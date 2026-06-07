Рейтинг@Mail.ru
Тепло и освежающие ливни: погода в Крыму на неделю от "ФОБОС" - РИА Новости Крым, 07.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260607/teplo-i-osvezhayuschie-livni-pogoda-v-krymu-na-nedelyu-ot-fobos-1156632654.html
Тепло и освежающие ливни: погода в Крыму на неделю от "ФОБОС"
Тепло и освежающие ливни: погода в Крыму на неделю от "ФОБОС" - РИА Новости Крым, 07.06.2026
Тепло и освежающие ливни: погода в Крыму на неделю от "ФОБОС"
Переходы от солнечной погоды к локальным ливням и грозам ожидают крымчан и гостей полуострова на предстоящей неделе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 07.06.2026
2026-06-07T20:33
2026-06-07T20:33
центр погоды "фобос"
погода
погода в крыму
крым
новости крыма
евгений тишковец
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/14/1156168847_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_a1585b705efe05013ab2fcd38d64990f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Переходы от солнечной погоды к локальным ливням и грозам ожидают крымчан и гостей полуострова на предстоящей неделе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.Температурный режим, по его словам, в предстоящие семь дней практически не изменится, хоть и будет немного варьироваться день ото дня.Евгений Тишковец добавил, что ливневые дожди, прольющиеся в Крыму за неделю, могут принести в регион от 10 до 20 литров дождевой воды на каждый метр площади, а в отдельных районах до 21-26 литров. Это, по его оценке, не очень много."В понедельник синоптическая ситуация в Крыму будет определяться неустойчивым состоянием атмосферы, вызванной влиянием ложбины циклона. Поэтому, если ночью переменная облачность без осадков, +13…+18, то днем местами пройдут кратковременные дожди с грозами освежающего типа, которые чуть-чуть понизят дневную температуру до +22…+27 градусов", - рассказал метеоролог.Во вторник, продолжил Тишковец, характер метеоусловий не изменится. Ночью ожидается улучшение погоды: +12…+17. Днем опять в небе местами соберутся локальные кучево-дождевые облака, +24…+29 градусов.В среду - примерно то же самое, дополнил он. Ночью без осадков +13…+18, днем локальный дождь, местами грозовое положение и +25…+30 градусов.Метеоролог напомнил, что климатическая ночная норма в Крыму составляет около +14,5 градусов и дневная +26,5, а самая жара была в 2009 году - 37,7 градусов."Нет никаких сомнений, что в ближайшую неделю температура воды в Черном море достигнет того нижнего уровня комфорта, который открывает купальный сезон уже в полной мере", - обнадежил синоптик.Согласно долгосрочному прогнозу "ФОБОСА", июнь в Крыму будет четко соответствовать многолетней климатической норме - это, примерно, +12…+17, +13…+18 градусов ночью и +23…+28 в дневные часы."По температурному режиму весь июнь будет без изнуряющей жары, без каких-либо катаклизмов. По количеству осадков тоже около нормы, которая для Симферополя составляет 58 миллиметров. То есть достаточно хороший, ровный, спокойный июнь. Такой, какой он должен быть", - заключил Тишковец.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
https://crimea.ria.ru/20260606/kakoy-budet-pogoda-v-krymu-na-den-rossii-1156619859.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/14/1156168847_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_a5b368121bc408d069a89a95e385cf64.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
центр погоды "фобос", погода, погода в крыму, крым, новости крыма, евгений тишковец
Тепло и освежающие ливни: погода в Крыму на неделю от "ФОБОС"

Теплая погода с освежающими ливнями ожидает Крым на предстоящей неделе

20:33 07.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДождь в Симферополе
Дождь в Симферополе - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Переходы от солнечной погоды к локальным ливням и грозам ожидают крымчан и гостей полуострова на предстоящей неделе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.

"В целом следующая неделя будет благополучная. Да, будут переходы от солнца к дождям и грозам, но это все будет очень мозаично и скоротечно. Вряд ли такие условия можно назвать штормовыми, обойдется без "камней с неба". Дожди и грозы будут очень локальным явлением", - заверил он.

Температурный режим, по его словам, в предстоящие семь дней практически не изменится, хоть и будет немного варьироваться день ото дня.
Евгений Тишковец добавил, что ливневые дожди, прольющиеся в Крыму за неделю, могут принести в регион от 10 до 20 литров дождевой воды на каждый метр площади, а в отдельных районах до 21-26 литров. Это, по его оценке, не очень много.
"В понедельник синоптическая ситуация в Крыму будет определяться неустойчивым состоянием атмосферы, вызванной влиянием ложбины циклона. Поэтому, если ночью переменная облачность без осадков, +13…+18, то днем местами пройдут кратковременные дожди с грозами освежающего типа, которые чуть-чуть понизят дневную температуру до +22…+27 градусов", - рассказал метеоролог.
Во вторник, продолжил Тишковец, характер метеоусловий не изменится. Ночью ожидается улучшение погоды: +12…+17. Днем опять в небе местами соберутся локальные кучево-дождевые облака, +24…+29 градусов.
В среду - примерно то же самое, дополнил он. Ночью без осадков +13…+18, днем локальный дождь, местами грозовое положение и +25…+30 градусов.
"В четверг скажется влияние антициклона, поэтому вероятность осадков снизится до минимума. Под утро +12…+17, днем до +30 градусов. И до конца недели примерно в таких же диапазонах. В темное время суток температура воздуха будет от +15 до +20 градусов, а днем +25, +30 градусов", - поделился специалист.
Метеоролог напомнил, что климатическая ночная норма в Крыму составляет около +14,5 градусов и дневная +26,5, а самая жара была в 2009 году - 37,7 градусов.
"Нет никаких сомнений, что в ближайшую неделю температура воды в Черном море достигнет того нижнего уровня комфорта, который открывает купальный сезон уже в полной мере", - обнадежил синоптик.
Согласно долгосрочному прогнозу "ФОБОСА", июнь в Крыму будет четко соответствовать многолетней климатической норме - это, примерно, +12…+17, +13…+18 градусов ночью и +23…+28 в дневные часы.
"По температурному режиму весь июнь будет без изнуряющей жары, без каких-либо катаклизмов. По количеству осадков тоже около нормы, которая для Симферополя составляет 58 миллиметров. То есть достаточно хороший, ровный, спокойный июнь. Такой, какой он должен быть", - заключил Тишковец.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
День ВМФ в городах России. Екатеринбург - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
Вчера, 19:52
Какой будет погода в Крыму на День России
 
Центр погоды "ФОБОС"ПогодаПогода в КрымуКрымНовости КрымаЕвгений Тишковец
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:03Севастополь отбил пятую за день атаку дронов
21:41Явка на выборах в Армении превысила 58 процентов
21:33Удар ВСУ по Чонгару и выборы в Армении - главное за день
21:10Поселок Заозерное в Крыму почти на сутки останется без воды
20:42Виноделие в Крыму развивается колоссальными темпами – эксперт
20:3458 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России
20:33Тепло и освежающие ливни: погода в Крыму на неделю от "ФОБОС"
20:05Крымский мост - актуальные данные об очередях
19:57"Боспорские агоны": в Керчи открыли музейную страницу международного фестиваля
19:48Пятая атака на Севастополь - объявлена тревога
19:38В Ярославской области перевернулся автобус - пострадали 12 человек
19:04Зеленский не намерен выполнять обещанное ВСУ – нардеп Украины
18:48Нельзя ночью и без жилета - что изменилось для маломерных судов в Крыму
18:03Маргарита Симоньян провела встречу с читателями на фестивале "Красная площадь"
17:50Как проходят выборы в Армении и почему они важны для России и Закавказья
17:23Снег в мае и жара в январе: погодных аномалий на юге России будет все больше
16:51Четыре человека погибли и один ранен в ДТП с тремя авто на Ставрополье
16:18ВСУ ударили по Севастополю 18 дронами - власти рассказали о последствиях
16:02Отбой воздушной тревоги в Севастополе - четвертая атака отбита
15:58России разрешено увеличить нефтедобычу в июле на 62 тыс б/с
Лента новостейМолния