгарского моста

Чонгарский мост, соединяющий север Крыма и материковую часть, был поврежден в результате обстрелов ВСУ. В настоящее время движение по нему через АПП "Джанкой" перекрыто, машины, движущиеся в Крым, направили через АПП "Армянск" и АПП "Перекоп", сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Пострадавших, к счастью, не было. Схемы объезда опубликованы.
6 августа 2023 года Чонгарский мост также был временно закрыт после попадания украинской ракеты. Позднее мост был восстановлен и движение возобновлено.
Каким станет парк Победы в Севастополе
16:18
ВСУ ударили по Севастополю 18 дронами - власти рассказали о последствиях

Бензин в Крыму начал появляться в свободной продаже

В Севастополе изменили условия покупки топлива. Теперь в городе-герое можно купить топливо в канистру на заправке при наличии оригинала СТС (свидетельства о регистрации транспортного средства). В субботу в Севастополе разработали специальные QR-коды для жителей города, которые дают возможность севастопольцам раз в неделю заправить до 20 литров топлива.
"Департамент цифрового развития совместно с IT-специалистами завершил разработку системы учета и продажи топлива на городских АЗС. Ее цель — в условиях ограниченных поставок упорядочить, систематизировать и обеспечить справедливый доступ к горючему для всех жителей", - пояснил губернатор региона Михаил Развожаев.
По информации губернатора, количество доступных к выдаче QR-кодов ежедневно будет соответствовать объему топлива в свободной продаже на сутки. Алгоритм действий для получения кода также обнародовало правительство.
Также, прежде чем ехать на заправку, автомобилистам рекомендуют проверить доступность топлива на ресурсе https://fuel.sevtech.org/map
В воскресенье же в Феодосию и Алушту на несколько заправок в свободную продажу завезли бензин марки АИ-92.
Посетители книжного фестиваля Красная площадь в Москве покупают книгу Маргариы Симоньян В начале было Слово - в конце будет Цифра - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
18:03
Маргарита Симоньян провела встречу с читателями на фестивале "Красная площадь"

Новая атака на Энегродар

Украинские войска в ночь с субботы на воскресенье атаковали жилую застройку и гражданскую инфраструктуру города-спутника Запорожской АЭС Энергодара.
"Ночь в городе была очень напряженной. Были довольно интенсивные атаки на жилую застройку и по объектам гражданской инфраструктуры", - сказали в администрации города корреспонденту РИА Новости.
В пятницу боевики дважды ударили по станции. В первый раз ВСУ нарушили "режим тишины" на Запорожской АЭС, атаковав группу разминирования Минобороны России. В результате сброса с БПЛА ранены пятеро военных, сообщали в пресс-службе станции. Второй удар пришелся по территории, где размещена списанная техника станции. Есть раненые, сообщал губернатор региона Евгений Балицкий.
© ТГ-канал Сергея АксеноваВ Симферополе открыли памятник Гоголю
В Симферополе открыли памятник Гоголю
© ТГ-канал Сергея Аксенова
В Симферополе открыли памятник Гоголю

В Симферополе появился новый большой памятник

Ко Дню Симферополя, который отмечается в первое воскресенье июня,
на перекрестке двух центральных улиц города – Пушкина и Гоголя - установили памятник классику русской литературы Николаю Гоголю. Памятник выполнен из бронзы. Его автор – известнейший советский скульптор-монументалист Сергей Меркурьев. Автор художественно украшенного пьедестала - современный скульптор, заслуженный художник России Виталий Шанов. Инициатива установки памятника принадлежала митрополиту Симферопольскому и Крымскому, главе Крымской митрополии Тихону (Шевкунову). Все работы выполнены за счет Крымской митрополии.
Высота бронзового памятника с постаментом - около 7,5 метров, вес - около 6 тонн.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Главное за деньНовости КрымаОбществоВ миреКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:03Севастополь отбил пятую за день атаку дронов
21:41Явка на выборах в Армении превысила 58 процентов
21:33Удар ВСУ по Чонгару и выборы в Армении - главное за день
21:10Поселок Заозерное в Крыму почти на сутки останется без воды
20:42Виноделие в Крыму развивается колоссальными темпами – эксперт
20:3458 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России
20:33Тепло и освежающие ливни: погода в Крыму на неделю от "ФОБОС"
20:05Крымский мост - актуальные данные об очередях
19:57"Боспорские агоны": в Керчи открыли музейную страницу международного фестиваля
19:48Пятая атака на Севастополь - объявлена тревога
19:38В Ярославской области перевернулся автобус - пострадали 12 человек
19:04Зеленский не намерен выполнять обещанное ВСУ – нардеп Украины
18:48Нельзя ночью и без жилета - что изменилось для маломерных судов в Крыму
18:03Маргарита Симоньян провела встречу с читателями на фестивале "Красная площадь"
17:50Как проходят выборы в Армении и почему они важны для России и Закавказья
17:23Снег в мае и жара в январе: погодных аномалий на юге России будет все больше
16:51Четыре человека погибли и один ранен в ДТП с тремя авто на Ставрополье
16:18ВСУ ударили по Севастополю 18 дронами - власти рассказали о последствиях
16:02Отбой воздушной тревоги в Севастополе - четвертая атака отбита
15:58России разрешено увеличить нефтедобычу в июле на 62 тыс б/с
Лента новостейМолния