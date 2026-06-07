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Тепло и освежающие ливни: погода в Крыму на неделю от "ФОБОС"

Тепло и освежающие ливни: погода в Крыму на неделю от "ФОБОС" - РИА Новости Крым, 07.06.2026

Тепло и освежающие ливни: погода в Крыму на неделю от "ФОБОС"

Переходы от солнечной погоды к локальным ливням и грозам ожидают крымчан и гостей полуострова на предстоящей неделе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 07.06.2026

2026-06-07T20:33

2026-06-07T20:33

2026-06-07T20:33

центр погоды "фобос"

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евгений тишковец

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Переходы от солнечной погоды к локальным ливням и грозам ожидают крымчан и гостей полуострова на предстоящей неделе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.Температурный режим, по его словам, в предстоящие семь дней практически не изменится, хоть и будет немного варьироваться день ото дня.Евгений Тишковец добавил, что ливневые дожди, прольющиеся в Крыму за неделю, могут принести в регион от 10 до 20 литров дождевой воды на каждый метр площади, а в отдельных районах до 21-26 литров. Это, по его оценке, не очень много."В понедельник синоптическая ситуация в Крыму будет определяться неустойчивым состоянием атмосферы, вызванной влиянием ложбины циклона. Поэтому, если ночью переменная облачность без осадков, +13…+18, то днем местами пройдут кратковременные дожди с грозами освежающего типа, которые чуть-чуть понизят дневную температуру до +22…+27 градусов", - рассказал метеоролог.Во вторник, продолжил Тишковец, характер метеоусловий не изменится. Ночью ожидается улучшение погоды: +12…+17. Днем опять в небе местами соберутся локальные кучево-дождевые облака, +24…+29 градусов.В среду - примерно то же самое, дополнил он. Ночью без осадков +13…+18, днем локальный дождь, местами грозовое положение и +25…+30 градусов.Метеоролог напомнил, что климатическая ночная норма в Крыму составляет около +14,5 градусов и дневная +26,5, а самая жара была в 2009 году - 37,7 градусов."Нет никаких сомнений, что в ближайшую неделю температура воды в Черном море достигнет того нижнего уровня комфорта, который открывает купальный сезон уже в полной мере", - обнадежил синоптик.Согласно долгосрочному прогнозу "ФОБОСА", июнь в Крыму будет четко соответствовать многолетней климатической норме - это, примерно, +12…+17, +13…+18 градусов ночью и +23…+28 в дневные часы."По температурному режиму весь июнь будет без изнуряющей жары, без каких-либо катаклизмов. По количеству осадков тоже около нормы, которая для Симферополя составляет 58 миллиметров. То есть достаточно хороший, ровный, спокойный июнь. Такой, какой он должен быть", - заключил Тишковец.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

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